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2. okt 2026 o 07:30
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Stačilo se zastavit u padlého stromu. Smrt je někdy jen změna zaměstnání

Jeden starý strom to na hrázi neustál a zahučel do rybníka. V lidském světě katastrofa, v přírodě jen geniální změna projektu a otevření luxusního podvodního hotelu.

Jiří May
Jiří May Bloger
Stačilo se zastavit u padlého stromu. Smrt je někdy jen změna zaměstnání
(Zdroj: Jiří May)
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Když se řekne hráz rybníka, většina lidí si představí kapry, klidnou hladinu a ticho, které přerušuje jen občasné kváknutí žáby. Jenže stačí se podívat pozorněji a zjistíte, že na takové obyčejné hrázi zuří tichá, pomalá a naprosto fascinující bitva o prostor.

Vzal jsem kolo, ujel pár kilometrů a skončil jsem přesně tady. Sedím v trávě na kraji cesty a koukám na toho padlého obra uprostřed snímku.

Tenhle strom to prohrál.

Jednoho dne toho bláta, vody a větru bylo prostě moc. Základy povolily a on se poroučel rovnou do rybníka.

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V lidském světě by to byl okamžitě problém. Hasiči by nastartovali motorové pily, kolemjdoucí by si to fotili na Instagram s hashtagem #katastrofa a pojišťovna by začala zkoumat, jestli za to nemůže vyšší moc.

V přírodě? V přírodě je to jen změna projektu. Bez schůzek. Bez výběrového řízení.

Ten padlý kmen sice přišel o listy, ale okamžitě získal novou funkci. Vsadím se, že pod hladinou už jeho větve fungují jako luxusní podvodní sídliště pro potěr a larvy všeho možného hmyzu. Na jaře z něj bude oblíbené molo pro kachny a pozorovatelna pro volavku, která odtamtud bude lovit svačinu.

Umřít jako strom na hrázi vlastně znamená začít kariéru jako hotel pro polovinu rybníka. A podívejte se na ty jeho sousedy, co zůstali stát.

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Stromy na hrázi nemají lehký život. Z jedné strany do nich hučí polní cesta, z druhé strany jim voda pomalu ukusuje půdu pod nohama. Je to trochu jako stavět základy domu na želatině.

Obrázok blogu
(zdroj: Jiří May)

Přesto tam stojí. Drží formaci. A svými kořeny svírají hráz jako obří prsty, aby se nerozsypala do vody. Jsou to ti nejstarší a nejlevnější statici na světě. Pracují za trochu slunce a CO₂.

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Když tam tak sedíte, skoro máte pocit, že spolu mluví. Ne slovy. Ne e-mailem. Ne přes Teams.

Pod cestou, po které občas projede traktor nebo cyklista, se rozprostírá spletitá síť kořenů, hub a všeho možného života.

Když ten jeden strom padal, ostatní to nejspíš poznaly dřív než já. A pravděpodobně i dřív než ten kapr pod ním.

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My lidé si myslíme, jak máme logistiku v malíčku. Plánujeme stavby na roky dopředu, kreslíme harmonogramy a vytváříme krizové scénáře.

Tady padne strom. Ryby dostanou nový úkryt. Kachny nové molo. Brouci nový panelák.

Stromový dům - ilustrační kompozice
Stromový dům - ilustrační kompozice (zdroj: Jiří May, upravil AI Gemini)

A život pokračuje dál, jako by se vlastně nic zvláštního nestalo.

Koukal jsem na vodní hladinu a na ty suché větve trčící k nebi tak dlouho, až se ze stínu vynořila rodinka na elektrokolech.

Prosvištěli kolem mě. Pán v cyklistickém dresu uznale pokýval hlavou nad foťákem. Paní zkontrolovala, jestli jim neujíždí průměrná rychlost na chytrých hodinkách. A byli pryč.

Viděli jen staré dřevo ve vodě a pěknou cestu. A vlastně se jim nedivím. Já bych si toho před pár lety nejspíš taky nevšiml. Jenže dneska už vím, že ten padlý strom není mrtvý.

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Jen změnil zaměstnání.

Až příště pojedete kolem nějakého rybníka, zkuste na chvíli sesednout z kola. Nechte hodinky hodinkami. Sedněte si do trávy a podívejte se na to, co na první pohled vypadá jako obyčejný kus starého dřeva.

Možná totiž zjistíte, že právě koukáte na nejobsazenější hotel široko daleko.

Já tam ještě chvíli zůstanu.

Ten padlý kmen totiž vypadá, že by mohl vyprávět ještě minimálně jeden další článek.

Jiří May

Jiří May
Bloger 
  • Počet článkov:  56
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  • Páči sa:  320x

Baví mě rodina, psaní a legrace. Tak píšu – o dětech, vztazích a životě, který se ne vždy drží scénáře. Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat. Proto v listopadu 2025 vyšla moje první kniha "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon. Nepatřím do žádné literární škatulky, protože já sám jsem škatulka jménem Jiří MAY. Zoznam autorových rubrík:  Kronika rodinného chaosuSatiraNázor

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