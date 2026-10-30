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30. okt 2026 o 07:30
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Očista útrob jako politická nutnost. Toaletní průzkum vědecké práce: „Krucinál fagot“

Zkoumání liptákovských archivů odhalilo nečekané souvislosti mezi politikou, trávením a kadibudkami. Cimrman možná věděl něco, co dnešní politologové netuší.

Jiří May
Jiří May Bloger
Očista útrob jako politická nutnost. Toaletní průzkum vědecké práce: „Krucinál fagot“
(Zdroj: AI Gemini, PROMPT Jiří May)
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PROTOKOL O HISTORICKÉM PRŮZKUMU K.O.C.O.U.R.

Předmět: Fenomén „Toaletního školícího střediska“ (TŠS)

Reakce na vědecký článek: Krucinál fagot, kdo má čas sledovat politiky? Musíme si ulevit vespolek

Zkoumaný fond: Pozůstalost Liptákov, kartotéka Sedací osvěta (1899–1911)

1. Vynález „Kabinetu nerušeného soudu“ (1902)

Cimrman si všiml, že v tehdejším mocnářství existuje přímá úměra mezi politickým fanatismem a absencí klidu při trávení. Podle Mistra byl průměrný občan v hospodě snadno ovlivnitelný demagogy, zatímco v prostoru kadibudky byl odkázán sám na sebe, což vedlo k nevídanému rozvoji kritického myšlení.

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  • Kadibudku proto nepovažoval za sanitární nutnost, nýbrž za „Posvátný okrsek občanské suverenity“.

  • Zde vznikla jeho slavná poučka: „Člověk sedící na prkně s vyříznutým otvorem do temnoty nemůže být monarchistou ani anarchistou. Je v té chvíli ryzím realistou, neboť bojuje s vlastní prostatou.“

2. Tištěný materiál a technologie recyklace

Postřeh o nastříhaných novinách versus moderním mobilním telefonu má přímou paralelu v Mistrově deníku z léta 1905:

„Venkovan má před městským intelektuálem ohromnou výhodu. Když dočte projev poslance Říšské rady otištěný v Národní politice, naloží s ním způsobem, který přesně odpovídá jeho duchovní hodnotě. Občanská katarze je tak dokonána oboustranně.“

Krucinál fagot, kdo má čas sledovat politiky? Musíme si ulevit vespolek

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Krucinál fagot, kdo má čas sledovat politiky? Musíme si ulevit vespolek

Řeším děti, práci, nákup a ponožky. Večer už nemám sílu sledovat, co zase provedli politici. Naštěstí existuje místo, kde lze politiku studovat v naprostém klidu vždy sám.

Když se pak mladý Jeroným Pavelka pokusil použít k témuž účelu břidlicovou tabulku s křídovým výpočtem parního kotle, byl Mistrem pokárán pro nepraktičnost a nebezpečí mechanického poranění.

3. Politická zácpa jako globální diagnóza

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Závěrečný dotaz, zda politici chodí na záchod a zda by pravidelný proces neuvolnil světové napětí, vyřešil Cimrman už roku 1907 při návštěvě Vídně. Předložil ministerstvu vnitra návrh zákona o „Povinné defekační pauze před hlasováním o rozpočtu“.

  • Tvrdil, že většina mezinárodních konfliktů nepramení ze zlé vůle, nýbrž ze ztvrdlých útrob diplomatů, kteří musejí sedět ve fraku na kožených křeslech příliš dlouho bez možnosti reflexe.

  • Projekt byl zamítnut s odůvodněním, že „císařské úřednictvo nemůže spojovat státní akty s peristaltikou“, což Cimrman lakonicky komentoval: „Proto mocnářství jednou praskne.“

doc. Snaživec, t.č. v defekační pauze

Poznámky pod čarou prof. Korektního:

Výše probádaná ranní metoda není mým objevem, jakkoli bych si na ni rád nárokoval autorská práva. Při probírce liptákovských fragmentů jsme s docentem Snaživcem narazili na torzo rukopisu O vlivu ranního uvolnění na stabilitu středoevropských vlád (Cimrman, 1907).

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Mistr v něm bez obalu konstatuje, že devadesát procent všech mezinárodních krizí, válek a ministerských výnosů nemá původ v ideologii, nýbrž v chronickém zanedbání základního lidského reflexu v intervalu mezi šestou a sedmou ranní. Pokud diplomat zasedne k jednacímu stolu plný nevyřešených vnitřních záležitostí, podepíše podle Cimrmana i mobilizaci, jen aby mohl schůzi konečně rozpustit.

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Kolega Snaživec se sice pokusil Cimrmanovy teoretické úvahy přepočítat na manometrický tlak v potrubí a tvrdí, že sedací proces v kabinetu vykazuje stejné zákonitosti jako odkalování parního kotle. Osobně se však domnívám, že jde o čirou snahu dodat obyčejné lidské potřebě akademický nátěr. Pravda je prostší: deset minut o samotě zachrání víc duševního zdraví než celá politologie dohromady.

prof. Korektní, t.č. znechucen ranními zprávami

Jiří May

Jiří May
Bloger 
  • Počet článkov:  64
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  • Páči sa:  385x

Baví mě rodina, psaní a legrace. Tak píšu – o dětech, vztazích a životě, který se ne vždy drží scénáře. Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat. Proto v listopadu 2025 vyšla moje první kniha "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon. Nepatřím do žádné literární škatulky, protože já sám jsem škatulka jménem Jiří MAY. Zoznam autorových rubrík:  Kronika rodinného chaosuSatiraNázor

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