Skutočná cena za vojnu

Invázia na Ukrajinu je označovaná ako prvá vojna sprostredkovávaná na sociálnych médiách a ako kľúčový aspekt vedenia prezidenta Volodymyra Zelenského je podčiarknutá jeho schopnosť zjednotiť svoju krajinu a väčšinu sveta prostredníctvom Facebooku, Telegramu, TikToku a Twitteru. V tomto čase vojnoví fotografi zachytávajú desivú realitu toho, čo Rusko nazýva "špeciálnou vojenskou operáciou".

Koncom marca sa po ruskom útoku v Charkove zdvihli plamene a dym. Druhé najväčšie mesto Ukrajiny sa viac ako dva mesiace po invázii naďalej ubránilo ruskej kontrole. (zdroj: James Nachtwey )

Zdravotník nemocnice v Charkove ošetroval 27-ročného Valerija, ktorý prišiel o obe nohy po tom, čo ruská armáda ostreľovala ulicu, kde stál s priateľom. (zdroj: James Nachtwey )

Pruh krvi zafarbil dlážku nemocničnej chodby v Makarive, západne od Kyjeva. Uprostred ruského náporu bola budova využívaná ako márnica. (zdroj: James Nachtwey )

James Nachtwey, vek 74 rokov, je významný americký fotožurnalista a fotograf, ktorý bol ako jediný 5-krát ocenený Klubom zahraničných novinárov. V roku 2003 bol zranený granátom pri útoku na konvoj v Bagdade, kde pracoval ako korešpondent pre týždenník TIME. Keď v roku 1981 čítal o hladovke v Severnom Írsku, zamieril do Belfastu. Nasledovali štyri desaťročia pokrývania konfliktu, ktoré ho priviedli do Salvádoru, Afganistanu, Iraku, na Balkán, do Rwandy, Čečenska a na mnoho ďalších miest. Nachtwey sám seba nazýva "protivojnovým fotografom".

Počas ostreľovania v Irpine civilisti utiekli k zvyškom mosta, ktorý kedysi preklenul rieku Irpin. Ukrajinská armáda vyhodila do vzduchu štruktúru, aby spomalila postup Ruska do hlavného mesta. (zdroj: James Nachtwey)

Keď Rusko pokračovalo v útoku na obytné oblasti Charkova, koncom apríla Andrej Zherebtsov vystúpil zo svojho suterénneho prístrešku s nízkym stropom. (zdroj: James Nachtwey)

Galyna smútila pri rakve svojho syna Oleksandra, dobrovoľníka ukrajinských teritoriálnych obranných síl, v polovici apríla. Mal tridsaťdva rokov, keď ho zastrelili v Buči. (zdroj: James Nachtwey)

Po nedávnom vyčerpávajúcom dni na Ukrajine J. Nachtwey odooslal do redakcie tento text: "Barbarstvu a nezmyselnosti ruského náporu je ťažké uveriť, aj keď som ich svedkom na vlastné oči. Bombardovanie a ostreľovanie civilných budov, strieľanie tankových nábojov do domov a nemocníc, vraždenie nebojovníkov vo vojensky okupovaných oblastiach sú taktiky, ktoré používajú Rusi vo vojne, ktorá bola spôsobená neohrožujúcemu, susednému suverénnemu štátu. "Obyčajní" ľudia prejavujú mimoriadnu odvahu a odhodlanie, ak nie vyloženú tvrdohlavosť, tvárou v tvár obrovskému ničeniu a stratám na životoch."

Ohromujúci počet civilných tiel v Buči, kde vyšetrovatelia usilovne pracovali na identifikácii mŕtvych, poukázal na brutalitu ruskej armády, keď sa snažila ale nedokázala dobyť Kyjev. (zdroj: James Nachtwey)

V apríli, po tom, čo sa ruské sily stiahli z Borodyanky západne od Kyjeva, žena vytiahla veci z bombardovaného bytového domu. Mnohí miestni obyvatelia sa po okupácii vrátili do svojich domovov, aby prebrali trosky. (zdroj: James Nachtwey)

Autobus evakuovaných z Buče. Viac ako päť miliónov ľudí utieklo cez ukrajinské hranice a viac ako sedem miliónov ľudí zostáva vysídlených v rámci krajiny. (zdroj: James Nachtwey)

Telá dvoch ruských vojakov, ktorí zahynuli v boji pri obci Mala Rohan, východne od Charkova. Ukrajinskí predstavitelia odhadujú, že Rusko stratilo asi dvadsaťtisíc vojakov. (zdroj: James Nachtwey)

Mŕtve telo blízko hromady trosiek v Buči – jedno z niekoľkých , ktoré údajne priviezli ruskí vojaci na tanku, zhodili a podpálili. (zdroj: James Nachtwey)

Ruiny obytných domov v Borodyanke, v blízkosti poškodeného pamätníka Tarasa Ševčenka, ukrajinského básnika z devätnásteho storočia. (zdroj: James Nachtwey)

Odmietnutie J. Nachtweya odvrátiť svoj pohľad od skutočnej ceny konfliktu, patrí k jeho osobnému širšiemu poslaniu - zabrániť svetu, aby tak urobil.

Publikované v tlačenom vydaní The New Yorker 9. mája 2022, vydanie s titulkom "A Harrowed Land"