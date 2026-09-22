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22. sep 2026 o 07:30
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Sklerotický kapitán, vítr a otravný plavčík. Dobytí jihočeské pískovny

Syn chtěl hledat poklady. Dcera se chtěla vozit. Vítr měl vlastní plán. A já pochopil, že největším nepřítelem námořníků nebývá bouře, ale rodina.

Jiří May
Jiří May Bloger
Sklerotický kapitán, vítr a otravný plavčík. Dobytí jihočeské pískovny
(Zdroj: Jiří May)
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„Tati, vezmi s sebou ten nafukovací člun. Až budeme v té pískovně, budu na něm celý den jezdit a magnetem hledat poklady,“ povídá syn před odjezdem na dovolenou do Jižních Čech.

„Plout!“ odpovídám rázně a vzpomínky mi zabrousí k Sandokanovi a Angelice.

„Co, plout?“

„Na vodě se ve člunu pluje. A když vypadneš, tak plave,“ upřesňuji.

„Maximálně mě sjede máma, jestli se utopíš!! Je ti jasný, že budeš muset jezdit se ségrou?! A hlídat. A musí mít vestu!“

„Plavit, tati, plavit.“

Kde se to rejpání v tom klukovi bere?! Ale co, nakonec jsem člun vzal. A dokonce i všechny tři děti. Světe div se, pumpičku též.

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Když se následující den připravovala velká námořní výprava, nejstarší kluk odmítl účast s tím, že fouká vítr a on má rozkoukaný seriál. Ale co, jsou prázdniny. Nebudu prudit.

Nikde nikdo
Nikde nikdo (zdroj: Jiří May)

V devět ráno nebyl v pískovně skoro nikdo. Jen pán na paddleboardu věnčil jezevčíka uprostřed rybníka a panička vyšilovala na břehu. Pes ne. Pán taky ne.

Dcera se smála a já obdivoval odvahu psího námořníka. Posléze i kapitánovu. Po příjezdu paní kapitánová uvalila za trest sankce na nákup piva: „Jsi snad po ránu ještě vožralej? Chudák Rexík. Ještě se klepe! Dneska žádné pivo!“

Během námořnické konverzace majitelů Rexíka jsem rozbil tábor, připravil proviant a dceři přichystal pytel hraček na pláž.

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Syn postával a čekal.

„Ten člun se sám nenafoukne!“

„Tati?“

„Nebrblej a foukej. Tedy nafukuj!“ Raději jsem se opravil. Nebudu rejpálkovi dávat munici.

Práce šlechtí
Práce šlechtí (zdroj: Jiří May)

Za dvacet minut byl člun hotový. Syn taky. Dcera právě stěhovala lodní pytel do škuneru a já byl žádán o křest jahodovou šťávou a vypuštění na vodu.

„Tati, já ji s sebou nechci. Zase bude zlobit a já chci v klidu magnetovat.“

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„Hm. To klidně můžeš, ale nezapomeň dát plavčici vestu! A kde máš vůbec ten magnet, lovče?“

„V té papírové krabici. Je tam i lano.“

„Fakt? A kde je ta krabice?“

„Ty jsi ji nevzal ze srubu? Tati!“

Pan sklerotický lovec pokladů nafoukl sebe. Pak sestře vestu. A vyrazili.

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Ještě třikrát se vraceli. Sluneční brýle, syn. Čepice, syn. Kyblíček, syn. Avšak ten jako doplněk pro sestru, která měla vylévat vodu při případném ztroskotání. Ten kluk má horší sklerózu než já.

Návraty
Návraty (zdroj: Jiří May)

Doplul na střed vodní plochy, uložil úkoly malé plavčici, natáhl se a dozoroval. Ovšem foukal vítr.

Musel veslovat. A dozorovat.

Vítr pořád foukal. Koráb se opět nebezpečně přiblížil k zarostlému břehu.

Opět veslování. A námořnické držkování. Když začala dcera zdařile opakovat některé výrazy hodné lodníka zaoceánského škuneru, odvolal jsem výpravu na břeh.

Kapitán byl zpocený jako myš a plavčice se jej snažila ochlazovat pomocí kyblíku. Původně byl sice určený na vylévání vody z lodi, ale opačný postup s příležitostným ochlazením kapitán ocenil víc.

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Když oba námořníci dorazili ke břehu a vylezli z lodi, naskočil Rexík.

V tu ránu mi blesklo hlavou: „To jsem zvědavý, jaké sankce uvalí paní na mě?“

Žádné. Celé dopoledne si hráli na břehu na námořníky. Dcera a Rexík.

Bez kapitánky.

Koupání pro Rexíka
Koupání pro Rexíka (zdroj: Jiří May)
Jiří May

Jiří May
Bloger 
  • Počet článkov:  53
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  • Páči sa:  305x

Baví mě rodina, psaní a legrace. Tak píšu – o dětech, vztazích a životě, který se ne vždy drží scénáře. Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat. Proto v listopadu 2025 vyšla moje první kniha "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon. Nepatřím do žádné literární škatulky, protože já sám jsem škatulka jménem Jiří MAY. Zoznam autorových rubrík:  Kronika rodinného chaosuSatiraNázor

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