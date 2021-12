Máme sprostý národ, aspoň značnú časť.

V čele nášho národa nájdete týchto úchylov požehnaný počet. Prečo je tomu tak? Odpoveď je v nadpise blogu. Ako sa to dá zmeniť? Tak na to nie je optimistická odpoveď. Po nežnej revolúcii som bol naivný optimista ktorý veril, že nastáva doba keď sa konečne presadia schopní, podnikaví a pracovití ľudia. Áno, náš národ má našťastie aj takúto pomerne početnú skupinu obyvateľov, z ktorých sa zo začiatku aj dali niektorí na politickú dráhu. Väčšinu z nich však rýchlo opustila nádej, že sa socialisticko - komunistická spoločnosť konečne zmení na demokraciu. Lebo ich prevalcovali kariéristi a zločinci schopní každého svinstva. Veď ako ináč nazvať ľudí schopných rozkradnúť spoločný majetok, predať ho do zahraničia za smiešnu cenu, alebo keď sa im to hodilo, tak sa aj nečinne prizerať vraždiacim výpalníkom a ekonomickým zločincom.

Mohli sme sa nádejať, že to všetko raz skončí, veď predsa každá revolúcia má svoje obete. Že raz svitne aj slnko skutočnej demokracie a budeme žiť v spoločnosti, kde schopní sú úspešní a neschopní nežijú v luxuse na úkor bezbranných. Už to však trvá dlhých 32 rokov a budem sa musieť zmieriť s tým, že vzhľadom na svoj vek, sa asi takejto predstavy nedožijem. Tak, ako som sa nedožil diaľnice do roku 2010 okolo Strečna na Liptov, kadiaľ najčastejšie jazdím autom.

Prečo nám vládne lúza, ktorá nevie čo je to morálka, zbiera podvodom honosné tituly a nemá ani poňatia ako sa riadi výrobná dielňa, obrába pôda, spravujú financie a už vôbec nevie ako sa riadi štát. Lebo máme medzi sebou priveľa hlúpych spoluobčanov, ktorí ochotne volia pôvodcov svojej biedy. Svojich katov, ktorí v záujme osobných cieľov a získania beztrestnosti ich vyzývajú na protesty proti proticovidovým opatreniam a vyhrážajú sa pohromou, ktorá má prísť na budúci rok. Kurevník nazve svoju stranu "Sme rodina" a tisícky matiek vychovávajúcich svoje deti mu vo voľbách dalo hlas. Známy žilinský opilec 12 rokov devastoval mesto a predsa mu pri jeho poslednej kandidatúre fandili tisícky nahlúplych občanov mesta. "Sociálny demokrat" (alebo komunista ?) rozvrátil počas 12 ročnej vlády štát a odovzdal ho ekonomickej mafii. Teraz, keď sľubuje modré z neba, tak sa k nemu jeho verní slaboduchí voliči opäť vracajú. V televízii sa pretriasa letenka za 500€ a o rozkradnutých stovkách miliónov Počiatkom a spol. ani slovo.

Preto nám vládne lúza, lebo máme hlúpy národ, ktorý sa dá kúpiť za žvanec chleba, za almužny a predovšetkým znova len za sľuby, že pri týchto populistoch to bude lepšie. Nebude, je to podobné ako kedysi sľuby komunistov z krajiny kde si už včera zjedli to, čo mali zjesť až zajtra. Ich heslo: "Kapitalizmus dobehneme a potom predbehneme" museli obmedziť len na "dobehnutie". Keby sme totižto západnú Európu vtedy predbehli, zbadali by, že máme holé rite.

Práve som sa dozvedel, že dostanem 300€, pretože som bol už tretíkrát očkovaný. Páni Kollár, Matovič a pani Remišová, mňa si za 300€ nekúpite. Som zaočkovaný, lebo lepšie riešenie nie je a tých tristo eur rozdelím v niektorej nemocnici trom sestričkám. Im ste mali riadne zaplatiť a nielen teraz, ale už roky dozadu. Môj hlas dôchodcu v budúcich voľbách nedostanete. Zároveň vyzývam aj ostatných rovesníkov, ktorí na almužny nie sú odkázaní, urobte s tými peniazmi to isté čo aj ja. Vysmejme sa Matovičovi do ksichtu a nech nás neuráža sprepitným!