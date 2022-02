Blaha asi nie je človek

Keby Blaha žil v starovekom Ríme, tak by ho ako nepodarok hodili do priepasti levom, aby zachovali zdravie ostatnej populácie. Žiaľ "demokracia" a humanizmus nám v takejto liečbe bránia, a to na našu vlastnú škodu. Aj medzi jeleňmi platí poľovnícke pravidlo, že jedinec s chorobne vyvinutým parožím (tzv. vidlák) sa musí odstrániť, lebo by zákerne zabíjal ušľachtilých jedincov a tým bránil vylepšovaniu potomstva. Blaha sa tak správa, beztrestne rozhadzuje zapáchajúci hnoj okolo seba a vytešuje tým ľudskú burinu podobnú jeho obrazu. Táto sa potom rozrastá spoločnosťou, na úkor ušľachtilého obilia. Burina s nenásytnou pažravosťou dusí všetko okolo seba ako ruský boľševník na brehoch našich riek.

Burinu treba vytrhať a toho kto ju šíri, patrične umravniť. Rýchlo a nekompromisne!