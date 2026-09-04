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4. sep 2026 o 07:30
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Stačilo si sednout k potoku a vnímat. I v jediné kapce může být celý vesmír

Místní chrostíci staví byty bez povolení, řasy dělají účetnictví a nikdo si nestěžuje na vládu.

Jiří May
Jiří May Bloger
Stačilo si sednout k potoku a vnímat. I v jediné kapce může být celý vesmír
(Zdroj: Jiří May)
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V parku jsem potkal potok.

Ne velký. Žádná Vltava. Žádná Amazonka. Dokonce ani pořádný potok. Spíš taková vodní verze okresní silnice třetí třídy. Na krok široký, místy tak mělký, že by se v něm utopila jen velmi nešikovná žížala.

Sedl jsem si vedle něj. A vnímal.

První, čeho si člověk všimne, je voda. Logické. Teče. Šplouchá. Dělá přesně to, co od vody očekáváte.

Jenže po chvíli zjistíte, že voda je vlastně ta nejméně zajímavá část celého představení.

Protože všechno ostatní kolem ní žije. Na kládách rostou mechy. Taková zelená věc. Ve škole nám tvrdili, že je primitivní. Když je mokro, raduje se. Když je sucho, počká. Když ho někdo nepochválí, nehroutí se.

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Životní filozofie hodná obdivu.

Pak jsou tu řasy. Ty nejsou vidět tak snadno, ale jsou tam. Miliony drobných buněk vyrábějí kyslík a tváří se nenápadně. Přesně jako účetní ve firmě. Nikdo si jich nevšímá, dokud nezmizí.

Jenže řasy živí další tvory. A ti další živí další. A najednou zjistíte, že pod hladinou funguje něco jako sídliště. Dokonce možná větší než naše. V jednom kuse dřeva pod vodou může bydlet víc nájemníků než v paneláku na okraji města.

Larvy jepic. Larvy chrostíků. Vodní roztoči. Blešivci. Nitěnky. (Šmarjá, kde jsem ty názvy vzal? Asi když se kluk učil přírodopis.)

Tvorečkové tak malí, že kapička je pro ně celý vesmír.

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Potůčková restaurace - ilustrační kompozice
Potůčková restaurace - ilustrační kompozice (zdroj: Jiří May, upraveno AI Gemini)

A všichni mají práci. Nikdo neleží na gauči. Nikdo nepíše do internetové diskuze, že za jeho problémy může vláda, opozice nebo sousedův pes.

Prostě fungují.

Nejvíc mě fascinují chrostíci. To jsou takoví vodní stavaři. Nosí si na zádech domečky z kamínků, písku a klacíků. Když jsem to kdysi zjistil, připadal jsem si jako naprostý amatér.

Já vystudoval stavební školu, postavil pár věcí a stejně si neumím vyrobit vlastní byt z materiálu nalezeného na dně potoka.Chrostík ano. A bez stavebního povolení. Pak jsem si uvědomil ještě jednu věc.

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Celý ten potůček je vlastně obrovská restaurace. Řasy krmí larvy. Larvy krmí větší larvy. Ty krmí žáby. Žáby krmí čápy. A někde na konci sedí liška, která by nejraději snědla všechny.

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Příroda je překvapivě podobná rodinné oslavě. Všichni přišli kvůli jídlu. Jen někteří netuší, že jsou součástí menu.

Nad vodou proletěla vážka. Létající drahokam. Dokonalý stroj. Predátor. A přitom vypadá jako šperk, který ztratil nějaký pohádkový elf. Pod hladinou mezitím její larva strávila měsíce lovem.

Když jsem byl malý, myslel jsem si, že vážka prostě existuje. Dnes vím, že předtím absolvovala životní cestu složitější než většina televizních seriálů.

A pořád jsme u jednoho obyčejného potůčku.

Pak přiletěl kos. Napil se. Rozhlédl se. Odletěl. Pro něj jen zastávka. Pro mě důkaz, že tenhle vodní pruh spojuje celý okolní svět. Ptáky. Hmyz. Savce. Rostliny. Houby. Bakterie. Všechno.

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Zase jen sedím a koukám. Vypnul jsem. Ztracený čas? Jenže já si myslím opak. A přitom stačí sednout k vodě. Poslouchat šplouchání. Pozorovat mech na kládě. A uvědomit si, že pod hladinou běží miliony životů, aniž by kdokoliv řešil termíny, splátky nebo daně.

Možná proto nás voda tak uklidňuje. Připomíná nám svět, který fungoval dávno před námi. A bude fungovat i dlouho po nás.

Takže pokud vás letos v létě přepadne vedro, únava nebo pocit, že je všeho moc, zkuste najít obyčejný potůček.

Sedněte si. Koukejte. A počítejte život. Jen si na to vyhraďte dost času.

Já začal u jedné klády.

A pořád ještě nejsem u konce.

Jiří May

Jiří May
Bloger 
  • Počet článkov:  48
    •  | 
  • Páči sa:  290x

Baví mě rodina, psaní a legrace. Tak píšu – o dětech, vztazích a životě, který se ne vždy drží scénáře. Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat. Proto v listopadu 2025 vyšla moje první kniha "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon. Nepatřím do žádné literární škatulky, protože já sám jsem škatulka jménem Jiří MAY. Zoznam autorových rubrík:  Kronika rodinného chaosuSatiraNázor

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