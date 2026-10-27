15796 otázok: Prečo krúžkovali práve mňa?

15 796 hlasov.
Je to veľké číslo. Presne toľko hlasov som dostal v sobotňajších voľbách do zastupiteľstva v Petržalke a v Bratislave. Ak predpokladáme, že každý, kto ma krúžkoval v miestnych voľbách, mi dal hlas aj v mestských, tak 13 775 ľudí si na lístku našlo moje meno a zakrúžkovalo ho.
Nechcem tu opakovať analýzy, prečo sa tak stalo. S výnimkou možno niekoľkých desiatok ľudí ma nikto z nich osobným kontaktom nepozná. A myslím si, že väčšina predtým nepoznala ani moje meno.
A predsa si ho na lístku našli a zakrúžkovali ho. Pomohla silná koalícia za menom? Samozrejme. Môže to byť frustrujúce pre ľudí, ktorí boli v Petržalke dlhodobo aktívni, no nedostali sa. Je mi ich ľúto, ale taký je volebný systém – nenastavoval som ho a nenesiem zaň zodpovednosť.
Čo to teda znamená pre mňa osobne? Mieša sa to.
Pochybnosti a otázky.
Keď sa ma pred voľbami pýtali, prečo by mali voliť práve mňa, často som nevedel odpovedať. Najťažšie boli otázky od kamarátov, ktorí ma veľmi dobre poznajú, nie od cudzích ľudí na ulici.
Prečo by som ťa mala voliť? Čo v tvojom srdci ťa ťahá, aby si do toho išiel? Túto otázku som dostal od kamarátky, ktorá ma pozná tak dlho, že by jej akákoľvek maska alebo neúprimná odpoveď prišla smiešna.
Nechcelo sa mi opakovať vzletné frázy o záchrane demokracie. O tom, že demokracia musí prichádzať zospodu, že chcem pracovať pre ľudí, zlepšiť ich životy. Tak som to cítil, ale nie som človek patetických prejavov.
Kto sa má angažovať ak nie my?
Nemám rád takúto odpoveď, lebo tým druhému implicitne naznačujem, že by mal tiež nájsť odvahu. Akoby išlo o akúsi občiansku povinnosť a ja kandidujem, lebo som lepší občan. Nie som. Nikto takú povinnosť nemá a nemusí to robiť. Ani ja som nemusel. Rozhodol som sa kandidovať jednoducho preto, že som chcel, nie preto, že som musel.
Niečo vo vnútri ma hnalo to skúsiť a ísť do toho naplno. Koľko krokov z komfortnej zóny som pre to musel urobiť... Ale hnalo ma dopredu presvedčenie, že má zmysel zabojovať o zmenu k lepšiemu. Snáď to za to stálo.
A tie vnútorné pochybnosti. Prečo by mal niekto, kto ma vôbec nepozná, hlasovať práve za mňa, pýtal som sa sám seba ešte aj po zatvorení volebných miestností.
Odpovede nemám ani teraz. Chceli ľudia novú tvár, napĺňanie programu našej koalície, alebo len zastaviť Smer? Presvedčili ich videá, podpora od poslancov PS?
Ak je to len vďaka koalícii, prečo mám viac hlasov ako kolegovia z kandidátky, ktorí sú viditeľnejší alebo v komunálnej politike pôsobia roky? Alebo je to len čistá náhoda? Neviem, aké boli presné dôvody jednotlivých voličov, ale verím, že o štyri roky si povedia, že to bola dobrá voľba.
Odhodlanie.
Je ťažké presvedčiť cudzích ľudí, že to myslím vážne a nejdem do politiky so zištnými úmyslami. To sme už počuli, to hovorí každý, reagujú. Keď im hovorím, že budem hľadať najlepšie riešenia pre ľudí, vidia v tom len všeobecné frázy.
Som rád, že z tejto motivácie ma neobviňovali ľudia, ktorí ma poznajú. To by ma mrzelo.
Ľudí, ktorí vás nepoznajú, nepresvedčíte o čistote svojich úmyslov ani o schopnostiach, kým vo funkcii reálne nesedíte. Ja som tú šancu dostal a som odhodlaný sa jej chopiť najlepšie, ako viem. Dúfam, že to bude stačiť.
Úspechy nateraz sľubovať nechcem, na to som voči sebe až príliš poctivý, no môžem sľúbiť, že do toho dám všetko.
Ak to nevyjde? Na demokracii je krásne to, že zlyhávajúcich politikov môžeme po štyroch rokoch vymeniť. Rád o štyri roky uvoľním miesto niekomu schopnejšiemu.
Neistota. Strach.
Naozaj, mám obavy. Neviem si celkom predstaviť, koľko práce ma čaká, koľkokrát budem musieť vystúpiť z komfortnej zóny ani či sa mi podarí rýchlo pochopiť všetky procesy a témy, o ktorých budem rozhodovať. Či sa nepomýlim, či mi neujde niečo dôležité a či vždy nájdem dosť síl dať do toho všetko.
Aký to bude mať vplyv na môj osobný život, na moju bežnú prácu, lebo z odmeny poslanca - ani toho s dvomi mandátmi - sa v Bratislave vyžiť nedá.
Ako ma to zmení? Nestaň sa namysleným, prišlo mi v správe spolu s jednou z mnohých gratulácií. Viem, že to myslela v dobrom. Pokúsim sa, odpovedal som. Viac sľúbiť nemôžem.
Dlhodobo rozmýšľam, aké obrovské ego musí mať politik, keď príde pred voličov s odkazom, že práve on je ten najvhodnejší, aby ich viedol. Napríklad v prezidentskej kampani. Ja som ten najlepší z vás a mám vás viesť!
Nikdy som také ego nemal. Možno sa do politiky nehodím, možno by takých bolo treba viac. Nechám na posúdenie.
A aké mám teda ciele? Asi nikto odo mňa nečaká, že tu ponúknem presný počet opravených chodníkov, vytvorených miest v domovoch sociálnych služieb alebo vymaľovaných tried v školách. To nechám na iných a to ani nie je úlohou poslanca.
Dúfam, že keď budem o štyri roky hodnotiť svoje pôsobenie v dvoch zastupiteľstvách, budem môcť s čistým svedomím povedať, že som si našiel svoju oblasť, kde som dosiahol konkrétne zlepšenie života ľudí. A že celkovo som hlasovaniami prispel k posunu mesta a mestskej časti dopredu.
Nie je to málo. Dostal som na to jedinečnú príležitosť, bola by škoda ju nevyužiť. Mám na to schopnosti, máme dobrý program a chcem prispieť svojou trochou k jeho naplneniu. Snáď to bude stačiť, držte mi palce.
PS: Ak ste autorom/autorkou jedného z viac ako 15-tisíc krúžkov pri mojom mene, ďakujem. Spravím všetko, aby ste si o štyri roky povedali, že ste si vybrali dobre.