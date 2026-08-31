Fitness trend, pri ktorom nemusíte lapať po dychu. A práve preto funguje

Nemusíte po tréningu ležať na zemi a lapať po dychu, aby ste zlepšili svoju kondíciu. Zóna 2 ponúka jednoduchší prístup: dlhší, kontrolovaný tréning v miernej intenzite, ktorý môžete pravidelne zaradiť do života bez toho, aby vás úplne vyčerpal.
Ešte donedávna fitness svet oslavoval tréningy, po ktorých človek ledva lapal po dychu. Dnes sa čoraz viac pozornosti venuje opačnému prístupu – tréningu, pri ktorom sa dokážete rozprávať, nepotrebujete sa zničiť a napriek tomu zlepšujete svoju kondíciu. Volá sa Zone 2 a jej hlavnou výhodou je, že umožňuje nazbierať veľké množstvo aeróbnej práce bez extrémnej únavy.
Keď tréning nemusí bolieť
Zone 2 je nízko až stredne intenzívny aeróbny tréning, ktorý sa dá vykonávať dlhší čas bez výrazného zadýchania. Patrí sem napríklad svižná chôdza do kopca, ľahký beh, pokojná jazda na bicykli, eliptický trenažér, veslovanie či plávanie. Nejde o intervaly na hranici vyčerpania, ale o tempo, ktoré je dostatočne náročné na tréning, no zároveň udržateľné.
Presná definícia Zone 2 však nie je univerzálna. Športové hodinky a aplikácie používajú rozdielne hranice tepových zón. Vo fyziológii sa Zone 2 najčastejšie chápe ako intenzita tesne pod prvým laktátovým alebo ventilačným prahom (LT1/VT1). Nejde pritom o ostrú hranicu – adaptačné procesy pokračujú aj mierne nad či pod ňou.
Pre bežného človeka je preto praktickejší takzvaný talk test. Počas Zone 2 by ste mali dokázať hovoriť v celých vetách bez toho, aby ste medzi každými pár slovami lapali po dychu. Dýchanie je zrýchlené, ale stále kontrolované a náročnosť tréningu je približne 3 až 4 z 10.
Prečo je Zone 2 populárna?
Vytrvalostní športovci využívajú veľký objem tréningu v nízkej intenzite už desaťročia. Nové je skôr to, že sa tento koncept dostal medzi bežných návštevníkov fitness centier. Po období popularity HIIT tréningov a mentality „čím tvrdšie, tým lepšie“ sa pozornosť presúva k udržateľnejšiemu prístupu.
Pravidelný vytrvalostný tréning podporuje adaptácie mitochondrií, ktoré zabezpečujú veľkú časť aeróbnej tvorby energie, a zlepšuje aj kapilarizáciu svalov, teda sieť drobných ciev privádzajúcich kyslík a živiny. Zone 2 však nie je žiadny biologický „cheat code“ ani jediná správna intenzita. Jej hlavnou výhodou je možnosť vykonávať veľký objem aeróbnej práce s relatívne nízkou únavou.
To je praktické najmä pre ľudí, ktorí chcú kombinovať kondíciu so silovým tréningom. Kým po náročnom HIIT tréningu môžu byť nohy unavené ešte niekoľko dní, po 40–60 minútach Zone 2 sa človek môže cítiť príjemne unavený, no zároveň schopný pokračovať v ďalšom tréningu.
A čo spaľovanie tuku?
Pri nižšej intenzite pochádza väčší podiel energie z tukov, preto sa Zone 2 často označuje ako „fat-burning zone“. To však neznamená, že automaticky spôsobuje väčšiu stratu telesného tuku. O chudnutí rozhoduje predovšetkým dlhodobá energetická bilancia.
Zone 2 je však pri redukcii hmotnosti užitočná, pretože umožňuje zvýšiť energetický výdaj bez toho, aby bol každý tréning extrémne vyčerpávajúci. Neobchádza teda zákony energetickej bilancie, ale môže pomôcť vytvoriť udržateľný pohybový režim.
Ako ju zaradiť do tréningu?
Tepomer nie je nevyhnutný. Jednoduché vzorce, napríklad „220 mínus vek“, sú iba orientačné a skutočný maximálny tep sa medzi ľuďmi líši. Presnejšie zóny možno určiť športovou diagnostikou, no väčšine rekreačných športovcov postačí sledovať dýchanie, schopnosť rozprávať a subjektívnu náročnosť.
Začiatočník môže začať 25–30 minútami a postupne sa dostať na 40, 50 či 60 minút. Vhodná je chôdza na páse so sklonom, bicykel, eliptický trenažér, ľahký jogging, veslovanie alebo plávanie. Dve až štyri aeróbne jednotky týždenne už môžu vytvoriť slušný objem pohybu. Zone 2 sa pritom dá jednoducho kombinovať so silovým tréningom. Ak je prioritou maximálna sila či hypertrofia nôh, dlhšie aeróbne tréningy je vhodné oddeliť od najťažších tréningov dolnej časti tela.
Zone 2 neznamená koniec HIIT
Vyššia intenzita má svoje miesto. Intervalový tréning dokáže efektívne zlepšovať VO₂max a výkonnosť, zatiaľ čo silový tréning prináša adaptácie, ktoré samotné kardio nenahradí. Fyziológia preto nefunguje ako súboj Zone 2 proti intenzívnemu tréningu. Skôr ide o to nájsť správny pomer podľa cieľov človeka.
Najväčšou výhodou Zone 2 tak možno napokon nie je konkrétny fyziologický mechanizmus, ale udržateľnosť. Pri tréningu môžete počúvať podcast, pozerať seriál alebo jednoducho ísť na bicykel či svižnú prechádzku. Nemusíte každý tréning premeniť na test prežitia.
Fitness nás dlho učil, že dobrý tréning musí bolieť, páliť a zanechať nás úplne vyčerpaných. Zone 2 pripomína jednoduchšiu myšlienku: tréningový efekt nevzniká podľa toho, ako dramaticky vyzeráte päť minút po cvičení, ale podľa toho, čo dokážete konzistentne robiť celé mesiace a roky. A práve preto môže byť nenápadný tréning, pri ktorom sa až tak veľmi nezadýchate, jedným z najpraktickejších nástrojov na budovanie kondície.