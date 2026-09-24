Otvorený list birmovanému súdruhovi z KSČ

Nekonečné hádky v parlamente, nadobúdanie luxusných majetkov, brutálne vysoké ceny, no a najnovšie primitívny nápad s cenami palív. A pre bežných ľudí len oči pre plač.
Nie, nie, pán birmovaný! Bežní ľudia chcú vidieť efektívne riešenia! Riešenia problémov, ktoré im skutočne pomôžu! Včera mi jeden elektrikár povedal, či si viem predstaviť, ako by chodil vlakom k svojim zákazníkom. No musel by ešte prestúpiť na kadejaké autobusy aj s riadne ťažkým vercajchom. A teraz si predstavte iné ďalšie zamestnania. Pán birmovaný, veď vy ste totálne mimo!
Viete, keď bežní ľudia sledujú, ako tu na to kašlete, chytá ma frustrácia. Frustrácia, pretože namiesto riešenia problémov na Slovensku, či už je to v zdravotníctve, školstve, o vysokých cenách či v dostupnosti bývania počúvame, že za to môžu iní. Áno, to vám ide najlepšie, vyhovárať sa na iných! Akurát z takých výhovoriek sa bežní ľudia nenapapajú, milý súdruh! Ale to len ukazuje, že vy nemáte ani len tušenie, čo bežných ľudí trápi.
Tak vám to poviem, drahý pán z KSČ. Trápi ich, prečo čakajú mesiace na vyšetrenie u odborného lekára, až kým sa im zdravotný stav úplne nezhorší! Prečo sú ceny potravín stále vyššie a vyššie! Prečo si mladí ľudia nedokážu zabezpečiť vlastné bývanie! Prečo sa mnohí rodičia obávajú budúcnosti svojich detí alebo rodičovstvo radšej odkladajú! A takto by som mohol pokračovať! To sú skutočné problémy bežných ľudí. No a namiesto riešení vidíme čo? Vidíme veľké h...o! Len sa snažíte, aby vaši ľudia neboli stíhaní alebo aby vyviazli bez viny. Viď Tibor Gašpar a spol. A aby ste to prekryli, tak bojujete s médiami, za všetko môžu bývalé vlády, potom je to zas Európska únia, potom mimovládne organizácie a ktokoľvek, na koho možno ukázať prstom.
Ja viem, hádzanie viny na iných je pre vás účinným nástrojom na získanie politických bodov. V tom ste majstri. Akurát že tento prístup nebude nikdy nástrojom na budovanie lepšej krajiny! Ale vám to je aj tak jedno, však? Hlavne aby Gašpar vyviazol bez viny, že? SMER je pri moci dokopy 16 rokov a 11 mesiacov! To je sakra dlhý čas na to, aby bolo Slovensko tak pozadu, ako je!
A na záver, aby som nezabudol. Znižovať ceny palív dokážete najmä nižšou spotrebnou daňou a nižšou DPH, nie reguláciou cien alebo presmerovaním ľudí do vlakov. Preboha!
Súdruh z KSČ, dajte Slovensku už pokoj!
S pozdravom
Matej Galo
Sloboda a Solidarita