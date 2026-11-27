Technická podpora Vogon Support vystavila fakturu za provedenou aktualizaci planety Země.
Myši ji odmítly uhradit.
Předmět: Reklamace faktury VS-42-0000001.
Důvod reklamace: Objednaná aktualizace měla odstranit systémové chyby. Místo toho došlo k likvidaci lidstva a následnému zničení planety. Službu proto považujeme za vadnou a fakturu odmítáme zaplatit.
Vyjádření Vogon Support:
Vážený zákazníku,
reklamaci jsme přezkoumali a zamítáme.
Z předložené dokumentace vyplývá, že aktualizace proběhla řádně. Zničení lidstva bylo způsobeno chybou uživatelského podprogramu (Human error), nikoliv naší technickou podporou.
Zničení planety bylo následkem této chyby.
Upozorňujeme, že podle článku 42 servisních podmínek se odpovědnost za ztrátu dat, uživatelů, přidružených planet či konec vesmíru nevztahuje na poskytovatele služby.
Vyjádření Myší:
„Článek 42?! A sakra!“
Epilog:
Milý Douglasi, vážně jsem se snažil zachránit Zemi, myši a vůbec. Neuspěl jsem. Promiň. Odpověď 42 je prostě nevyhnutelná.