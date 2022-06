Historické zvýšenie úrokových sadzieb

Po inflačnom šoku z minulého piatku –keď spotrebiteľské ceny vzrástli o 8,6 % za posledných 12 mesiacov – bolo pravdepodobné, že Jerome Powell a jeho kolegovia z FED-Federálneho rezervného systému zareagujú (“FED” je centrálnou bankou USA. To znamená, že je najsilnejším hráčom v rámci americkej ekonomiky a teda aj svetovej). V stredu 15.6. to urobili – zvýšili sazbu federálnych fondov o 75 bázických bodov do pásma 1,50 až 1,75 % (bázický bod je jedna stotina percentuálneho bodu) - čo je najväčší jednorázový nárast za takmer 30 rokov. " Mysleli sme si, že je opodstatnená rázna akcia a dnes sme to vykonali," povedal Powell na tlačovej konferencii.

Investori so zvýšením o 75 bázických bodov počítali viac ako s predtým ohláseným zvýšením o 50 bázických bodov, vzhľadom na horeuvedený nárast spotrebiteľských cien.

Okrem zvýšenia sadzby Powell naznačil, že ďalšie zvýšenie o tri štvrtiny bodu je možné na nasledujúcom zasadnutí FED v júli. Členovia výboru pre tvorbu menovej politiky tiež vyriekli svoje predpovede, kde podľa nich stúpne úroková sazba federálnych fondov na konci tohto roku na 3,4% a budúceho roku na 3,8%. " Predpokladáme, že pokračujúce zvyšovanie cien bude primerané," povedal Powell.

Minulý rok v decembri členovia výboru FED predpokladali, že sadzba federálnych fondov, ktorú na začiatku pandémie znížili takmer na nulu, bude na konci roka 2022 len 0,9%. V marci, keď po ruskej invázii na Ukrajinu, ceny energií prudko vzrástli, svoju predpoveď dramaticky zvýšili na 1,9% a teraz ju zvýšili zhruba o ďalší jeden a pol percentuálneho bodu.

V pomaly sa meniacom svete menovej politiky tieto zmeny predstavujú obrovskú úpravu a Powell sa nesnažil zamaskovať skutočnosť, že nedávne udalosti priviedli FED do režimu dobiehania.

FED takisto výrazne zhoršil vyhliadky ekonomiky USA na tento rok. V súčasnosti prognózuje nárast hrubého domáceho produktu (HDP) o 1,7%. V marci ešte predpovedal expanziu o 2,8%.

Inflačná prognóza na tento rok stúpla zo 4,3% na 5,2%. V roku 2023 by sa tempo rastu spotrebiteľských cien malo spomaliť na 2,6%.

Akciový trh reaguje poklesom

Americká burza, ktorá otvorila obchodovanie vyššie ako v utorok (14. 6.), zareagovala na krok FED poklesom. Investori sa naďalej obávajú nárastu inflácie a rastúcich rizík recesie.

Akcie boli v stredu spočiatku mierne vyššie po piatich stratových dňoch za sebou: index Dow Jones Industrial Average(burzový index a zároveň jeden z najznámejších indikátorov amerického akciového trhu) vzrástol o 0,2%, takmer o 100 bodov, zatiaľ čo S&P 500(akciový index ktorý zahŕňa akcie 500 najväčších spoločností kótovaných na burzách v USA. Mnoho investorov to považuje za najlepší indikátor amerického fondového trhu. Index zahŕňa 500 vedúcich spoločností a pokrýva asi 80% dostupnej trhovej kapitalizácie) si pripísal 0,5% a technologický Nasdaq Composite plus 1,2%.

Akciový trh však po oznámení FED stratil väčšiny ziskov. „Inflácia zostáva zvýšená, čo odráža nerovnováhu ponuky a dopytu súvisiacu s pandémiou, vyššími cenami energií a širšími cenovými tlakmi, “ uviedli predstavitelia FED vo vyhlásení.

Obavy na burze

Sadzby amerických vládnych dlhopisov sa v stredu o čosi zmiernili po tom, čo sa začiatkom týždňa prudko zvýšili. Výnosy dvojročných a 10-ročných štátnych dlhopisov nedávno dosiahli najvyššie úrovne od roku 2007 a 2011.

„ Jedna obava sa týka výpredaja, ku ktorému môže dôjsť niekedy tento týždeň kvôli FED. Väčšina ľudí si myslí, že takýto trend bude pominuteľný, ale divoký,“ hovorí Adam Crisafulli, zakladateľ Vital Knowledge.

Cena bitcoinu medzitým klesla na približne 21-tisíc dolárov, keďže trh s kryptomenami je tento týždeň naďalej tvrdo postihnutý masívnym výpredajom. Niekoľko firiem zastavilo obchodovanie alebo ohlásilo prepúšťanie v období, ktoré odborníci začali nazývať „kryptozima“.

Je ľahké cítiť sympatie k Powellovi, bohatému republikánskemu investičnému bankárovi, ktorého Donald Trump vymenoval do funkcie v roku 2018? Napriek svojmu pôvodu v triede rentierov, Powell bral vážne dvojitý mandát FED, ktorým je maximalizácia zamestnanosti a udržiavanie cenovej stability. Na tlačovej konferencii povedal, že cieľom FED je vrátiť trh práce tam, kde bol pred začiatkom pandémie, keď nezamestnanosť bola na historických minimách, inflácia bola oveľa nižšia a pracovníci s nižšími príjmami si užívali značné zvýšenie miezd prvýkrát po desaťročiach. "To je miesto, kam sa chceme vrátiť," povedal Powell.

Keď inflácia minulý rok začala rásť, Powell odolal výzvam z niektorých strán – Larry Summers – aby FED zatiahol menové brzdy, pričom nárast cien označil za „prechodný“. Od tohto termínu upustil koncom minulého roka, v čase, keď ekonomiku zasiahol variant Omicron, invázia Vladimira Putina na Ukrajinu a čerstvá karanténa v Číne – z ktorých každá priniesla ďalší inflačný šok. Pri spätnom pohľade sa zrejme FED dopustil chyby, keď nezačal zvyšovať sadzby skôr, hoci vzhľadom na to, že inflácia je globálny problém – v eurozóne dosahuje 8,1% a v Spojenom kráľovstve 7,8% – nie je jasné, ako veľký rozdiel by priniesol rýchlejší obrat politiky v USA.

V každom prípade je teraz veľkou otázkou, či FED dokáže zvýšiť sadzby rýchlejším tempom, než pôvodne predpokladal, a znížiť infláciu bez toho, aby ekonomiku uvrhol do priamej recesie . Podľa nového prieskumu Financial Times a Chicagskej univerzity, ktorý bol zverejnený v nedeľu, si viac ako dve tretiny akademických ekonómov myslia, že Powell to nevytiahne: predpovedajú, že budúci rok začne recesia.

Vzhľadom na sitáciu Powell povedal, že takýto výsledok možno považovať za úspešný a bude sa kvalifikovať ako „mäkké pristátie“ pre ekonomiku". „Existuje cesta, ako sa tam dostať, " povedal. "Nie je to stále jednoduchšie. Kvôli týmto spomínaným vonkajším silám je to čoraz náročnejšie ." V tejto odpovedi bolo možno trochu prehadzovania viny, ale aj veľa pravdy. ♦

