Po osvobození Hlubiny myšlení přestal fungovat systém Země. Myši proto kontaktovaly technickou podporu Vogon Support.
Požadavek: Myší Hlubině myšlení přestal fungovat systémový cloud Země. Žádáme o urgentní zásah.
Diagnostika: Chyba systému potvrzena. Mezera v zadání! Dotaz neplatný.
Pozemský technik detekoval stupid-bug a žádá aplikovat záplatu. Doporučil neprodlenou aktualizaci Země i její lidské podprogramy.
Upozornění: Podprogramy si hrají na vojáčky. Nutná deratizace. Následná aktualizace vyžaduje restart zařízení.
Myši vznesly námitku, že na zařízení žije několik miliard lidských podprogramů, jejichž eliminace by způsobila konec vesmíru, života a vůbec.
Vogon Support odpověděl, že uživatelské podprogramy nejsou součástí servisní smlouvy.
Stav požadavku: Zásah není nutný. Vyřešeno.
Výsledek: Země se připravuje na aktualizaci.
„A sakra, lidi se sami resetovali do továrního nastavení. Ticket uzavřen. Technik ukončen.“