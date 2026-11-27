A preto nebudem písať politické články, teda nie tie klasické. Ale jeden predsa len skúsim. Ako vysvetlenie môjho stanoviska. Nebudem písať o menách politikov, nebudem ich satirizovať, urážať ani hodnotiť.
Dnes je módne byť politicky angažovaný a byť v obraze. Mať názor na všetko, každého zaradiť do tábora dobrých alebo zlých. Pri každom pive či cigarete zachraňovať štát a ekonomiku.
Preto ma čoraz viac fascinujú ľudia, ktorí stoja mimo táborov.
Prečo?
Politických strán a programov je už toľko, že človek by na ich sledovanie potreboval vlastný lexikón. Neustále hľadáme protivníka, niekoho, koho môžeme označiť za vinníka.
Pritom najväčším protivníkom, ktorý nás skutočne ničí, sme často my sami. Už len hnev, frustrácia a vzájomná nevraživosť, ktoré sa okolo politiky šíria, pôsobia toxicky. Ničia zdravie, psychiku aj vzťahy. Nemusíme chodiť ku konkrétnym príkladom. Každý si na nejaký spomenie.
Nadávame na politikov, ale ako chceme mať dobrých politikov, ak sami nie sme takými ľuďmi, akými by sme chceli, aby boli naši predstavitelia? Často si navzájom závidíme, neprajeme si úspech, ohovárame sa alebo klameme.
Nepestujeme v sebe vlastnosti, ktoré od politikov vyžadujeme. Túžime po ideále, ktorý zmení náš život, no žiaden politik nebude sedieť v našej obývačke a robiť nás šťastnými, bohatými či zdravými. Samozrejme, sú aj ľudia, ktorí to už pochopili.
Mnohí z nás nadávajú na zdravotníctvo, no sami fajčia, zanedbávajú pohyb a starostlivosť o svoje zdravie. Nadávame na školstvo, no občas sa nevyznáme ani vo vlastných deťoch. Kritizujeme kultúru, no viac času trávime v supermarketoch ako v divadle. Sťažujeme sa na stav poľnohospodárstva, ale nechce sa nám vypestovať si ani rajčinu na balkóne.
A pritom len málokedy urobíme niečo navyše, niečo, čo od nás nikto nevyžaduje.
Možno práve preto tomu nerozumiem. Čím viac očakávame zmenu od iných, tým menej sme ochotní začať od seba. Ako? Minimálne tým, že prestaneme neustále nadávať. Uľaví sa nám.
Nadávame na množstvo oblastí života, no zabúdame, že spoločnosť nie je niečo oddelené od nás. Je obrazom toho, akí sme. Sme súčasťou celku. A hoci celok nedokážeme zmeniť naraz, môžeme postupne meniť každú jednu mozaiku, z ktorej sa skladá.
Tolerancia. Empatia. Sebareflexia. Úcta. Zvoľme si ich.
A nečakajme až do volieb a otvorených urien. Správny okamih by tak možno nikdy neprišiel.
Viem, že niektorých môžu moje slová dráždiť a môžu namietať, že politici nesú väčšiu zodpovednosť ako my. Možno majú pravdu. Žiaden politik však nenesie zodpovednosť za to, čo cítime vo svojom vnútri.
Možno majú politici väčšiu zodpovednosť. No v prvom rade musíme niesť zodpovednosť sami za seba.Začať od seba. A práve tam sa začína každá skutočná zmena.