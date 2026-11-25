Zrazu aj nepríjemná teta zaželá „pekné sviatky“ a ľudia, ktorí sa celý rok nepozdravia, rozmýšľajú, aký darček kúpiť nepriateľovi. Potreba míňať rastie rýchlejšie než potreba všetky tie novonadobudnuté haraburdy skutočne využiť. Napriek tomu každý rok znie tá istá mantra: „Veď sviatky predsa nie sú o tom.“
Proste obdobie, keď aj v pekle majú hody. Na chvíľu vypneme vnútorného kritika a na tridsať sekúnd doprajeme šťastie, zdravie a lásku aj cudzím ľuďom okolo nás. V návale eufórie pozabúdame na hypotéky, nesplatené účty a naplno sa vrhneme do gruntovania obývačky, prania, pečenia a ďalších klasických sviatočných mánií.
To je ten čas, keď počet dobrých ľudí prudko narastá. Na pár dní uveríme, že svet predsa len nie je až taký zlý. A možno práve preto máme Vianoce radi. Nie pre darčeky, kapustnicu či blikajúce svetielka. Možno preto, že nám na chvíľu ukážu, akí by sme vedeli byť aj počas zvyšku roka.
Po Silvestri sa však svetielka v srdciach akosi vypnú. Úsmevy vystriedajú zachmúrené tváre a zamračené pohľady. Zázrak sa skončil, treba sa vrátiť do reality.
Vypnú sa blikajúce soby v záhradách, na stromčeku zostane už len pár pokrčených papierikov zo salónok a deti sa budú hádať o ten drahý darček v detskej izbe. Rodičia opäť zapnú svojich celoročných autopilotov, ktoré možno na chvíľu preruší iba zvuk rozbitej hračky.
Vianočná kapustnica, šalát, ryba a kilá koláčov spoľahlivo rozladia trávenie a prinútia nás siahnuť po probiotikách. A aj keby človek nechcel, už len z tej sviatočnej pohody priberie pár kíl.
Štatisticky zhodnotíme všetko pred aj po. Medzitým však prebieha len nekonečný maratón jedla, sladkostí a rodinných stereotypov. Tridsiatykrát obohraná Tichá noc dohrá, svetielka zhasnú a pointa Vianoc sa opäť, celkom nenápadne, spláchne do záchoda.
Preto radšej ako kapra zabi stereotyp a ži svoje Vianoce celoročne! Dobrých ľudí totiž nikdy nie je dosť.