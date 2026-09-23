streda, 23. september, 2026 |  Meniny má Zdenka
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
23. sep 2026 o 16:36
Prečítané: 1x

Nemyslím si, že Ján Hrčka chce vyhadzovať ľudí z okna

Stále je čas zísť z kratšej cesty a zbaviť petržalskú politiku agresivity, ale obávam sa, že s Jánom Hrčkom to možné nebude. Nezľakneme sa ho, ale nebudeme si ani zvykať.

Matúš Krčmárik
Matúš Krčmárik Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Starosta Petržalky mi venoval komentár, že vraj som sa posunul od svojich novinárskych čias, keď som bol ešte príčetný. Ďakujem, vždy sa teším spätnej väzbe od čitateľov, ale týmto neskončil.

Vyčíta mi, že som z kontextu vytrhol jeho vyjadrenie, že poslanci koalície Team BA a PS by si zaslúžili defenestráciu (popravu vyhodením z okna). Vraj to tak nemyslel a nemôžeme to označovať za vyhrážky smrťou.

Konkrétny citát: „K tomu, čo tu predkladáte… by ste si zaslúžili niečo iné, podľa mňa by vás mohli aj defenestrovať…“

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Nevidím pánovi Hrčkovi do hlavy a nemôžem teda povedať, ako to myslel, ale môžem povedať, že podobné postupy som videl už mnohokrát. Je to kampaň dehumanizácie politických oponentov, hecovania radikálnej časti prívržencov a často vedie k tragédiám.

Nemyslím si, že starosta sa chystal hádzať poslancov z okna. Jednoducho sa mu nepáčilo, ako vykonávajú svoj mandát, tak sa ich snažil ponížiť a expresívnym slovníkom ich zastrašiť.

Je to postup ľudí, ktorí si namiesto spolupráce, argumentácie či diskusie vyberajú šikanu. Dúfajú, že odradia svojich oponentov, aby sa už nabudúce neodvážili hlasovať inak, ako si prajú. Lebo nasledovať bude znovu len krik a vyhrážky.

SkryťVypnúť reklamu

Nemyslím si, že starosta chystá popravu oponentov. Nemyslím si, že doma hajluje, alebo sa klania Stalinovi. Podľa toho, čo som počul, je to usmievavý pán a vždy ako prvý pozdraví. A som ochotný veriť aj tomu, že to všetko myslí dobre. Osobne sa nepoznáme.

Vnášanie slov o fyzickej likvidácii do politického slovníka je však doménou extrémistov - nacistov alebo boľševikov. Je to nebezpečné bez ohľadu na to, či to starosta myslel vážne a či sa potom ospravedlnil.

SkryťVypnúť reklamu

Nešlo o ojedinelý incident. Zosmiešňovanie politických oponentov, spochybňovanie ich odbornosti alebo motivácie je pracovnou metódou Jána Hrčku. Pokračoval v tom aj dávno po svojom „nešťastnom“ výroku o defenestrácii. Pokračuje v tom aj v súčasnej kampani.

SkryťVypnúť reklamu

Stále je čas zísť z kratšej cesty a zbaviť petržalskú politiku agresivity, ale obávam sa, že s Jánom Hrčkom to možné nebude. Neteším sa na spoluprácu s ním a urobím všetko pre to, aby už nemohol šikanovať a urážať ľudí z pozície starostu.

Nezľakneme sa ho, ale nebudeme si ani zvykať.

Matúš Krčmárik

Matúš Krčmárik
Bloger 
Politik
  • Počet článkov:  1
    •  | 
  • Páči sa:  0x

Dlhoročný novinár, v súčasnosti kandidát v komunálnych voľbách v Petržalke. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Všetky články
Jana Čavojská

Jana Čavojská

27 článkov
Lucia Nicholsonová

Lucia Nicholsonová

207 článkov
Marian Nanias

Marian Nanias

344 článkov
Veronika Pirošík Mešková

Veronika Pirošík Mešková

26 článkov
Pavel Macko

Pavel Macko

214 článkov
Anna Brawne

Anna Brawne

126 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu