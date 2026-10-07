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7. okt 2026 o 10:38
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A je to tu, ďalšie utiahnutie opaskov, pripravte sa!

Tri roky vysvetľovali občanom, že si musia utiahnuť opasky! Že verejné financie sú v zlom stave! Že konsolidácia prinesie výsledky! A teraz si majú občania utiahnuť opasky znova?

Matej Galo
Matej Galo Bloger
A je to tu, ďalšie utiahnutie opaskov, pripravte sa!
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Pretože, dámy a páni, z viacerých konsolidačných balíkov vláda vybrala od občanov a firiem miliardy eur navyše. Áno, dobre čítate, miliardy navyše! Ale spravila, viete čo? Predložila rozpočet na rok 2027 s deficitom ďalších 7,443 miliardy! Po všetkých tých zdaneniach, zdá sa vám to normálne? Fakt rozmýšľam, ako toto vysvetliť voličom Smeru, pretože po zdieľaní mojich blogov na sociálnych sieťach mi chodia výhražné správy a správy vulgárneho charakteru namiesto nejakého pochopenia. To mi potvrdzuje, že smerácky volič si to jednoducho dať vysvetliť nechce. Ale k veci, lebo som odbočil.

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Takže toto je tá ich úspešná konsolidácia. No pekne! Dám to do jednoduchého vysvetlenia. Občania musia platiť vyššie dane, firmy znášať nové bremená a celá krajina má veriť, že situácia bude týmto smerom lepšia. Potom si spomeňme na rodiny s deťmi a na matky samoživiteľky, ktoré počítajú každý cent, aby mohli svojim deťom niečo dať. A výsledok je deficit v miliardách eur, dámy a páni, v miliardách eur! A bežní občania na to opäť doplatia. Toto nie je normálne!

Minister financií, ako aj birmovaný súdruh z KSČ, to sú čistí Pat a Mat.

Matej Galo

Sloboda a Solidarita

Matej Galo

Matej Galo
Bloger 
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  • Počet článkov:  73
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  • Páči sa:  6 212x

Matej Galo študoval vo Veľkej Británii rozvoj podnikov a podnikateľského prostredia a medzinárodné obchodné právo. Je členom strany Sloboda a Solidarita kde patrí do odborných tímov, v ktorých sa podieľal na príprave volebných programov vo voľbách 2020 a 2023. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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