Nájomné byty miesto parku v Dúbravke?

Pre Dúbravku všetko začalo 6.3.2014, kedy mestské zastupiteľstvo hl. m. Bratislavy (Uznesenie 1427/2014) schválilo výmenu pozemkov firme ZIPP BRATISLAVA zo Starého Mesta známeho ako parčík Belopotockého za pozemky v Dúbravke na ulici Pod záhradami. Na jeseň 2014 sa ZIPP stal súčasťou firmy STRABAG.
STRABAG začal hneď pracovať na projektovej dokumentácii a už v roku 2016 získali územné rozhodnutie. Článok a vizualizácie: Strabag dostal prvé povolenie na byty Pod záhradami (trend.sk). Územné rozhodnutie z 13.7.2016: 10400-1988-2016.pdf (dubravka.sk)
Asi v tomto čase začal starosta Martin Zaťovič rokovať s mestom aj STRABAGom o opätovnej zámene. Bežala aj petícia občanov, aby zelená plocha Pod záhradami ostala zachovaná. Boj o túto plochu však bežal aj dlho pred tým a to od čias, keď sa začalo hovoriť o možnej zámene pozemkov s Dúbravkou. Pre tých, ktorí chcú poznať podrobnejšiu genézu viac info na FB stránke Občianskeho združenia za vytvorenie parku Pod záhradami: Občianske združenie za vytvorenie parku Pod záhradami | Facebook
V roku 2018 podala firma STRABAG žiadosť o stavebné povolenie podz.pdf (dubravka.sk)
V roku 2017 začal úrad svoje snahy smerovať k vytvoreniu urbanistickej štúdie (ďalej len UŠ) Parku Pod záhradami. 13.3.2017 na Komisii územného rozvoja a dopravy v bode rôzne sme si vypočuli informáciu o príprave urbanistickej štúdie. V apríly 2017 prišlo z magistrátu stanovisko k zadaniu urbanistickej štúdie. Stanovisko magistrátu bolo pozitívne s pripomienkami, ktoré boli zároveň podmienkami pre súhlas. Šlo o hranice riešeného územia a jeho veľkosť. Do septembra 2017 sa pracovalo na príprave zadania UŠ. Už na septembrovom rokovaní miestneho zastupiteľstva sa materiál objavil, ale bol stiahnutý navrhovateľom. Na decembrovom rokovaní 12.12.2017 miestne zastupiteľstvo schválilo zadanie UŠ Pod záhradami uznesením 258/2017 s termínom realizácie do konca marca 2018.
A potom nastalo tiché obdobie, prerušené pozitívnou správou o opätovnej zámene pozemkov medzi mestom a firmou STRABAG. Táto zámena sa uskutočnila na základe uznesenia mestského zastupiteľstva 1154/2018. STRABAG získal pozemky na rohoch ulíc Dúbravčická a Agátová.
Doteraz to vyzerá na príbeh s dobrým koncom. Lenže...
Nedokončená urbanistická štúdia
Uznesenie 258/2017 malo termín marec 2018. V roku 2018 sa nestalo naozaj nič. A nič sa nestalo ani v roku 2019. Realizácia uznesenia sa nekonala. Odpoveď na túto otázku od prednostu miestneho úradu p. Bagara znie v tom duchu, že na oddelení územného rozvoja nemali dostatok pracovníkov, ktorí by mohli spracovať. Má to však dve ale:
1. spracovanie UŠ realizuje väčšinou externá firma, práve z dôvodu, že na úrade na to nemajú kapacity.
2. miestny úrad mal pripraviť podklady na VOS. Proces VOS robí od roku 2015 externá firma E-VO s.r.o
Takže úlohou zamestnanca bolo pripraviť podklady pre VOS s tým, že čistopis zadania UŠ už existoval. To je úloha, ktorá sa dá zvládnuť za krátky čas.
Až na konci roku 2019 podľa vyjadrenia prednostu začal pripravovať miestny úrad podklady pre VOS. Súťaž skončila 14.2.2020 a vyhrala ju firma JELA s.r.o. s hodnotou 22.800,-€. Zmluva bola podpísaná a zverejnená 30.4.2020. Dokončenie diela malo byť v horizonte 6 mesiacov. Teda do 31.10.2020. Napriek tomu, že v roku 2020 neexitovala žiadna časť UŠ Pod záhradami a neudiali sa kvalitárske výbory, v decembri 2020 dostala firma JELA, s.r.o. vyplatenú plnú sumu za dielo. Nota bene: Ing. arch. Jela Plencnerová pracovala v čase zámeny pozemkov medzi mestom a STRABAGom na magistráte.
Výňatok zmluvy s termínmi a faktúraZobraziť galériu (2 obrázkov)
V zmluve aj v čistopise zadania sa píše, že počas tvorby UŠ prebehnú kvalitárske výbory. Kvalitárske výbory sú stretnutia dotknutých orgánov a majiteľov pozemkov so spracovateľom a mestskou časťou pod vedením odborne spôsobilej osoby. Výbory mali byť 2 a to pri pripravenosti štúdie 30% a 70%. Tie sa neuskutočnili, hoci prednosta a starosta MČ Dúbravka tvrdia opak (interpelácia z 22.6.2021, vybavená 21.9.2021) .
A tu je citát z čistopisu zadania: "Počas spracovania UŠ bude uskutočnený min. 1 kvalitársky výbor za účasti subjektov uvedených v rozdeľovníku." Zápisnice dokazujú, že stretnutia boli len pracovnými stretnutiami medzi spracovateľom a zástupcami MČ Dúbravka a že na týchto stretnutia nebola ani odborne spôsobilá osoba a ani dotknutí vlastníci alebo orgány. Dúbravka v tom čase ani nemala podpísanú zmluvu s odborne spôsobilou osobou. Na moju interpeláciu, ako je to s odborne spôsobilou osobou, prednosta odpovedal, že pracovné zmluvy nezverejňujú. Otázka znie, prečo by odborne spôsobilá osoba mala byť v pracovno-právnom vzťahu s úradom a nestačilo mať externú zmluvu.
Až marci 2022 sa mal zísť kvalitársky výbor, na ktorom mala byť aj odborne spôsobilá osoba, pani Ing. Borková. A verejné prerokovanie malo byť 21.4.2022. A niekedy v tomto čase sa objavil aj čistopis UŠ Pod záhradami, hoci je na ňom dátum október 2020. Čo je samozrejme v rozpore so zmluvou, keďže kvalitárske výbory mali byť zrealizované v čase od 1.5.2020 do 31.10.2020.
Vzhľadom na vyššie uvedené došlo k tomu, že magistrát hl. m. Bratislavy vydal k urbanistickej štúdii zamietavé stanovisko. Magistrát namietal proces, pretože neboli kvalitárske výbory a nebola prítomná odborne spôsobilá osoba. K októbru 2022, keď som skončil poslanecký mandát sa stav nezmenil.
Zamietavé stanovisko prišlo aj z Arcidiecézneho úradu v Bratislave. Dôvodom bolo nerešpektovanie vlastníckych vzťahov a to, že diecéza nebola prizvaná k rokovaniu o urbanistickej štúdii.
Do tretice negatívne stanovisko prišlo aj Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS). Toto stanovisko sa týkalo návrhu zmeny trasovania vysokotlakového potrubia DN 700, ktoré ide naprieč týmto územím. V UŠ sa počítalo s jeho prekládkou, ktorá sa mala udiať po tom, ako by sa zmenila poloha cirkevného pozemku.
Pozemky na lúke Pod záhradami a navrhované zmenyZobraziť galériu (4 obrázkov)
Aký je dnešný stav?
Ako som spomenul v odstavci vyššie do konca volebného obdobia 2018-2022 mestská časť nedostala od mesta kladné stanovisko k UŠ Pod záhradami. Zo strany mestskej časti bola ešte snaha zachrániť situáciu skratkou a to vložením žiadanej zmeny územného plánu do Zmien a doplnkov 9.
Tento pokus však nevyšiel, pretože mestská časť stále nemala kladné stanovisko od mesta Bratislava a nakoniec ZaD 9 neboli prerokované ani schválené mestom.
Po zámene pozemkov ostali pozemky v majetku mesta Bratislava. Na tomto území však ostal kód F501 a aj kód 101. Kód 101 označuje v úmnom pláne mesta Bratislava územia, kde je dovolená viacpodlažná zástavba obytného územia. Môže tam byť umiestnená občianska vybavenosť a bytové domy do 4 nadzemných podlaží. Kód F501 označuje zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti. To znamená, že tu môžu stáť bytové domy s podzemnými garážami a nešpecifickou podlažnosťou a v parteri môžu byť obchody a služby.
Hoci sú pozemky vo vlastníctve mesta, výstavba na nich môže byť povolená. Napríklad ak by mesto chcelo stavať nájomné byty. Je zaujímavé, že vo volebnom období 2022-2026 nikto z poslancov a ani starosta nemali vôľu pokračovať v UŠ Pod záhradami. Je to zámer alebo šlendriánstvo? Ak starosta Zaťovič nechcel výstavbu na danej lúke a primátor Vallo áno, prečo pán starosta a poslanci neurobili všetko preto, aby UŠ Pod záhradami bola dokončená?