Odkaz do Moskvy ministrovi Blanárovi

Áno, za toto potrebujete naložiť! Naložiť, pretože zapisujete Slovensko opäť na zlú stranu histórie a dúfam, že vám naložia mnohí ďalší! Hneď pri takýchto veciach ma napáda, že koľko vám v tom smere už tí Rusi zaplatili, alebo aké tajné výhody ste už od nich získali? Alebo vám nejaké výhody ponúkli do budúcnosti, či je ešte za tým viac, čo sa možno Slováci nemajú nikdy dozvedieť? Neviem, len sa pýtam, ale s istotou vám viem povedať, že vzhľadom na to, kto sú naši skutoční partneri, to, čo robíte, je neakceptovateľné! Čo je však ešte smutnejšie je to a o tom som doslovne presvedčený, že vy ani netušíte, čo tam vlastne robíte. Fakt sa na vás smejem. Podľa môjho názoru ste len opäť dostali nóty a plníte príkazy! Ako sorry za metaforu, ale pripomínate mi poslušného bobina, čo len plní príkazy za maškrtu. Mr. Blanár, neviem ako iným, možno máte aj veľa podporovateľov v rámci zahraničnej politiky, pravdepodobne hluchých, nemých, slepých, no mne osobne ste totálne na smiech.
A teraz, čo bol dôvod vlastne tej vašej cesty? Rokovanie o energetike, životnom prostredí a kultúre? Vám to fakt globe na ten melón? Čo má Rusko spoločné u nás s kultúrou a životným prostredím? Preboha! Ešte tej energetike by som pochopil, hej, lebo Fico vraj brutálne rýžuje na ruskom plyne a vraj vlastní 49 % podiel spoločnosti Eustream. Aspoň tak sa Babiš preriekol. Preto Slovensko asi nikdy nediverzifikovalo v oblasti energetiky, že? Inak by asi logicky váš BOSS strácal zisky, však? No neviem, len logicky uvažujem. Ale späť ku vám, Mr. Blanár, najslabší minister zahraničných vecí v histórii Slovenska. Vaša cesta do Ruska je tak neprijateľná, že sami Poliaci vám nedovolili prelet cez ich územie. Hanba vám! Viete, ja sa na to pozerám ako na totálne zapredanie našej krajiny a jej občanov! Čo nám kedy Rusko na Slovensku dalo? Čo nám tu kedy postavili? Čo nám kedy dali, aké dotácie? Máme vraj od nich nejaké nemocnice, diaľnice, školy, alebo čo od nich máme, Mr. Blanár? Nemáme od Rusov nič a nikdy sme ani od nich nič nemali! Fakt neviem o tom, že by Rusko Slovensku poskytovalo dotácie na školy, diaľnice, nemocnice či rozvoj regiónov tak, ako to robí Európska únia! Mr. Blanár, vy politické zlyhanie! Nemáme od Ruska stovky kilometrov ciest postavených z grantov ani miliardy eur investované do verejnej infraštruktúry, tak ako od EÚ! Práve naopak, Rusi na nás vždy len zarábali! Ale to vám je pravdepodobne jedno, však? Jedno, pretože ak Rusi na nás zarábajú a ak je následne pravda to, čo Babiš povedal o Ficovi, tak váš BOSS jednoducho brutálne zarába na kšeftoch s Ruskom a to je podľa mňa alfa a omega celej tej vašej posr.tej frašky v Rusku. A som zvedavý, koľko nových ruských diplomatov čoskoro začne operovať na Slovensku.
Zostaňte tam v Rusku a zoberte si aj birmovaného súdruha z KSČ a už sa nikdy nevracajte, urobíte ztak skutočnú službu slovenskému národu!
Váš nefanúšik!
Matej Galo
Sloboda a Solidarita