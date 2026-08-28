piatok, 28. august, 2026 |  Meniny má Augustín
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
28. aug 2026 o 07:30
Prečítané: 0x

Stačilo se podívat na jednu větvičku. A svět přestal být placatý. I bez úžehu

Venku je takové vedro, že i komáři stávkují. Schoval jsem se pod strom s foťákem a zjistil, že obyčejná větvička funguje lépe než vládní koalice nebo korporátní porada.

Jiří May
Jiří May Bloger
Stačilo se podívat na jednu větvičku. A svět přestal být placatý. I bez úžehu
(Zdroj: Jiří May)
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Venku bylo první jarní vedro.

Takové to vedro, kdy se nechce ani komárům. Sedíte ve stínu, snažíte se nehýbat a přemýšlíte, jestli je společensky přijatelné dát si třetí zmrzlinu jen proto, že je klimaticky nezbytná.

Já jsem se schoval pod strom.

Původně jsem chtěl dělat něco užitečného. Posekat trávu. Opravit branku. Přinejmenším se tvářit, že mám plán. Jenže člověk ve zralém věku zjistí zvláštní věc. Když si sedne do stínu s mobilem, najednou tomu říká pozorování přírody a nikdo po něm nechce výkon. Zašívárna.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

A tak jsem koukal na jednu obyčejnou větvičku.

Tedy myslel jsem si, že je obyčejná.

Na větvi rostly květy. Nic překvapivého. Stromy to dělají každé jaro a zatím jsem nezaznamenal, že by se za to chtěly omlouvat. Jenže pak jsem si všiml těch žlutých fleků na kůře.

Lišejníky.

Pamatujete si na školu? Já ne. Ale matně si vybavuji, že lišejník není ani pořádná houba, ani pořádná rostlina. Je to něco jako koaliční vláda přírody. Dva organismy, které by samostatně moc parády nenadělaly, ale dohromady fungují překvapivě dobře.

Sedí si tam na větvi. Roky.

Zatímco já stihnu během jednoho týdne ztratit brýle, klíče od auta a heslo do internetového bankovnictví, lišejník za stejnou dobu vyroste asi o velikost účetní chyby.

SkryťVypnúť reklamu

Jenže tím to nekončí.

V těch lišejnících žijí další organismy. V kůře stromu taky. Jedna breberka vedle druhé. Na květech přistanou včely. Kolem proletí čmelák. Někde mezi tím pobíhá roztoč tak malý, že by potřeboval vlastní mikroskop, aby viděl své sousedy.

Obrázok blogu
(zdroj: Jiří May, upravil AI Gemini)

A já si uvědomil, že na větvičce dlouhé asi třicet centimetrů je možná víc života než v některých diskuzích na sociálních sítích.

SkryťVypnúť reklamu

Když se nad tím zamyslíte, je to fascinující.

Moje pětiletá dcera dokáže během deseti minut vytvořit doma chaos, který připomíná následky menší občanské války. Ale příroda zvládne na jedné větvičce provozovat tisíce let fungující systém bez jediné porady, dotace nebo powerpointové prezentace.

SkryťVypnúť reklamu

Nikdo tam není manažer.

Nikdo nevyplňuje tabulky.

Nikdo neposílá e-mail označený jako „urgentní“.

A přesto všechno funguje.

Květ poskytne pyl. Včela ho odnese dál. Strom vytvoří plod. Pták ho sní. Semínko doputuje na kapotu zaparkovaného SUV. Lišejník mezitím dál pomalu obsazuje kůru rychlostí státního stavebního řízení.

A to všechno na jedné větvi.

Přiznávám, že jsem se na ni díval možná až příliš dlouho. Dokonce tak dlouho, že kolem prošla manželka.

„Co děláš?“

„Pozoruju život.“

Podívala se na mě. Pak na větvičku.

„Nemáš úžeh?“

Možná.

Ale stejně mi to nedá.

Kolikrát projdeme kolem stromu a vidíme jen strom? Kolikrát kolem větve a vidíme jen kus dřeva? Přitom je to celé malé město. Možná dokonce metropole. Jen její obyvatelé nemají auta, hypotéky ani skupinu na WhatsAppu.

SkryťVypnúť reklamu

A možná je to dobře.

Protože zatímco my se ženeme od jedné povinnosti ke druhé, jedna stará větvička si prostě kvete, hostí lišejníky, živí hmyz a trpělivě čeká na další jaro.

Bez stresu.

Bez termínů.

Bez porad.

Když nad tím tak přemýšlím, možná bychom si z té větvičky měli vzít příklad.

Tedy kromě toho porůstání lišejníkem.

To zatím nechám na důchod.

Jiří May

Jiří May
Bloger 
  • Počet článkov:  46
    •  | 
  • Páči sa:  269x

Baví mě rodina, psaní a legrace. Tak píšu – o dětech, vztazích a životě, který se ne vždy drží scénáře. Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat. Proto v listopadu 2025 vyšla moje první kniha "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon. Nepatřím do žádné literární škatulky, protože já sám jsem škatulka jménem Jiří MAY. Zoznam autorových rubrík:  Kronika rodinného chaosuSatiraNázor

Prémioví blogeri

Všetky články
Veronika Pirošík Mešková

Veronika Pirošík Mešková

26 článkov
Igor Pogány

Igor Pogány

5 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

50 článkov
Pavel Macko

Pavel Macko

214 článkov
INEKO

INEKO

118 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

10 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu