Prečo vlastne blogujeme? Myslím, že hľadáme vlastný hlas, pozornosť. Témy, ktoré by inak nikto s nami nerozoberal, môžeme „hodiť“ na internet.
Chceme pozornosť a zrejme je v tom kúsok božského narcizmu. Milujeme sa pozerať na to, čo je „naše“. Hľadáme kreatívne vyžitie.
Toto som vytvorila ja. Niekto ma čítal... Niekto mi dal „lajk“. Poskočí srdce, poteší sa myseľ.
Je jedno, akú tému kto píše. Niečo nás núti sadnúť si a písať znova. Je to také obsedantné nutkanie tvoriť, inak to nie sme my. Chceme sa prekonávať, hľadať svoje vzory, bojovať za svoje presvedčenia, hľadať vlastný štýl...
Je to taká malá droga, dopamínový doping... Sladká odmena za to, že si proste sadnete a čakáte na Múzu. Počúvate ju, zapisujete jej myšlienky, teší vás pozornosť tejto dámy... A túžite ju občas doplniť o svoju vlastnú skúsenosť. Ona je niekedy neúprosná a diktuje rýchlo, inokedy jej sedíte na perách a čakáte na nové slovo celé hodiny. Je rozmarná, svojská a panovačná.
Ale milujeme ju. Chceme vedieť, či sme „dosť“. Dosť zaujímaví, dosť dobrí, dosť múdri, dosť vzdelaní, dosť spoločensky zaradení... A ona je tá, čo nás drží za ruku.
Hľadáme niekoho, s kým by sme sa porovnávali a prostredníctvom koho by sme si overovali vlastnú hodnotu. Ako keby nestačilo, že sme, že dýchame, žijeme. Potrebujeme poznať, čo sa skrýva v našej hlave, aké myšlienky a nápady sa dajú preniesť na pomyselný „papier“. Zistiť, čo „unesie“ čitateľ a čo unesie autor. Teda, či sme tej mytologickej pani hodní.
Opísať to, čo vnímame, najlepšie, ako vieme, je výzvou. Niekedy sa to podarí lepšie, niekedy horšie... Ale taký je proces tvorenia, nikdy nekončiaci údel, karma či prekliatie.
Tvoriť, písať, je niečo, čo upokojuje myseľ a dodáva pocit sebahodnoty.
Na toto som hrdá. A to chceme cítiť.