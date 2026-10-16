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16. okt 2026 o 07:30
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„Kondomy ti zaplatím, nudu ne!“ Otcovské rozvíjení finanční gramotnosti u středoškoláka

Syn je poprvé na internátu a otec doufá, že už zvládne život sám. Pak přijde účet za školu, nové boty, kafe a jedna zásadní otázka: „Kondomy máš?“ Finanční gramotnost začíná.

Jiří May
Jiří May Bloger
„Kondomy ti zaplatím, nudu ne!“ Otcovské rozvíjení finanční gramotnosti u středoškoláka
(Zdroj: Pixabay - maria_domnia)
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Už jsem vám psal, že je kluk na střední? Jo, dvakrát. Jednou lítostivě, podruhé s dávkou naděje, že si kluk pořeší vše sám. Ha, ha.

Po prvním týdnu na internátu se mu podařilo dojet domů. Úspěch. Je sice fakt, že jako možná jediný cestující v novodobé historii koupil jízdenku i kufru a zakoupil si nefunkční WiFi připojení ve vlaku, nicméně dorazil v celku.

Hlavní nádraží v Praze je rozsáhlé a vyznat se v něm dělá obtíže i mně. Obstál na výbornou. Ale má rada: „Masaryčka je rozkopaná. Jeď metrem a pak busem,“ se minula účinkem. Stejně tam šel. S několika udivenými vykřičníky přišla zpráva na WhatsApp: „Tati, to druhé nádraží nefunguje. Musím metrem a pak busem.“ No comment!

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Přijel. Zasmrděl. Vykoupal. Navečeřel. Rozvalil. Koukal.

Já jsem ho zpovzdálí uvítal. Zahnal do sprchy. Nakrmil. Rozvalil se vedle něj. A vyzvídal.

Řekl jsem klukovi: „Odcházíš na intr, starej se sám!“ Ale co to vlastně znamená?

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Řekl jsem klukovi: „Odcházíš na intr, starej se sám!“ Ale co to vlastně znamená?

Poslal jsem syna na střední. Dvě stě kilometrů daleko, na internát. Řekl jsem mu, ať se stará sám. Jenže až teď mi dochází, co jsem mu vlastně řekl.

On koukal. Pouze se na chvilku otočil a potvrdil moji nejhorší domněnku: „Tati, musíme jít zítra nakoupit věci do školy.“

„Prosím? Poslal jsem do školy čtyři tisíce na školní pomůcky. Nechal jsem ti čtyři a půl tisíce na dokoupení všeho ostatního a ty chceš jít nakupovat?!“ procedil jsem mezi zuby s takovou kadencí, že se jeho rozvalení rázem změnilo v pokus o útěk. „Koukej sedět, kamaráde, a vybal to. Kde máš prachy?“

To už chlapec nekoukal. Čuměl jako puk a povídá: „Koupil jsem si kafe a nějaké drobnosti…“ Já začal hřímat jak Krakonoš na Trautenberka: „Cože si?!“ Pak už jen nespecifikovatelný chropot a náběh na infarkt.

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„Sakra, tati, nech mě domluvit! Koupil jsem si kafe, abych si ho mohl na intru vařit, nějaké drobnosti, pantofle a zbytek jsem přivez. Chci to jít koupit s tebou.“

Tak teď jsem zas čuměl já. Ponechávám mimo přání, aby si vše zařídil sám. On se mi postavil. No ty, bláho. A ne „pubertálně“, ale chlapsky. Intr začíná účinkovat. Pryč jsou ty časy, kdy mě odpálkoval otráveným pohledem typu „Co chceš, fotr“. Tohle už byl mužský, který ví, co chce.

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„Dobře, ty!“ povídám a poklepu mu na rameno. Zítra půjdeme nakupovat. Jeho překvapený výraz asi nezapomenu. Netuším, jak moc to bylo výchovné. Táta mi vždycky říkal, že kluka můžeš vychovávat maximálně do patnácti. A to ještě jen někdy.

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A tak jsme šli. Já, on a jeho mladší brácha, který vycítil možnost dostat se k něčemu novému a značkovému. Nejlépe s fajfkou. Mají prý ve škole novou podlahu v tělocvičně a pan učitel nakázal pouze novou obuv a pouze bílou podrážku. Jistě chtěl dodat „pouze značkovou“, ale to už bych synáčkovi neuvěřil.

No, pane jo. Fakt si to všechno pořídil. I boty. A sám. A zase na něj myslím jako na chlapečka. „Pane, vzpamatujte se. Je to chlap.“

Ale ten druhý ještě ne. I když si na něj vehementně hraje. Boty s fajfkou nedostal a má kožený výraz. Určitě bude, chudáček, za naprostého nýmanda. Avšak boty jsou nové a s bílou podrážkou. Značkové taky, jen ne s tou správnou značkou. „A jestli mě budeš ještě štvát, koupím ti cvičky Jarmilky. Ty plně splňují tvrdou školní normu již několik generací.“ Ani nevěděl, co to je.

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Můj malý chlapeček odchází do lesa. Internát volá do zbraně. Čtyřletá soft-vojna začíná

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Můj malý chlapeček odchází do lesa. Internát volá do zbraně. Čtyřletá soft-vojna začíná

Syn vyráží na internát. Lesnická akademie volá, soft-vojna začíná a já doma trénuju pouštění z hnízda. Fořt roste, táta měkne.

A znovu gauč, posezení a rozmluva. Tentokrát, jak se patří, konstruktivní. „Jízdenky zvládáš? Spoje stíháš? Víš, kde je tam doktor? Kondomy máš?“

Odpovědi: „Jo, v pohodě, zjistím, c c co… prosím?“

„No doufám, že nemáš v plánu se jen válet na intru, chodit do školy a na praxi. Učení je důležité, ale odpočinek taky. Koukej si najít nějakou zábavu. Na laptop a mobil zapomeň. A kdybys náhodou natrefil na bezva holku, buď připraven. Vzpomeň si na skauty.“

Uf, to byl ale proslov. Úplně zaplesalo mé otcovské srdce. Poučuji syna o životě. Jako by podobné proslovy mého otce byly co platné. Ovšem ta „ochrana“ byla vždy dostupná. Nebo spíš připravena.

„Takže, kamaráde. Kondomy ti klidně zaplatím, nudu na intru a extra data do mobilu ne. Počítej s tím.“

A zase koukal. Tentokrát s potutelným úsměvem na tváři.

Sákryš. Jestli jsem to náhodou nepřehnal.

Jiří May

Jiří May
Bloger 
  • Počet článkov:  60
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  • Páči sa:  353x

Baví mě rodina, psaní a legrace. Tak píšu – o dětech, vztazích a životě, který se ne vždy drží scénáře. Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat. Proto v listopadu 2025 vyšla moje první kniha "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon. Nepatřím do žádné literární škatulky, protože já sám jsem škatulka jménem Jiří MAY. Zoznam autorových rubrík:  Kronika rodinného chaosuSatiraNázor

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