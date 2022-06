Drahá nevesta sa mení na lacnú štetku

Koaličná zmluva terajšieho vládneho zoskupenia jej to síce nezakazuje, ale v lepších rodinách sa takéto sobáše nerobia. Nie je predsa možné, aby ak máme so susedom spory na úrovni krvnej pomsty (korupciu by som k tomu prirovnal), aby sa naša dcéra vydala za susedovho mafiána. Teoreticky by to šlo v prípade podľa hesla "účel svätí prostriedky" keď obe mafiánske rodiny spojí rovnaký cieľ a to okrádať štát a zachraňovať kriminálnikov z vlastných radov pred spravodlivým odsúdením. Takto by to malo nejakú logiku, veď terajšia SIS v spolupráci s časťou prokuratúry to v prípade jej bývalého šéfa úspešne robí, a Pellegriniho údajné úplatky sa tiež nejako záhadne nevyšetrujú. Treba spojiť sily ešte pred parlamentnými voľbami, aby nám to náhodou niekto nepokazil.

Predseda Kollár pri zostavovaní terajšej vlády veľkohubo vyhlasoval, že budú drahou nevestou. Ukazuje sa, že to myslel vážne, lebo sobáš so Sme rodina vyšiel Matoviča doteraz naozaj poriadne draho. Ako príklady za všetko uvádzam všetky hlasovania drahej nevesty v protikorupčných zákonoch. Zdá sa, že drahá nevesta prebehne ku susedom a bude vlastne nevernou štetkou. Nakoniec dalo sa čakať, veď už pri "založení - kúpení" strany Sme rodina táto strana prejavila génovú dispozíciu na účelovú neveru podľa potrieb drahej nevesty.