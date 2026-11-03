Návrat organizovaného zločinu v plnej sile

Priatelia, Slovensko dnes zažíva bezprecedentný a bezohľadný útok na samotné základy právneho štátu! Súčasná vládna koalícia valcuje všetko, čo jej stojí v ceste a ich najnovšia novela o kajúcnikoch je toho tým najhulvátskejším dôkazom. Pod falošnou zámienkou spravodlivosti pretláčajú legislatívu, ktorá má jediný skutočný cieľ. Ten cieľ je zabrániť vyšetrovaniam tej najťažšej mafiánskej a korupčnej kriminality na Slovensku. A povedzme si to na rovinu. Tu reálne hrozí, že táto vládna úprava odpáli návrat organizovaného zločinu a divokých 90. rokov! Toto chceme? Ja teda nie! Všetci si pamätáme tie časy, kedy v uliciach vybuchovali autá a štát ovládalo bezohľadné podsvetie. A ja sa pýtam vládnych predstaviteľov, že ako inak chcú rozložiť uzavreté mafiánske štruktúry? Ako inak chcú odhaliť organizované gangy, ak nie pomocou svedectiev ľudí, ktorí sa rozhodnú prehovoriť? Vláda tento kľúčový nástroj jednoducho postupne ničí a je blízko k tomu, aby ho zničila úplne! A čo viac, tento legislatívny paškvil je navyše v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky! Vláda totižto bez hanby ignoruje predošlý nález Ústavného súdu, ktorý jasne potvrdil, že inštitút spolupracujúceho obvineného je legálnym a absolútne nevyhnutným nástrojom na odhaľovanie skrytej kriminality. A Ústava má predsa chrániť slušných občanov a nie kriminálnikov, či? Vo Ficílii asi nie! Ale prečo tak silou mocou toto robia? Priateia, ono to nie je žiadna odborná reforma pre ľudí. Je to na hulváta ušitý nástroj na mieru pre politických nominantov a oligarchov v pozadí. Ten hlavný a úboho čitateľný cieľ je jediný a to je zabezpečiť, aby ľudia ako Tibor Gašpar vyviazli úplne bez trestu z masívnej kauzy Očistec, v ktorej on figuruje. Vládna koalícia bez štipky hanby zachraňuje kožu vlastným ľuďom a to na úkor bezpečnosti a lepšej budúcnosti nás všetkých!
Tomuto je hovorím rázne NIE!
Matej Galo
Sloboda a Solidarita