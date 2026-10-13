Budem voliť Daniela Klimovského a ak ste z Petržalky, mali by ste ho voliť aj vy

Daniela Klimovského som osobne do jari nepoznal. Keď som sa dozvedel, že bude kandidovať za starostu Petržalky, vedel som, že o jeho expertíze netreba pochybovať. Preto sa jej tu ani nejdem venovať. Musím sa však priznať, že som si nebol istý, či sa mu podarí vyhrať voľby.
Vyhrať voľby a dobre vládnuť sú často dve veľmi odlišné úlohy. Žiadajú si odlišné osobnostné črty a – ako sme bolestne pocítili neraz na Slovensku aj inde – obe sa nie vždy stretnú v jednom človeku. Dano nevie a nechce kričať, takí u nás voľby nevyhrávajú, hovorí poučka krčmových expertov na politológiu.
Dokáže Dano osloviť voličov? Dokáže sa im prihovoriť ich jazykom? Bude mať energiu, aby dal do kampaňovania naozaj všetko? Premeniť sa z medzinárodne uznávaného experta na úspešného politika ani zďaleka nie je jednoduché.
Dano je náročný. Na svoje okolie, no v prvom rade na seba.
Dnes už viem, že Dano má všetko na to, aby bol tým najlepším starostom Petržalky.
V jeho okolí som sa začal pohybovať v júni, odvtedy som s ním strávil viac času, ako som mal niekedy chuť. Dano je neodbytný, hyperaktívny. Pustil sa do kampane naplno, nemá voľné víkendy, nemá voľné dni.
Dano je náročný. Na svoje okolie, no v prvom rade na seba.
Občas skáče do reči, naťahuje čas pri práci pokusmi o vtip a občas mu aj vyjdú. Má svoj názor, no zároveň počúva odborníkov na oblasti, v ktorých nie je doma.
Dana je ťažké odtrhnúť od rozhovorov s voličmi. Často sa púšťa do vysvetľovania komplikovaných tém, porovnáva, aké riešenia ponúkajú samosprávy na Slovensku alebo vo svete. Rozpráva vášnivo a dlho. Bez ohľadu na to, či ide o kamaráta, alebo neznámeho človeka, ktorého vidí prvýkrát.
Kampaň má byť rýchla. Sľúbime, že vyriešime chátrajúce terasy, podáme ruku a ideme ďalej. Dano tak nefunguje. Vysvetľuje históriu, vlastníctvo, procesy… Je to politicky neefektívne? Veľmi neefektívne. On ako presvedčený antipopulista však odmieta sľubovať jednoduché riešenia, ak sám vie, aké zložité niektoré veci sú.
A tak vysvetľuje. V očiach má také nadšenie, aké vídam len u ľudí nadšených do procesov v samosprávnej politike. Naozaj úprimne počúva, zaujíma sa a chce pomôcť. Miluje Petržalku, dáva to najavo a je to na ňom vidieť. Takého starostu jednoducho chcete mať.
Zažil som ho nadšeného z rozhovorov alebo z gólu futbalistov Petržalky. Videl som ho frustrovaného, ak v tíme niečo nevyšlo, alebo narazil na ďalšiu byrokratickú prekážku. Lúčili sme sa unavení po celom dni v kampani a na druhý deň sme sa stretli znovu. Znovu sa usmieval, znovu mal energiu.
Jeho nadšenie je nákazlivé.
Neviem, ako dopadnú voľby o necelé dva týždne. Viem však, že ak Daniel Klimovský dostane šancu, s pokorou a zanietením sa pustí do práce na zlepšovaní Petržalky. Má skúsenosti a vedomosti, rozumie samospráve ako málokto na Slovensku.
K tomu pridáva aj osobnosť, ktorá mu nedovolí sa vzdať, ale ani podliezať latku. Ak v uliciach hovoríme o kvalitných riešeniach, viem, že s ničím iným sa Dano neuspokojí. A pokoru, obrovskú pokoru. Vie, aké ťažké to bude, ale to ho neodrádza, práve naopak. Toto poznanie ho tlačí dopredu.
Za starostu Petržalky budem 24. októbra voliť Daniela Klimovského. Toho najlepšieho možného kandidáta, akého môže Petržalka v súčasnosti mať.