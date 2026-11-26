A áno, pokojne môže byť taká fotka aj umením, nie len zobrazením odpudivého kožného problému. Ak je za ňou silná sociálna idea, symbolika alebo čokoľvek, čo nie je vidno ani doslova cítiť na prvý pohľad. V tomto prípade nemyslím asociáciu k plesnivým nohám.
Možno tým teraz sklamem mnohých tradicionalistov, ale dnes umenie nie je len o kráse, tradícii či histórii. Nie je to iba obraz krajinky nad gaučom alebo mačky v košíku. Aj to môže byť umenie, no zďaleka tým nekončí. Nežijeme v 19. storočí!
Umenie často slúži ako zrkadlo spoločnosti. No a to vie niekedy nemilo prekvapiť svojou ohyzdnosťou. Reaguje na problémy, politiku, kultúrne stereotypy, obavy jednotlivca či spoločnosti, túžby aj predsudky. Niekedy pohladí, inokedy provokuje či strelí facku. A práve v tom spočíva jeho sila. Má výpovednú hodnotu, treba ho však čítať, nie iba sa naň pozerať. Veľa z nás však nevidí pod povrch, a tým pádom s nami nemá ako „pohnúť“. Pohne s nami iba vtedy, ak v ňom nájdeme kus seba.
Moderné umenie sa často nesnaží byť pekné. Peknota je hodnota, ktorou je dnes spoločnosť presýtená. Naším problémom je, že musíme vidieť aj tie „škaredé“ veci. Mrzí ma, keď niekto nechápe, že aj fotografia plesnivých nôh môže byť vystavená v galérii. A áno, pokojne môže byť aj umením.
Umenie môže reagovať na traumy, minulosť, choroby, predsudky, tabuizované a periférne témy. Nesnaží sa zapáčiť každému, hľadá si spriaznenú dušu. Chce človeka vyrušiť z pohodlia, prinútiť ho premýšľať alebo položiť si otázku, ktorú by si inak nikdy nepoložil. To, že nás niečo pohoršuje, ešte neznamená, že to nemá umeleckú hodnotu.
Dnes už umenie dávno nie je len obrazom, sochou či hudbou. Môže ním byť obyčajný predmet, nájdený objekt, zvyšky jedla, osobný príbeh alebo záznam ľudskej slabosti v histórii človeka či celej spoločnosti. Umenie sa často rodí z myšlienky, nie z materiálu.
Každý z nás žije vo vlastnej bubline skúseností, názorov a pocitov. Umelec túto bublinu pohľadu či pochopenia života sprístupňuje ostatným. Niekedy odhaľuje svoj vlastný vnútorný svet, inokedy svet spoločnosti, v ktorej žije. Nemusí byť dokonalý, uhladený ani všeobecne prijímaný.Niekoho pohorší fotografia plesnivých nôh, iného tanec pripomínajúci epileptický záchvat. Napriek tomu, že na javisku nebol jediný ladný krok, mohlo vzniknúť umenie. Smeje sa len ten, kto sa nad tým ani nepokúsi zamyslieť.Kultúra totiž nespí a umenie na ňu často reaguje.
A možno práve v tom spočíva podstata umenia. Nie v tom, aby sa páčilo každému, ale aby v človeku niečo zanechalo. Aj keby to mal byť iba nepokoj. Nepokoj je totiž to, čo tiež formuje umenie.Umenie je dnes tieňom našej cesty.