PROTOKOL O HISTORICKÉM PRŮZKUMU K.O.C.O.U.R.
Předmět: Fenomén „Toaletního školícího střediska“ (TŠS)
Reakce na vědecký článek: Krucinál fagot, kdo má čas sledovat politiky? Musíme si ulevit vespolek
Zkoumaný fond: Pozůstalost Liptákov, kartotéka Sedací osvěta (1899–1911)
1. Vynález „Kabinetu nerušeného soudu“ (1902)
Cimrman si všiml, že v tehdejším mocnářství existuje přímá úměra mezi politickým fanatismem a absencí klidu při trávení. Podle Mistra byl průměrný občan v hospodě snadno ovlivnitelný demagogy, zatímco v prostoru kadibudky byl odkázán sám na sebe, což vedlo k nevídanému rozvoji kritického myšlení.
Kadibudku proto nepovažoval za sanitární nutnost, nýbrž za „Posvátný okrsek občanské suverenity“.
Zde vznikla jeho slavná poučka: „Člověk sedící na prkně s vyříznutým otvorem do temnoty nemůže být monarchistou ani anarchistou. Je v té chvíli ryzím realistou, neboť bojuje s vlastní prostatou.“
2. Tištěný materiál a technologie recyklace
Postřeh o nastříhaných novinách versus moderním mobilním telefonu má přímou paralelu v Mistrově deníku z léta 1905:
„Venkovan má před městským intelektuálem ohromnou výhodu. Když dočte projev poslance Říšské rady otištěný v Národní politice, naloží s ním způsobem, který přesně odpovídá jeho duchovní hodnotě. Občanská katarze je tak dokonána oboustranně.“
Když se pak mladý Jeroným Pavelka pokusil použít k témuž účelu břidlicovou tabulku s křídovým výpočtem parního kotle, byl Mistrem pokárán pro nepraktičnost a nebezpečí mechanického poranění.
3. Politická zácpa jako globální diagnóza
Závěrečný dotaz, zda politici chodí na záchod a zda by pravidelný proces neuvolnil světové napětí, vyřešil Cimrman už roku 1907 při návštěvě Vídně. Předložil ministerstvu vnitra návrh zákona o „Povinné defekační pauze před hlasováním o rozpočtu“.
Tvrdil, že většina mezinárodních konfliktů nepramení ze zlé vůle, nýbrž ze ztvrdlých útrob diplomatů, kteří musejí sedět ve fraku na kožených křeslech příliš dlouho bez možnosti reflexe.
Projekt byl zamítnut s odůvodněním, že „císařské úřednictvo nemůže spojovat státní akty s peristaltikou“, což Cimrman lakonicky komentoval: „Proto mocnářství jednou praskne.“
— doc. Snaživec, t.č. v defekační pauze
Poznámky pod čarou prof. Korektního:
Výše probádaná ranní metoda není mým objevem, jakkoli bych si na ni rád nárokoval autorská práva. Při probírce liptákovských fragmentů jsme s docentem Snaživcem narazili na torzo rukopisu O vlivu ranního uvolnění na stabilitu středoevropských vlád (Cimrman, 1907).
Mistr v něm bez obalu konstatuje, že devadesát procent všech mezinárodních krizí, válek a ministerských výnosů nemá původ v ideologii, nýbrž v chronickém zanedbání základního lidského reflexu v intervalu mezi šestou a sedmou ranní. Pokud diplomat zasedne k jednacímu stolu plný nevyřešených vnitřních záležitostí, podepíše podle Cimrmana i mobilizaci, jen aby mohl schůzi konečně rozpustit.
Kolega Snaživec se sice pokusil Cimrmanovy teoretické úvahy přepočítat na manometrický tlak v potrubí a tvrdí, že sedací proces v kabinetu vykazuje stejné zákonitosti jako odkalování parního kotle. Osobně se však domnívám, že jde o čirou snahu dodat obyčejné lidské potřebě akademický nátěr. Pravda je prostší: deset minut o samotě zachrání víc duševního zdraví než celá politologie dohromady.
— prof. Korektní, t.č. znechucen ranními zprávami