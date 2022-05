Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil. Základné informácie a grafika

Wall Street sa obáva o ekonomiku. Problémy s dodávateľským reťazcom a geopolitický konflikt vytlačili infláciu na 40-ročné maximum, ale ak Federálny rezervný systém (Fed) sprísni svoju menovú politiku príliš agresívne – príliš rýchlym zvýšením úrokov alebo znížením bilancie – mohlo by to dostať ekonomiku do recesie.

Po šiestich dňoch po sebe idúcich pádov sa americké finančné trhy v piatok odrazili, pričom všetky hlavné akciové indexy vykázali zisky a Nasdaq sa tešil z najväčšieho percentuálneho nárastu – 3,8 percenta – od novembra 2020 (Nasdaq Stock Market je americká verejne obchodovateľná spoločnosť, ktorá vlastní a prevádzkuje elektronický obchodovací systém NASDAQ). Niektoré aktíva v kryptomenách tiež prudko vzrástli a objavenie sa zelenej na obchodných obrazovkách poskytlo investorom veľmi potrebnú úľavu. Toto všetko však treba uviesť v krátkosti na pravú mieru.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dokonca aj po piatkovom oživení Dow (Dow 30 alebo Dowov-Jonesov index, je burzový index a zároveň jeden z najznámejších indikátorov amerického akciového trhu), S. & P. ​​500 (S&P 500, skratka pre Standard and Poor's 500 v USA, je akciový index ktorý zahŕňa akcie 500 najväčších spoločností kótovaných na burzách v USA. Mnoho investorov to považuje za najlepší indikátor amerického fondového trhu) a Nasdaq uzavreli počas týždňa aspoň o dve percentá. Index Dow klesal sedem týždňov v rade, čo je najdlhšia séria prehier od roku 1980, uviedla agentura Reuters . Ak sa pozriete ďalej, obraz je ešte pochmúrnejší. Za posledných šesť mesiacov klesol Nasdaq Composite o 26 percent, index S. & P. ​​500 o štrnásť percent a Dow o jedenásť percent. Mnoho jednotlivých akcií sa ďalej prepadlo: Netflix a Peloton klesli približne o sedemdesiat percent.

Aktíva v kryptomenách zaznamenali jeden z najväčších poklesov. Od novembra minulého roka sa hodnota bitcoinu znížila na polovicu a kryptoburza Coinbase klesla takmer o osemdesiat percent. Pred týždňom TerraUSD, „stablecoin“ – kryptomena, ktorá je krytá aktívami vrátane iných kryptomien – ktorá si má udržiavať hodnotu jedného dolára, klesla až o štrnásť centov, a Luna, kryptomena, ktorá je spojená s Terra , stratila prakticky všetku svoju hodnotu.

Ale keďže desiatky miliónov amerických domácností sledujú, ako hodnoty ich konzervatívnejšie investovaných 401(k) (v USA je plán 401(k) zamestnávateľom sponzorovaný dôchodkový účet s definovanými príspevkami, definovaný v pododdiele 401(k) zákona o vnútorných príjmoch. Financovanie pochádza priamo z výplaty zamestnancov a zamestnávateľ ich môže vyrovnať) a iných dôchodkových účtov mesiac čo mesiac klesajú, mnohé z nich sa pýtajú, čo spôsobuje tento pomalý krach a kedy sa skončí. Na druhú otázku je ťažšie odpovedať; na prvú možno odpovedať tromi slovami: Federálny rezervný systém(Fed).

Predseda Fed-u Jerome Powell koncom novembra signalizoval, že centrálna banka sa pripravuje na zníženie inflácie, ktorá stúpla na tridsaťjedenročné maximum 6,2 percenta. V marci, keď ministerstvo práce oznámilo, že inflácia dosiahla štyridsaťročné maximum 7,9 percenta, Fed zvýšil zvýšil sadzbu federálnych fondov o štvrť percentuálneho bodu a naznačil, že by mohol zaviesť až šesť ďalších úrokových úrovní. Powell si všimol náladu na marcovom zasadnutí Fedu, ktoré zvýšilo sadzbu a povedal novinárom: „Keď som sa na dnešnom stretnutí rozhliadol okolo stola, videl som výbor, ktorý si je veľmi dobre vedomý potreby vrátiť sa k cenovej stabilite."

Existujú najmenej dva dôvody, prečo akcie majú tendenciu klesať, keď úrokové sadzby rastú. Prvý zahŕňa aritmetiku . Teoreticky je hodnota akcie určená vzorcom, ktorý má v čitateli budúce výplaty dividend (alebo peňažné toky) a v menovateli úrokovú sadzbu. Keď menovateľ stúpa, hodnota akcie klesá. A čo platí pre jednotlivé akcie, platí aj pre celý trh.

Druhý dôvod je praktickejší . Zvyšovaním nákladov na požičiavanie peňazí na nákup domov, áut a čohokoľvek iného, vyššie úrokové sadzby spomaľujú ekonomiku a v extrémnych prípadoch ju uvrhujú do recesie. Obdobie, keď Fed zvyšoval úrokové sadzby, predchádzalo štyrom z piatich posledných recesií: v rokoch 1981-82, 1990-91, 2001 a 2007-2009. (Výnimkou je recesia v roku 2021, ktorá bola dôsledkom odstávok spôsobených koronavírusom.) Keď investori videli, že sa Fed zaviazal k neobmedzenej sérii zvyšovania úrokových sadzieb, mali dobrý dôvod byť znepokojení.

Ďalší dôvod prepadu na trhu je psychologický a môže byť zo všetkých najdôležitejší: investori stratili svoju bezpečnostnú prikrývku. Napriek historickej spojitosti medzi rastom úrokových sadzieb a recesiou mnohí profesionálni investori dospeli k presvedčeniu, že Fed bude mať vždy chrbát – ak by sa akciový trh niekedy dostal do vážnych problémov, centrálna banka by zasiahla a podporila veci. Toto upokojujúce presvedčenie dostalo meno: „Fed put". (Put je finančná zmluva, ktorá dáva investorovi právo predať akciu za danú cenu k určitému dátumu v budúcnosti, čím sa obmedzuje pokles.)

Táto viera vo Fed nebola založená na zbožných želaniach. V roku 1998 sa Long-Term Capital Management, obrovský hedžový fond (investičný fond, ktorý má nízku alebo žiadnu reguláciu, investície do hedžových fondov sú vysoko rizikové ale zároveň aj potencionálne výnosnejšie), dostal do problémov a trhy sa prepadli. Pod vedením Alana Greenspana, známeho aj ako Maestro, Fed zorganizoval záchranu Wall Street pre L.T.C.M. a dot-com bublina(internetová bublina) sa nafúkla na ďalší rok a pol. Počas globálnej finančnej krízy Fed s Benom Bernankom na čele znížil úrokové sadzby takmer na nulu a uzákonil kvantitatívne uvoľňovanie – čím vytvoril bilióny dolárov na nákup finančných aktív, najmä štátnych dlhopisov. V marci 2020, keď vypuknutie pandémie vyvolalo ďalší záchvat paniky na Wall Street, Fed rýchlo stiahol svoju príručku z Veľkej recesie. Medzi 1. marcom 2020 a 1. decembrom 2021 sa Nasdaq zdvojnásobil, akcie „meme“ (Akcie AMC Entertainment a GameStop) vzbĺkli do neba ako ohňostroj a hodnota bitcoinu vzrástla šesťnásobne.

Mnoho investorov sa obáva, že Fed put bol teraz stiahnutý. Keďže Powell a jeho kolegovia zmenili kurz úrokových sadzieb a kvantitatívneho uvoľňovania – budúci mesiac Fed začne predávať niektoré cenné papiere, ktoré nakúpil v posledných rokoch – dramaticky sa zmenil aj ich jazyk. Powell nedávno opakovane povedal, že by privítal „prísnejšiu menovú politiku“; toto tvrdenie možno zhruba preložiť tak, že znamená vyššie úrokové sadzby úverov a nižší akciový trh. Čo by sa dalo interpretovať tak, že Fed si myslí, že trh musí ešte klesnúť.

Ako ďalej? Sú spôsoby, ako by sa oceňovanie cien akcií malo vrátiť k historickým normám. Vezmite si pomer ceny a zisku, bežne používanú metriku oceňovania. Pre index S. & P. ​​500 je priemerný pomer ceny a zisku alebo P/E, ktorý siaha až do roku 1880, približne šestnásť. Aj po nedávnych pádoch na trhu je pomer P/E v súčasnosti približne dvadsať. Tento nesúlad naznačuje, že akcie by mohli klesnúť o ďalších dvadsať percent. História nám však tiež hovorí, že trhy často prestrelia na ceste nadol aj nahor, čo naznačuje, že môže prísť ešte väčší pokles.

Samozrejme, nikto si nemôže byť istý tým, čo sa stane. Piatkové odskoky odrážali mentalitu „nákupu pri poklese“. Ale kým je Fed v ofenzíve proti inflácii, bežní investori by mali byť opatrní. V každom období rastúcich úrokových sadzieb a volatilných trhov existuje nebezpečenstvo, že niečo môže prasknúť a vyvolať rýchly krach.

Inflácia, vývoj spotrebiteľských cien v SR (v %) (zdroj: Štatistický úrad SR)

Indexy inflácie v USA. (zdroj: reuters.com)

Vysvetlivky: Index spotrebiteľských cien -CPI- je mierou priemernej zmeny cien, ktoré platia spotrebitelia v mestách za trhový kôš spotrebného tovaru a služieb v priebehu času. Pojem osobné spotrebné výdaje- PCE- označuje mieru imputovaných výdajov domácností za určité časové obdobie.PPI- index cien výrobcov. Zelená krivka-priemerný hodinový zárobok, bledočervená krivka-dovozné ceny, biela prerušovaná čiara-cieľová úroveň Fed.

Koho by zaujímalo, ďalšie info tu:

https://www.e15.cz/inflace-v-cr-a-ve-svete-ceny-graf

Trading Economics poskytuje dáta pre 20 miliónov ekonomických ukazovateľov zo 196 krajín vrátane skutočných hodnôt, konsenzuálnych čísiel, prognóz, historických časových radov a správ. Heatmap – Economic Indicators By Country – bola naposledy aktualizovaná v pondelok 16. 5. 2022.

https://tradingeconomics.com/matrix