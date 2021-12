Dnes je to rok, veľmi smutný rok, vieš , musela som si zvykať na mnoho vecí....napr. zaparkovať auto do dvora, vždy si to robil Ty, musela som sa učiť všetko to, čo si robil Ty, ale toto by mi vôbec nevadilo. Vieš čo mi vadí? Presne pred rokom som naposledy počula Tvoj hlas,pozerala do Tvojich nádherných modrých očí, cítila Tvoju vôňu....pred rokom si ma naposledy objal, pobozkal, smiali sme sa spolu - bol to krásny večer, tešili sme sa na sviatky, na čas , ktorý spolu strávime. Nič nenasvedčovalo, že to tak nebude.

Pamätám si ako sme sa na niečom spolu smiali, Ty si ma objal a povedal si, aby som už neupratovala, že zajtra sa do toho pustíme spolu. Povedal si, že si ideš zapáliť POSLEDNÚ cigaretku a pôjdeme spať. Nikdy si nevravel, že POSLEDNÚ, vždy si povedal: " Idem si ešte zapáliť a ideme spať..." Dlho si nechodil a ja som Ťa nechcela naháňať, ale keď už to bola aj na tri cigy, išla som Ťa zavolať dnu. Pozrela som pred seba a Ty si tam nebol, pohľadom som skĺzla k zemi, kde si nehybne ležal. Zdvihla som Ti hlavu a jemne Ťa prefackala, kričala som na Teba, triasla som Tebou a Ty nič - iba si tam ležal. Zaťko volal záchranku a ja som Ťa začala oživovať. Necítila som zimu, necítila som bolesť preťažených svalov, nevnímala som slzy zamŕzajúce na mojej tvári - iba som chcela aby si ŽIL.Po 20min.resuscitácie prišla záchranka a pokračovali oni. Ja som si sadla na lavičku a hoci som mala iba nočnú košeľu, necítila som chlad. Iba som čakala ako otvoríš oči a povieš , že to bol hlúpy vtip....Rozum mi však vravel niečo iné a ja som to odmietla prijať. Keď sa na prístrojoch neobjavila žiadna srdcová činnosť, po 15 min. oživovania záchranármi, povedali že si ma, nás, tento svet opustil. Čo bolo potom si veľmi nepamätám, iba z rozprávania detí. Vieš, vždy som si myslela , že som silná žena, ale toto som nedala. Nedokázala som bez Teba normálne fungovať, spať, ani jesť...Už je to rok....naučila som sa bez Teba žiť, viem už urobiť veľa vecí, ktoré si robil Ty, v kôlničke je poriadok, maľovala som. Ale stále mi je veľmi smutno, veľmi mi chýbaš, často sa v noci zobudím a objímam Tvoju mikinu, pozerám fotky, púšťam si audio nahrávku s Tvojim hlasom....viac mi z Teba neostalo. Ľúbim Ťa láska moja a verím , že sa na nás zhora pozeráš a chichoceš sa. Nikdy na Teba nezabudnem, si navždy v mojom srdci.