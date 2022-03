Sprostredkovaný pohľad na vojnu na Ukrajine

Niekedy vo štvrtok v ranných hodinách začali internetom kolovať videá ruskej invázie na Ukrajinu. Obrovské oblaky čierneho dymu sa valili na rannú oblohu Charkova a Chersonu. Na druhej strane krajiny bolo mobilným telefónom natočené video z niečoho, čo vyzeralo ako okno bytu v Lucku, priblížené cez cestu – kde stále jazdili autá, taxíky a autobusy – a v diaľke ukazovalo výbuch. Kŕdeľ vyľakaných vtákov odletel a ukrajinské hlasy za kamerou prezrádzali šok, ktorý akoby pociťoval celý svet: Rusi prichádzali a priviezli so sebou bomby, tanky a strely.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Bidenova administratíva proaktívne odtajnila spravodajské informácie o ruských zámeroch na Ukrajine, aby tak zmarila Putinove ​​falošné zámienky na zahájenie vojny a odhalila jeho skutočnú motiváciu: obnoviť sovietsky poriadok z minulého storočia. Ďalšia vec bola objasnená skoro: USA nebudú zasahovať. Ukrajina nie je v Nato . USA a ich spojenci prijali komplex tvrdých ekonomických sankcí proti Rusku. Uskutočňuje sa pomoc ako je poskytovanie zbraní, zdieľanie spravodajských informácii a pomoc utečencom, ale geopolitická sila je poväčšine pozastavená zo strachu z konfliktu s jadrovou mocnosťou. Akokoľvek to môže znieť tvrdo, na vojnu na Ukrajine sa obyvatelia iných svetadielov budú väčšinou iba pozerať.

Sledovať vojnu v roku 2022 znamená „stráviť zabalené kúsky" ľudského utrpenia. Existuje nekonečná zásoba rozhovorov na ulici, podcastov produkovaných v hlbokej noci – pod prízrakom smrti – a televíznych prenosov naplnených strašlivými správami. Možno vydávame svedectvo? To je určite ušľachtilá, motivujúca cnosť investigatívnej žurnalistiky. Nechýbajú prejavy, ktoré bolo treba zverejniť: Putin hlásal potrebu „denacifikovať Ukrajinu“ a Volodymyr Zelenskij, ukrajinský prezident, prosiaci za mier. Medzi historickými vysvetleniami vzťahu Ukrajiny a Ruska sa dá naraziť na správy z málo prameňov. Hlavou môže preblesknúť obrázok vojenského pamätníka, ktorý sa nachádza v Jekaterinburgu: železný vojak, sediaci s kalašnikovom v ruke, sklonená hlava, mená všetkých mŕtvych, ktorí akoby ho obklopovali – pamätník vojny, ktorú ľudia nenávideli.

Sme tak zaplavení informáciami o situácii zo všetkých uhlov, že invázia Ruska na Ukrajinu by mohla vstúpiť do dejín aj ako prvá "vojna na tiktoku". Takéto označenie sa v posledných dňoch objavuje v britských či amerických médiách po tom, čo sociálnu sieť čínskej spoločnosti ByteDance zaplavili videá na tému prebiehajúcich bojov, často falošné či zavádzajúce. Len do piatka údajne príspevky s heslom „RussianInvasion“ nazbierali 32 miliónov zhliadnutí, kým klipy s označením „RussiaUkraine“ dokonca viac ako 130 miliónov.

Keď davy demonštrantov vyšli do ulíc v Petrohrade, správy na Twitteri ukazovali videá zrejme ruských leteckých útokov na letisko blízko Kyjeva. Prezident Zelenskij oznámil, že ten deň zomrelo stotridsaťsedem Ukrajinc ov . Neskoršie išlo video sestier na JIS-ke vo východoukrajinskom meste Dnepropetrovsk, starajúcich sa o svojich malých pacientov rozložených na lavičkách v provizórnom protileteckom kryte. Sediac, s väčšinou tehotnými ženami, v čakárni pred lekárskou ordináciou, sme s tichým smútkom v očiach sledovali tieto správy.

Prostredníctvom Twitteru sme sa mohli dostať na portály miestneho spravodajstva , ako je portál Kyiv Independent. Ten pohľad pôsobil spôsobom akého by nikdy nemohli dosiahnuť standupové zábery moderátorov správ v Brooks Brothers v nepriestrelných vestách. V posledných dňoch mohli odberatelia spravodajstva mať pocit, že podobne dobre chápali vojenské, diplomatické, historické a ľudské obrysy ukrajinského konfliktu a to z veľkej časti vďaka civilne natočeným videám.

Väčšina veľkých mediálnych spoločností a televízii má nejaký druh nepretržitého živého blogu udalostí. Všade sa objavujú fotokomentáre a presvedčivé rozhovory s niektorými z pol miliónu Ukrajincov utekajúcich zo svojich domovov. Príbeh o smrti odvážnych ukrajinských vojako v hovoriacich na Haďom ostrove ivazívnej ruskej vojnovej lodi, „choď do prdele“, bol inšpiratívny, ale nie pravdivý; ukrajinské námorníctvo hovorí, že vojaci sú nažive. Môžete nájsť mnoho videí Ukrajincov, ktorí sa učia vyrábať Molotovove kokteily a prihlasujú sa do domobrany a na obranu krajiny.

Sprostredkované spravodajstvo z Ukrajiny nás podnecuje cítiť sa hlboko prepojení do konfliktu, a to i z pozície relatívnej nemohúcej bezpečnosti na Západe. Cítime sa digitálne blízko vojny, vďaka celkovému pokrytiu médií.

Vydávame svedectvo alebo len sledujeme, ako sa veci na danom mieste rozvíjajú? Ale tato konektivita – vojna ako mediálna skúsenosť – je stále ľudským spojením. A je to možno tak blízko, ako sa dostávame v empatii cez hranice a skrz hmlu rozvíjajúcej sa vojny.

Ale vojna - to je tiež peklo. Sú to mŕtvi vojaci ležiaci na zemi, dieťa, ktoré umiera pred očami matky...Aj keď sa môžeme cítiť v súcitnom spojení s bojom na Ukrajine prostredníctvom príbehov o statočnosti a odvahe, nejde o úplný príbeh. A pre Ukrajincov je to oveľa, oveľa horšie. Môžu si získavať srdcia a mysle celého sveta prostredníctvom správ na sociálnych sieťach.