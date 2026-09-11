Stačilo jít do práce, zastavit se na pět minut a nenadávat. I když bylo pondělí

Ráno bývá logistický očistec.
Znáte to. Najít druhou stejnou ponožku, přemluvit dceru, že do školky se opravdu nechodí v kostýmu Elsy, a vyrazit z domu s pocitem, že jste na něco stoprocentně zapomněli. Obvykle na klíče nebo na zbytek zdravého rozumu.
Jenže pak vyjdete ven, projdete kolem parku a tam vás to zastaví. Vlastně nezastaví. Spíš vás to na chvíli přibrzdí a řekne: „Hele, zpomal.“
Na ranní cestě do práce jsem musel zastavit. Přesně v tom místě, které vidíte na úvodní fotce. Stál jsem v chladivém stínu koruny stromu a koukal na chodník, který ranní slunce rozřízlo na dvě poloviny. Jedna temná a klidná, druhá zářící jako čerstvě vytažený plech z trouby.
První, co vás v tu chvíli napadne, je, jak dokonale to slunce lže.
Všechno to vypadá jako z romantického filmu. To ranní světlo má tak neuvěřitelně zlatou barvu, že i obyčejný betonový obrubník vypadá jako umělecké dílo. Člověk má na vteřinu pocit, že ten den bude zalitý sluncem, káva bude horká a servery nespadnou.
Jenže kouzlo ranního slunce není v tom, jak svítí, ale co všechno probouzí.
Zatímco já tam stál s mobilem v ruce a s taškou přes rameno, o kousek dál v trávě už běžela první ranní směna. Tisíce drobných pavoučků natahovaly mezi stébly své optické kabely, na kterých visely kapky rosy jako korálky. Žádné plánování, žádný ranní statusový mítink. Prostě se vzbudíte a víte, že vaše práce je utkat síť.
Keře kolem chodníku zase fungovaly jako ranní družina pro ptáky. Nevidíte je, ale ten randál, co se odtamtud ozývá, jasně naznačuje, že se tam řeší zásadní věci. Pravděpodobně to, kdo první sezobne toho nejtučnějšího červa u cesty.
A pak je tu ten autobus vzadu na silnici. Malý červený bod, který se pomalu sune skrz stromy.Vevnitř sedí padesát lidí. Někdo jede programovat, někdo operovat, někdo prodávat rohlíky. Někdo už myslí na první poradu a někdo se jen snaží přežít pondělí. Všichni jedou udržovat ten náš lidský svět v chodu.
Když se nad tím zamyslíte, každé ráno se několik milionů lidí zvedne z postele a nějak to celé znovu rozběhne.
Příroda u toho nenadává.
Ty stromy nad chodníkem tam prostě stojí. Pumpují vodu od kořenů až k nejvyššímu listu, list zachytí foton z toho krásného ranního slunce, přemění ho na cukr a je hotovo. Žádná faktura, žádné DPH, žádné schvalovací kolečko u finančního ředitele.
Díval jsem se na ten kontrast světla a stínu tak dlouho, až mi došlo, že ten největší luxus dnešní doby není koupit si drahé auto nebo mít nejnovější telefon. Ten největší luxus je mít ráno těch pět minut, kdy se můžete prostě zastavit ve stínu, nadechnout se chladného vzduchu a sledovat, jak se svět kolem vás pomalu rozsvěcuje.
Nakonec jsem samozřejmě musel jít dál. Práce nepočká a ten lidský systém na porady a termíny bohužel stále spoléhá. Ale ten kousek ranního klidu jsem si schoval do kapsy. Společně s tou fotkou.
Až na mě dneska v kanclu vyskočí nějaký urgentní e-mail s červeným vykřičníkem, prostě se podívám na ten zlatý chodník.
Protože vím, že tam venku pořád stojí jeden obyčejný strom, kterému jsou moje urgentní e-maily úplně ukradené.