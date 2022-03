Zložitosť ukrajinskej dilemy...

Pomoc, ktorú ponúka Západ, môže pomôcť, ale nemôže oslobodiť Volodymyra Zelenského od ťažkostí, ktoré musí zvládnuť v nasledujúcich týždňoch.

Odkedy Vladimir Putin uskutočnil inváziu Ruska na Ukrain u , Bidenova administratíva viedla svojich spojencov v NATO k leteckej preprave protitankových zbraní Javelin a protilietadlových rakiet Stinger ukrajinským silám, pričom prisľúbila ďalšie miliardy dolárov na vojenskú pomoc a uvalila sankcie na ruskú ekonomiku a Putinovu elitu. Viac ako tri týždne po začiatku krízy zostáva nálada v západných hlavných mestách búrlivá a emotívna. Minulý týždeň sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj objavil na videu pred kanadským parlamentom a nasledujúci deň vystúpil na spoločnom zasadnutí Kongresu. Na oboch miestach politici tlieskali a skandovali : "Slava Ukraini!"

Vojne na Ukrajine sa dalo predísť, ak by sa svet ozval proti ruskej anexii Krymu v roku 2014. Naznačil to turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. „Čelili by sme takémuto obrazu, ak by Západ, celý svet, zdvihol hlas?,“ spýtal sa Erdogan a pokračoval, že „tí, čo boli zoči-voči invázii Krymu ticho, teraz niečo hovoria“.

NATO však odmietlo poskytnúť Ukrajine to, o čo sa Zelenskyj opakovane snažil - bezletovú zónu na uzemnenie ruských bojových lietadiel alebo presun stíhačiek - zo strachu, že takéto akcie by priviedli USA a Rusko do priameho boja. "Nebudeme viesť vojnu proti Rusku na Ukrajine," napísal na Twitteri Joe Biden. "Priama konfrontácia medzi NATO a Ruskom je tretia svetová vojna. A niečo, čomu sa musíme snažiť zabrániť." Prezident, keďže ruské lietadlá a delostrelectvo útočia na ukrajinské bytové domy a nemocnice, určite chápe, prečo Zelenskyj tlačí na viac.

Zelenskyj bol oslavovaný pre svoju osobnú odvahu a adaptácie Churchillovej rétoriky pre éru TikToku. V jeho minulotýždňovom vystúpení v Kongrese sa odvolával na Pearl Harbor a 11. september, aby opísal každodenné skúsenosti Ukrajiny s ruskými raketami a bombami, potom ukázal grafické video zobrazujúce nedávne úmrtia detí a iných nevinných. Neskôr v ten deň Biden nazval Putina "vojnovým zločincom" a oznámil nový balík vojenských dodávok vrátane protilietadlových systémov a dronov. Pomoc môže pomôcť, ale nemôže odbremeniť Zelenského od hrozných ťažkostí, ktoré musí zvládnuť v nasledujúcich týždňoch. Ukrajina môže čeliť dlhej vojne, ktorá stojí životy tisícov jej občanov, vojne, ktorá nemusí byť vyhrateľná, a to ani s najsilnejšou pomocou, ktorú NATO poskytne. V každom prípade je najväčšou prioritou NATO posilniť svoju vlastnú obranu a odradiť Putina od útoku na alianciu.

Zelenského alternatívou môže byť snaha o dohodu o prímerí s Putinom, ktorá by mohla vyžadovať, aby Ukrajina okrem iných trpkých ústupkov upustila od budúceho členstva v NATO. Vo svetle Putinovej anexie Krymu v roku 2014 a jeho dlhoročnej ozbrojenej podpory proruských enkláv na východe Ukrajiny by takáto dohoda bola nestabilná a nespoľahlivá. Napriek tomu sa zdá, že Zelenskyj je rozpoltený. Aj keď minulý týždeň požiadal Kongres, aby "urobil viac" pre ukrajinské vojnové úsilie, vyzval Bidena, aby viedol svet k mieru, a nedávno signalizoval svoju ochotu rokovať s Putinom o vzťahoch Ukrajiny s NATO. Neschopnosť krajiny získať prijatie do aliancie je "pravdou", ktorú "treba uznať", povedal.

Je bežné opisovať ruskú inváziu ako prelom v histórii porovnateľný s 11. septembrom alebo pádom Berlínskeho múru. "Vojna na Ukrajine predstavuje zlomový bod pre náš kontinent a našu generáciu," povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron. Možno, ale niektoré z týchto špekulácií o osude Európy a budúcnosti súťaže Veľkej moci môžu byť predčasné. Iste, vojna už spôsobila humanitárnu katastrofu šokujúcich a destabilizujúcich rozmerov. Tri milióny Ukrajincov utiekli zo svojej krajiny. 1,8 milióna z nich, ktorí odišli do Poľska, predstavuje populáciu zhruba väčšiu ako Varšava. Ak sa boje budú ťahať ďalej a Ukrajina imploduje, krajina vyvezie oveľa viac chudobných ľudí, a ako sa to stalo v bývalej Juhoslávii v deväťdesiatych rokoch, môže tiež prilákať oportunistov, vrátane žoldnierov a extrémistov.

Ruská ekonomika by podľa Medzinárodného menového fondu (MMF) mohla tento rok, pod ťarchou západných sankcií, klesnúť o 35 percent. Putinovi oligarchovia a aktivátori môžu znášať stratu super jácht a súkromných lietadiel, ale náhly hospodársky pokles v takomto rozsahu by rozdrvil obyčajných Rusov a nevyhnutne by stál životy. "Naša ekonomika bude potrebovať hlboké štrukturálne zmeny," pripustil Putin minulý týždeň a dodal: "Nebudú ľahké." Izolácia Ruska od veľkých častí globálneho bankovníctva a obchodu a jeho strata prístupu k pokročilým americkým technológiám by mohli trvať aj dlho: je často ľahšie uvaliť sankcie, ako ich odstrániť, aj keď pôvodná príčina konfliktu ustúpi. (Spýtajte sa Kuby.) "Keď sa napíše história tejto éry, Putinova vojna proti Ukrajine spôsobí, že Rusko bude slabšie a zvyšok sveta silnejší," povedal Biden vo svojom nedávnom prejave o stave Únie.

Napriek tomu môže byť nejaká introspekcia v poriadku. Demokracia čelí "trvalým a alarmujúcim výzvam" na celom svete. Na úvod virtuálneho Summitu za demokraciu (S4D) na úrovni lídrov krajín to vyhlásil vo štvrtok americký prezident Joe Biden. Informovala o tom agentúra AFP. "Dovolíme, aby pokles práv a demokracie pokračoval nekontrolovane? Tento trend sa z veľkej časti uberá nesprávnym smerom... Demokracia potrebuje svojich šampiónov. Vo svojom prejave prezident tiež vyhlásil, že vo svete v súčasnosti "prebieha boj" medzi demokraciami a mocnými autokraciami alebo diktatúrami. Európu však trápi neliberálny populizmus, a to aj v Poľsku. A Donald Trump, ktorý len dva dni pred inváziou Putina na Ukrajinu , nazval Putinove prípravné kroky "za geniálne" - si zachováva pevnú pozíciu v Republikánskej strane a zdá sa, že je pripavený na kampaň za znovuzvolenie v roku 2024.

"Každú noc už tri týždne," povedal Zelenskyj Kongresu, "rôzne ukrajinské mestá, Odesa a Charkov, Černihiv a Sumy, Zhytomyr a Ľvov, Mariupol a Dnipro, vydržali útoky. Žiadame o odpoveď, odpoveď na tento teror." Ukrajina je nešťastná krajina a obnovenie jej nezávislosti a bezpečnosti môže byť dlhým a nákladným projektom, ale je to projekt, ktorý si USA a Západ nemôžu dovoliť znovu opustiť.