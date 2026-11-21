Čo by ste robili pár minút po tom, ako ste vystúpili pred 400-tisíc ľuďmi na pražskej Letnej?
Natalija Petrovič sedela v stane za pódium na lavici a čítala si fakt hrubú knihu. Mohla mať tisíc strán, podľa obálky to vyzeralo na sci-fi v angličtine.
Každú chvíľu sa pri nej niekto pristavil a chcel sa s ňou fotiť. Chceli prehodiť len pár slov, poďakovať za prejav, ale najmä za to, čo dosiahli v posledných dvoch rokoch.
Srbskí študenti inšpirovali demokraticky zmýšľajúcich ľudí na celom kontinente. Pred dvomi rokmi sa v srbskom Novom Sade zrútil prístrešok na železničnej stanici, pri čom zomrelo 16 ľudí. Pri stavbe sa nedodržali potrebné štandardy, čo spustilo obrovské demonštrácie proti Vučičovi a jeho skorumpovanému režimu.
„Cítim sa ako nejaká celebrita,“ povedala s úsmevom po ďalšej žiadosti o spoločnú fotografiu. Potom sa vrátila ku knihe.
Natalija Petrovič je členkou študentského hnutia, ktoré v nedávnych voľbách dokázalo odstaviť od moci autoritárskeho Aleksandra Vučiča. Tomu nepomohla ani osobná podpora od Roberta Fica, ktorému takéto typy politikov imponujú.
„Srbsko je živým príkladom toho, že zmena je možná,“ povedala Petrovič na pódiu. „Nedovolili sme, aby za nás rozhodovali iní, a to by ste nemali ani vy. Nenechajte si ukradnúť budúcnosť, teraz je to na vás.“
Sedel som v stane za pódiom kúsok od nej a rozmýšľal, či sa prihovoriť. Už nie som novinár, takže nemôžem ako zámienku použiť rozhovor. Chcel som jej však povedať, koľko ľudí na Slovensku inšpirovala.
Zmena je možná. O rok v parlamentných voľbách porazíme Roberta Fica, ktorý si osobne našiel čas na to, aby sa vzopnutie srbských študentov pokúsil udusiť. Našťastie sa mu to nepodarilo.
Nechal som Nataliju čítať. Stále vo mne ostáva akýsi ostych.
Keď sme sa prihlásili k ľudskosti
November má pre mňa špeciálny význam. Začína sa to Dušičkami, ideálne ak je už všade hmla. Spomínam na blízkych a do toho prídu sprostredkované spomienky na udalosti, ktoré som síce zažil, ale ako štvorročný veľmi nevnímal.
Sedemnásty november je najvýznamnejším štátnym sviatkom Slovenskej republiky, na rovnakej úrovni ako Slovenské národné povstanie. Kým v roku 1944 naši predkovia so zbraňou v ruke odmietli fašizmus, v roku 1989 sa prihlásili k demokracii, ľudským právam a všeobecným ideálom ľudskosti.
To, že demokracia pustila k moci fašistov aj ľudí, ktorí nežnou revolúciou opovrhujú, nie je chybou tých, ktorí v novembri 1989 vyšli do ulíc. Vďaka im za to.
Slovenskí občania dostali v roku 1989 možnosť rozhodovať o svojom osude, ale aj zodpovednosť za svoje rozhodnutia. V zásadných veciach sa rozhodli správne, keďže sme sa dostali do Európskej únie. A potom je tu niekoľko bolestivých omylov…
Z Prahy som sa vrátil v pondelok, v utorok ráno som skladal poslanecký sľub v miestnom zastupiteľstve v Petržalke. Symbolicky 17. novembra, z ktorého Ficova vláda urobila bežný pracovný deň a znesvätila ho podliezaním Rusku.
Nebudem tu písať o tom, ako je to zavŕšenie procesu, ktorý sa začal pred 37 rokmi. Že bez tých námestí by som sa nikdy poslancom nemohol stať. Je to pravda, no na to som v utorok nemyslel.
Späť do Prahy. Na Letnej som bol dvakrát v roku 2019, keď sa tam konali podobne veľké demonštrácie. Výsledkom bol vznik dvoch silných opozičných koalícií a porážka Andreja Babiša - v parlamentných aj prezidentských voľbách.
Zmena je možná, ako hovorila Natalija Petrovič. A má zmysel sa o ňu snažiť, pripomenula mi celá Letná, ktorá sa znovu zaplnila – dokonca ešte vo väčšom počte – v odpore proti vláde krajnej pravice, ktorá sa pred rokom dostala k moci. Zvíťazia a zvíťazíme aj my.
To, čo nás spája
Začínam.
Po zastupiteľstve sa ma viac ľudí pýtalo, ako to bolo s Jánom Hrčkom, znovuzvoleným starostom. Najmä úvodný prejav bol nedôstojný, odpovedal som, ale to je na ňom.
Nemám dôvod odvolať slová, ktoré som o ňom povedal v kampani, názor naňho som nezmenil, no to nemôže byť prekážkou spolupráce. Stále verím, že to s Petržalkou myslí dobre.
Do politiky som si neprišiel hľadať kamarátov, ale dosiahnuť zmenu. Teším sa na spoluprácu so starostom, ak bude fungovať. Ak nie, budeme sa s tým musieť nejako vyrovnať a posúvať hranice možného.
V Petržalke aj na magistráte budem členom kultúrnej komisie. Kultúra by mala spájať, hovorí klišé, tak uvidíme. Lebo to, čo nás spája, je silnejšie a väčšie než to, čo nás delí.
Tak poďme na to.