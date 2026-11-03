utorok, 3. november, 2026 |  Meniny má Hubert
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
3. nov 2026 o 11:37  (upravené 3. nov 2026 o 12:26)
Prečítané: 159x

Návrat organizovaného zločinu v plnej sile

Vládny pakt s mafiou a záchrana Gašpara v kauze Očistec.

Matej Galo
Matej Galo Bloger
Návrat organizovaného zločinu v plnej sile
Písmo: A- | A+
Diskusia  (2)

Priatelia, Slovensko dnes zažíva bezprecedentný a bezohľadný útok na samotné základy právneho štátu! Súčasná vládna koalícia valcuje všetko, čo jej stojí v ceste a ich najnovšia novela o kajúcnikoch je toho tým najhulvátskejším dôkazom. Pod falošnou zámienkou spravodlivosti pretláčajú legislatívu, ktorá má jediný skutočný cieľ. Ten cieľ je zabrániť vyšetrovaniam tej najťažšej mafiánskej a korupčnej kriminality na Slovensku. A povedzme si to na rovinu. Tu reálne hrozí, že táto vládna úprava odpáli návrat organizovaného zločinu a divokých 90. rokov! Toto chceme? Ja teda nie! Všetci si pamätáme tie časy, kedy v uliciach vybuchovali autá a štát ovládalo bezohľadné podsvetie. A ja sa pýtam vládnych predstaviteľov, že ako inak chcú rozložiť uzavreté mafiánske štruktúry? Ako inak chcú odhaliť organizované gangy, ak nie pomocou svedectiev ľudí, ktorí sa rozhodnú prehovoriť? Vláda tento kľúčový nástroj jednoducho postupne ničí a je blízko k tomu, aby ho zničila úplne! A čo viac, tento legislatívny paškvil je navyše v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky! Vláda totižto bez hanby ignoruje predošlý nález Ústavného súdu, ktorý jasne potvrdil, že inštitút spolupracujúceho obvineného je legálnym a absolútne nevyhnutným nástrojom na odhaľovanie skrytej kriminality. A Ústava má predsa chrániť slušných občanov a nie kriminálnikov, či? Vo Ficílii asi nie! Ale prečo tak silou mocou toto robia? Priateia, ono to nie je žiadna odborná reforma pre ľudí. Je to na hulváta ušitý nástroj na mieru pre politických nominantov a oligarchov v pozadí. Ten hlavný a úboho čitateľný cieľ je jediný a to je zabezpečiť, aby ľudia ako Tibor Gašpar vyviazli úplne bez trestu z masívnej kauzy Očistec, v ktorej on figuruje. Vládna koalícia bez štipky hanby zachraňuje kožu vlastným ľuďom a to na úkor bezpečnosti a lepšej budúcnosti nás všetkých!

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Tomuto je hovorím rázne NIE!

Matej Galo

Sloboda a Solidarita

Matej Galo

Matej Galo
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  72
    •  | 
  • Páči sa:  6 418x

Matej Galo študoval vo Veľkej Británii rozvoj podnikov a podnikateľského prostredia a medzinárodné obchodné právo. Je členom strany Sloboda a Solidarita kde patrí do odborných tímov, v ktorých sa podieľal na príprave volebných programov vo voľbách 2020 a 2023. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Všetky články
Juraj Karpiš - Ako na zlato

Juraj Karpiš - Ako na zlato

13 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

10 článkov
Věra Tepličková

Věra Tepličková

1,269 článkov
Martin Bača

Martin Bača

99 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

775 článkov
Dušan Koniar

Dušan Koniar

798 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu