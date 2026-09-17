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17. sep 2026 o 16:30
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V Liptovskom Mikuláši sa kradne

nie nemal som na mysli osobný majetok, peniaze a predaj "nepotrebného majetku" mesta, aj keď o tom by bolo čo písať. Kradnú sa myšlienky, nápady a vízie vo volebnej kampani.

Martin Sukupčák
Martin Sukupčák Prémiový bloger
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Na voličov SmeroHlasu je treba používať metódy vábenia ako za čias Kalinčiaka alebo Slovenského štátu, proste s nízkym nárokom na myslenie. Myslia žalúdkom a niekedy aj koncom tráviacej sústavy. Vysvetľovať miestnemu krčmovému štamgastovi to, ako to súdruh primátor pos.....l pri možnom znížení spotrebnej dane na palivá, pred asi pol rokom je nadľudská, ale hlavne zbytočná práca. Preto sa rozdávajú kúsky chleba natretého masťou a s cibuľou (niekedy pre vernejších voličov aj so škvarkami). Tomu náš človek rozumie a dobre po nich chutí pivo. Nevedel som, že súdruh Blcháč je taký dobrý čašník. mal som síce obavy, že pri tých jeho servilných úklonoch s táckou pokrytou masnými pochúťkami mu to všetko spadne na zem. Chvalabohu nestalo sa, a občianky sa podarilo "opiť rožkom", pardón šmalcom a chlebom. Nie som si však istý či mesto na funkciu primátora potrebuje falošného čašníka. Taký rozhľadený, invenčný, pracovitý a čestný človek by bol asi lepší.

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Čo sa teda v LM kradne? Myšlienky, nápady a hlavne návrhy opozičných kandidátov na to, čo treba v meste dobudovať, zlepšiť alebo vymyslieť. Statusy kandidátov na podobné témy sa objavia vždy, keď ich už pred nimi v rámci svojej kampane navrhla opozícia. Veď kradnúť na Slovensku je vlastne šport, tak prečo by to nešlo aj pri statusoch. Horšie by však bolo keby takto "obdarení" kandidáti uspeli vo voľbách. To by už nebola žiadna zábava, ale naďalej upadajúce mesto.

Nabudúce niečo o peniazoch štátu, ktoré "dáva" mestám a obciam. Omyl, štát žiadne peniaze nemá a "rozdáva" len tie, ktoré zodral na nás v daniach.

Martin Sukupčák

Martin Sukupčák
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Životné krédo: "Planétu Zem máme len požičanú od našich detí". Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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