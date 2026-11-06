A už je to tu zase. Každých několik let chce někdo „shůry“ rozhodnutí, že on je ten správný, jedinečný a nejlepší. Že zvládne vést stát, obec, nebo kdo ví jakou skupinu lidí. Já, jakožto znalý a odpovědný občan, mám potvrdit jeho vedoucí postavení ve straně, státu, obci či kdo ví čeho.
„Milý, jedinečný, já to prostě nevím! Pořád o tobě čtu něco v novinách, na internetu a dokonce na záchodě, když koukám na videa. Ty, ten druhý, tamten třetí… Pořád to samé. Jak si mám vybrat? Že tebe? Ten druhý je mizera? Jéžiš, pánové a dámy, už se nějak dohodněte, kdo je ten nejhorší.“
Sedíme se ženou doma na gauči, koukáme na modrou obálku s volebními lístky a koumáme, koho zvolit. Nikoliv přemýšlíme.
Přemýšlet se dá o nejlepším termínu, kdy vozit dceru do školky. Nebo jaký knedlík ke guláši. Případně proč dostal kluk poznámku za drzost, i když v daném termínu nebyl vůbec ve škole. To jsou opravdové důvody přemýšlet.
Na volební obálce se dá jen koumat, jak zvolit menší zlo. Pánové X, Y a Z tvrdí, že ten druhý je, ten první není a ten třetí oboje.
„Koho budeme volit, mámo?“
„Já to mám asi vědět, nejsem věštkyně!“
„Ale prosím tě, vždyť ty se občas pohybuješ mezi nimi, tak poraď.“
„Nedráždi mě. Znáš můj názor! Nevím.“
„Zeptáme se AI, nebo půjdeme na pivo?“
„AI.“
Roztáhnu na podlaze volební plachtu, nafotím a hned volám: „Hej, Gábi.“ Že neznáte familiární oslovení naší virtuální společnice v domácnosti? Kdo má děti, ano. Kreslená postavička stejného jména si poradí s každým problémem a učí tak malé děti řešit. Tak proč ne nás?
Já: „V příloze máš nafoceny volební informace. Koho máme volit?“
Gábi: „Pro právní otázky, medicínské a politické se obracejte na odborníky.“
Já: „No dobře. Analyzuj přiložený dokument a vyhledej relevantní informace o uvedených osobách.“
Gábi: Zmínka o panu X se vyskytuje v kauze… Omlouvám se, ale nemohu odpovědět na váš dotaz.“
Já: „Proč nemůžeš provést analýzu dokumentu?“
Gábi: „Mohu, stačí přiložit dokument.“
Já: „Dobře, už jsem ti ho sice dával, ale zde je. Omrkni jména na kandidátce, vyhledej informace o prvních pěti uvedených kandidátech z každého uskupení a vytvoř přehledný výpis.“
Gábi: „Vytvářím tabulku… Omlouvám se, ale nemohu odpovědět na váš dotaz.“
Já: „Hej, Gábi. To už není legrace. Žádám informace a ty je nedáváš. Na co si tě platím?“
Gábi: „Jakou informaci potřebujete vědět? Použijte klávesnici nebo hlasový vstup pro zadání dotazu.“
Já: „Sedíme s manželkou na gauči a koumáme, koho zvolit. Můžeš nám, prosím, poradit?“
Gábi: „Zajisté. Volební systém v ČR je… Takže záleží na vás, voličích, kdo bude řídit stát či jiný územní celek.“
Já: „Gábi, už mě točíš! Chci jen informaci o kandidátech.“
Gábi: „Zadej jméno osobnosti, o které chceš zjistit informace.“
Já: „Pan X, pan Y, pan Z. Můžeš mi, sakra už, u nich něco zjistit?“
Gábi: „Z tvého dotazu vyznívá frustrace. Doporučuji relaxační večer s manželkou. Běžte na pivo.“
Já: „Dík, Gábi. To uděláme.“
Nohou odkopávám volební plachtu pod gauč: „Ale nám to Gábi dobře poradila, ne, mamko? A pak, že je AI k ničemu.“