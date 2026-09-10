Pán premiér, ako chutí spravodlivá cez papulu?

Cez papuľu, súdruh Fico, ste dostali aj s vašou bandou nenažraných. A odpustite mi moje expresívne vyjadrovanie vaša komunistická výsosť, len som si dovolil použiť váš štýl. Takže pán birmovaný súdruh z KSČ, aj s vašou bandou ste sa snažili spraviť vraj akúsi reformu. No dovoľte mi zasmiať sa nad vašim pokusom o rozklad právneho štátu, pretože to nebola reforma, ale pokus napchať svojich ľudí tam, kde ich zrovna veľmi potrebujete. Áno, presne tam, kde sa rozhoduje o spravodlivosti! Veď čudovať sa ani netreba, že? Niektorí totiž, podotýkam veľmi známi jednotlivci, majú sakra na rováši! Však? Viete čo je však pekné a pozitívne na tom? Hlavne to, že vy, Mr. Fico, ste aj s vašou skupinou dostali odkaz, že spravodlivosť nie je vaša súkromná hacienda! A ako premiér, by ste sa mali sakra hanbiť!
Súdruh Fico, mne sa normálne veriť nechce, ale vy ste si fakt mysleli, že keď sudcov Najvyššieho správneho súdu dáte do menšiny, tak si to nikto nevšimne? Že keď tam natlačíte prísediacich a konkrétnych nominantov, tak sa to nejako stratí? Preboha, nebláznite! Ústavný súd vám jasne povedal, že ste prekročili ústavné hranice! Že ste konali svojvoľne! Že ste odobrali súdu právomoc, ktorú mu dáva Ústava SR! A aby toho málo nebolo, že ste posilnili politický vplyv tam, kde nemá čo hľadať! Hnus!
A vy, pane z KSČ? Vy sa tvárite, že ste teraz ten najväčší chudáčik a že vy len dobre chcete robiť. Že vraj ste len chaos chceli upratať! Tak vám k tomuto niečo poviem, Súdruh Fico. Ak je toto vaše upratovanie, tak s Bohom, rodina, lebo potom nechcem vidieť, ako vyzerá váš neporiadok! No, a keď sa nad tým zamyslí ktokoľvek čo sa tomu aspoň trochu rozumie, tak vám jasne povie, že to bol pokus o rozklad právneho štátu. Ale to ste celý vy, a ešte sa tvárite aj ako urazený chudáčik!
Viete, Súdruh Fico, vy ste verejný činiteľ, platený z daní občanov, a teda aj z mojich daní. A som doslovne presvedčený, že vy z vysoka kašlete na občanov, čo platia dane. Práve naopak, podľa môjho názoru a určite nie len môjho, vás zaujímajú tí, ktorí dane kradnú! A pamätajte si, že vy nie ste feudálny pán, ktorý si môže určovať, kto bude disciplinárne stíhaný a kto nie! A keď Ústavný súd povedal NIE, tak to znamená NIE aj pre vás, ako aj pre vašu bandu! A teraz čo Mr. Fico? ako sa budete snažiť prekryť ten fakt, že ste konali protiústavne? Nejakým Kotlárom a konšpiráciami? Útokmi na novinárov? Súdruh Fico, je mi z vás zle!
Takže nabudúce, keď budete mať chuť určovať, kto má hovoriť a kto má byť ticho, radšej sa na to vykašlite, inak môžete od spravodlivosti dostať ďalšiu cez papulu. Lebo spravodlivosť nie je vaša a ani skupiny okolo vás! A Slovensko už vôbec nie!
S pozdravom
Matej Galo
Sloboda a Solidarita