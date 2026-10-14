Tajomstvo, kam tečú vaše peniaze, odhalené

Dámy a páni, pamätáte si, ako vás vláda veľmi strašila, že musíme bezpodmienečne konsolidovať? Vraj preto, lebo nie sú peniaze! Tak nastala mašinéria výberu a zavádzania nových daní. Vláda na čele s pánom birmovaným z KSČ za tri roky ľuďom zvýšila základnú sadzbu DPH z 20 % na 23 %, pre veľké firmy na 24 %, zaviedla transakčnú daň a zvýšila maximálny vymeriavací základ na sociálne odvody, čo znamená vyššie odvody pre ľudí aj ich zamestnávateľov.
Dámy a páni, miliardy vytiahli, miliardy! A kde sú? Cítite to nejako pozitívne? Zlepšil sa vám život? Pýtam sa, pretože ja nevidím, že by sa Slovensko nejako posúvalo vpred. Tak kde sú tie peniaze? Nie že by som niekoho obviňoval, bože chráň! Ale nedá mi, priatelia. Je veľmi zaujímavé, a toto je z verejne dostupných zdrojov a hlavne to stojí za pripomenutie.
Ficov syn si kúpil prvý byt vraj za 450-tisíc eur a druhý byt bol ocenený na 300-tisíc až 400-tisíc eur! BEZ HYPOTÉKY! Potom tu máme Kaliho vilu v Chorvátsku a vraj tam má vilu aj Mr. birmovaný. A možno aj zopár ďalších. Potom tu máme pani figúrku, Sakovú. Tá si kúpila dom v najlukratívnejšej lokalite Bratislavy, ktorého hodnota má byť 900-tisíc až 1 milión eur. No čuduj sa svetu, kúpila ho od pána z kauzy slayáda. Áno, dámy a páni, tá slávna slayáda, kde bol areál v roku 2021 kúpený za 5 miliónov eur a ktorý odvtedy nikto nechcel kúpiť ani za tých 5 miliónov. No a potom to prišlo, keď ho v roku 2025 štát odkúpil za 17 miliónov. Od toho pána, od ktorého pani figúrka Saková kúpila ten spomínaný dom. A zelenú tomu dal neslávne známy Peter Kmec z firmy HLAS, ktorý šéfoval Úradu podpredsedu vlády pre Plán obnovy.
Ďalej tu máme spoločnosť Agentúra Smer, ktorá od roku 2019 svojim dvom konateľom vyplatila 390-tisíc eur. No a hádajte, kto bol medzi príjemcami. No predsa Michal Fico, syn pána birmovaného komunistu. No a odmeny sa mali vyplácať aj v období, keď firma vykazovala stratu, prosím pekne.
Policajné a hasičské čiapky za 3 milióny, 115 eur za kus, kde čierny baret je za 40 eur a železničiari to majú za 46 eur za kus. Poviem vám, že Eštoka hanba neplieska. Samozrejme, nemôžeme zabudnúť na záchrankový tender za 2 miliardy, ktorý bol našťastie zrušený. Zrušený, áno, ale veľa nechýbalo. Potom tu máme, zdôrazňujem slovo údajný, podvod s dotáciami na špecializované stroje za 8,75 milióna eur. Ďalej tam bol predražený IT projekt za 189 380 eur, 112-tisíc eur na meter štvorcový v Osake v porovnaní so 6-tisíc eurami na meter v Dubaji a dalo by sa pokračovať. A to píšem len o tejto Ficovej vláde za posledné roky. Áno, je tam toho viac, ale keby sme išli do úplne všetkého a ešte aj do minulosti, tak by sme mohli s najväčšou pravdepodobnosťou napísať knihu.
No a dnes sa schválil rozpočet, ktorý prešiel najtesnejšou 76-kou. Alebo aj inak, predvolebný rozpočet slúžiaci na kupovanie podpory v rámci koalície. Ale kde sú tie vaše peniaze? Mysleli ste si, že vo vreckách smerákov a ľudí okolo nich? Robert Fico to povedal na rovinu.
Dámy a páni, podľa neho za zlý stav štátnej pokladnice, alebo aj inak, za to, že vaše peniaze nie sú alebo niekde miznú, môže bývalá vláda! Tajomstvo, prosím pekne, odhalené!
Matej Galo
Sloboda a Solidarita