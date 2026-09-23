Nemyslím si, že Ján Hrčka chce vyhadzovať ľudí z okna

Starosta Petržalky mi venoval komentár, že vraj som sa posunul od svojich novinárskych čias, keď som bol ešte príčetný. Ďakujem, vždy sa teším spätnej väzbe od čitateľov, ale týmto neskončil.
Vyčíta mi, že som z kontextu vytrhol jeho vyjadrenie, že poslanci koalície Team BA a PS by si zaslúžili defenestráciu (popravu vyhodením z okna). Vraj to tak nemyslel a nemôžeme to označovať za vyhrážky smrťou.
Konkrétny citát: „K tomu, čo tu predkladáte… by ste si zaslúžili niečo iné, podľa mňa by vás mohli aj defenestrovať…“
Nevidím pánovi Hrčkovi do hlavy a nemôžem teda povedať, ako to myslel, ale môžem povedať, že podobné postupy som videl už mnohokrát. Je to kampaň dehumanizácie politických oponentov, hecovania radikálnej časti prívržencov a často vedie k tragédiám.
Nemyslím si, že starosta sa chystal hádzať poslancov z okna. Jednoducho sa mu nepáčilo, ako vykonávajú svoj mandát, tak sa ich snažil ponížiť a expresívnym slovníkom ich zastrašiť.
Je to postup ľudí, ktorí si namiesto spolupráce, argumentácie či diskusie vyberajú šikanu. Dúfajú, že odradia svojich oponentov, aby sa už nabudúce neodvážili hlasovať inak, ako si prajú. Lebo nasledovať bude znovu len krik a vyhrážky.
Nemyslím si, že starosta chystá popravu oponentov. Nemyslím si, že doma hajluje, alebo sa klania Stalinovi. Podľa toho, čo som počul, je to usmievavý pán a vždy ako prvý pozdraví. A som ochotný veriť aj tomu, že to všetko myslí dobre. Osobne sa nepoznáme.
Vnášanie slov o fyzickej likvidácii do politického slovníka je však doménou extrémistov - nacistov alebo boľševikov. Je to nebezpečné bez ohľadu na to, či to starosta myslel vážne a či sa potom ospravedlnil.
Nešlo o ojedinelý incident. Zosmiešňovanie politických oponentov, spochybňovanie ich odbornosti alebo motivácie je pracovnou metódou Jána Hrčku. Pokračoval v tom aj dávno po svojom „nešťastnom“ výroku o defenestrácii. Pokračuje v tom aj v súčasnej kampani.
Stále je čas zísť z kratšej cesty a zbaviť petržalskú politiku agresivity, ale obávam sa, že s Jánom Hrčkom to možné nebude. Neteším sa na spoluprácu s ním a urobím všetko pre to, aby už nemohol šikanovať a urážať ľudí z pozície starostu.
Nezľakneme sa ho, ale nebudeme si ani zvykať.