Koniec kultu vysekaných tiel? Fitness svet má novú posadnutosť a mnohým svalnáčom sa páčiť nebude

Zabudnite na nekonečné brušáky a honbu za dokonalou postavou. Fitness trendy roku 2026 ukazujú, že čoraz väčšiu pozornosť získava niečo iné – schopnosť ovládať vlastné telo, udržať rovnováhu a zostať silný aj vo vyššom veku. Funkčný tréning a posilňovanie stredu tela sa dostali medzi najvýraznejšie smery súčasného fitness. A dôvod je jednoduchý: pekné svaly vám samy osebe nestačia, ak ich neviete poriadne používať.
Fitness svet mení priority. Už nejde iba o to, ako vyzeráte
Ešte pred niekoľkými rokmi sa úspech v posilňovni často meral predovšetkým kilogramami na činke, obvodom bicepsu či viditeľnými brušnými svalmi. Dnes sa však do popredia dostáva otázka, ktorá môže byť pre naše zdravie oveľa dôležitejšia: Čo všetko naše telo skutočne dokáže?
Dokážeme bez problémov vstať zo zeme? Udržať rovnováhu pri obúvaní topánok? Zdvihnúť ťažký kufor, vyniesť nákup alebo sa pohybovať bez nepríjemného pocitu nestability?
Práve tieto zdanlivo obyčajné schopnosti získavajú vo fitness priemysle čoraz väčšiu pozornosť.
Potvrdzuje to aj Americká akadémia športovej medicíny (ACSM), ktorá vo svojom rebríčku najvýznamnejších fitness trendov na rok 2026 zaradila tréning rovnováhy, plynulosti pohybu a sily stredu tela na piate miesto. Funkčný fitness tréning obsadil desiatu priečku.
Nejde pritom o žiadne zázračné cvičebné metódy. Skôr o návrat k základnej myšlienke, že fyzická kondícia by mala človeku pomáhať nielen v posilňovni, ale predovšetkým v každodennom živote.
Máte silné ruky, ale na jednej nohe nevydržíte? Tu môže byť problém
Predstavte si človeka, ktorý pravidelne navštevuje posilňovňu. Bez väčších problémov zvládne ťažké činky, má vypracované ramená a pevné nohy. Keď však dostane za úlohu vykonať jednoduchý pohyb na jednej nohe, zrazu stráca stabilitu.
Znamená to, že je v zlej kondícii? Nie nevyhnutne. Ukazuje to však, že svalová sila a schopnosť koordinovať pohyb nie sú úplne to isté.
Rovnováha totiž nie je len záležitosťou svalov. Je výsledkom spolupráce nervového systému, zraku, vnútorného ucha a receptorov, ktoré mozgu poskytujú informácie o polohe jednotlivých častí tela.
Odborne sa tejto schopnosti hovorí propriocepcia.
Ak pravidelne vykonávame pohyby, pri ktorých musí telo reagovať na zmenu polohy alebo prenášanie hmotnosti, trénujeme nielen svaly, ale aj ich koordináciu.
A práve tu vstupuje do hry funkčný tréning.
Funkčná kapacita: Nenápadná schopnosť, ktorá rozhoduje o kvalite života
Pod pojmom funkčná kapacita si môžeme predstaviť schopnosť organizmu zvládať fyzické požiadavky bežného života.
Patrí sem sila, vytrvalosť, pohyblivosť, stabilita, koordinácia aj schopnosť efektívne vykonávať každodenné činnosti.
Človek môže mať relatívne veľké svaly, no napriek tomu mu môže robiť problém dlhšia chôdza, prenášanie predmetov alebo vstávanie z nízkeho sedadla.
Funkčný tréning sa preto nesnaží rozvíjať iba izolované svalové skupiny. Pracuje aj s pohybovými vzorcami, ktoré prirodzene používame počas dňa.
Drepy pripomínajú vstávanie zo stoličky. Výpady pomáhajú rozvíjať silu a kontrolu pri pohyboch na jednej nohe. Prenášanie činiek pripravuje telo na manipuláciu s nákupnými taškami či batožinou.
Veľkou výhodou je, že takýto tréning nemusí vyžadovať komplikované vybavenie. Mnohé cviky možno vykonávať aj doma, s vlastnou hmotnosťou alebo jednoduchými pomôckami.
Dôležité však je, že funkčný tréning nenahrádza klasické posilňovanie. Naopak, práve dostatočná svalová sila tvorí jeden z jeho najdôležitejších základov.
Ploché brucho je pekné. Silný core je však oveľa viac
Keď sa povie tréning brucha, mnohí si okamžite predstavia klasické skracovačky a nekonečné série brušákov.
Lenže core, teda stred tela, predstavuje oveľa komplexnejší systém.
Nezahŕňa iba povrchové brušné svaly, ktoré vytvárajú populárny six-pack. Dôležitú úlohu zohrávajú aj hlbšie brušné svaly, svaly chrbtice, bránica a ďalšie štruktúry podieľajúce sa na stabilizácii trupu.
Ich spoločnou úlohou je pomáhať kontrolovať polohu chrbtice a panvy, odolávať nežiaducemu pohybu a umožňovať efektívny prenos síl medzi hornou a dolnou časťou tela.
Predstavte si napríklad zdvíhanie ťažšej krabice zo zeme. Zatiaľ čo nohy a ruky vykonávajú značnú časť práce, svaly stredu tela pomáhajú stabilizovať trup.
Podobný princíp funguje pri behu, športe, nosení nákupu či obyčajnom vstávaní z postele.
Zaujímavé pritom je, že silný core nemusí byť na prvý pohľad viditeľný. Človek môže mať výrazne vyrysované brušné svaly, ale napriek tomu nemusí dosahovať výnimočné výsledky v stabilizačných cvičeniach.
A naopak, aj človek bez viditeľného six-packu môže disponovať veľmi dobrou silou a kontrolou stredu tela.
Pilates a joga zažívajú veľký návrat. A nie je to náhoda
Jedným z dôvodov rastúceho záujmu o rovnováhu a core je aj popularita pilatesu, jogy a ďalších pohybových aktivít, ktoré kombinujú silu, kontrolu pohybu a sústredenie.
Tieto formy cvičenia nemusia byť extrémne intenzívne, aby prinášali zmysluplný tréningový stimul.
Pomalé a kontrolované pohyby totiž dokážu byť náročné aj bez veľkých závaží. Vyžadujú presnosť, koordináciu a schopnosť stabilizovať telo v rôznych polohách.
Práve prepojenie fyzického a mentálneho sústredenia patrí medzi charakteristické znaky súčasného záujmu o takzvaný mind-body tréning.
To však neznamená, že by pilates alebo joga mali automaticky nahradiť silový tréning. Najväčší zmysel môže mať rozumná kombinácia viacerých pohybových aktivít podľa individuálnych potrieb.
Človek, ktorý pravidelne dvíha činky, môže profitovať z doplnenia cvičení koordinácie a rovnováhy. Naopak, milovníkovi jogy môže prospieť systematické posilňovanie s progresívne rastúcou záťažou.
Vedci upozorňujú: Rovnováha je dôležitá najmä s pribúdajúcim vekom
Kým v mladosti často považujeme schopnosť udržať stabilitu za samozrejmosť, vo vyššom veku sa môže stať jedným z rozhodujúcich faktorov samostatnosti.
S pribúdajúcimi rokmi totiž môže dochádzať k úbytku svalovej hmoty, poklesu sily aj zhoršeniu niektorých schopností nervového systému, ktoré sa podieľajú na koordinácii pohybu.
Dôsledkom môže byť vyššie riziko pádov.
Svetová zdravotnícka organizácia preto odporúča starším dospelým zaradiť do svojho pohybového režimu viaczložkové aktivity zamerané na funkčnú rovnováhu a silu aspoň tri dni v týždni.
Dôvodom je nielen udržiavanie fyzickej výkonnosti, ale aj prevencia pádov a zachovanie nezávislosti v bežnom živote.
Zaujímavé výsledky priniesla aj systematická prehľadová štúdia a metaanalýza publikovaná v roku 2025, ktorá analyzovala účinky tréningu stredu tela u starších dospelých. Výskumníci zaznamenali zlepšenia vo viacerých ukazovateľoch statickej aj dynamickej rovnováhy.
Odborníci však upozorňujú, že samotný tréning core nie je univerzálnym riešením. Najlepší prístup k funkčnej kondícii zahŕňa kombináciu silového tréningu, rovnovážnych cvičení a pravidelnej pohybovej aktivity.
Päť jednoduchých cvikov, ktoré preveria vaše telo
Dobrou správou je, že na rozvoj funkčnej kapacity nemusíte úplne meniť svoj tréningový plán. Stačí doň zaradiť niekoľko praktických pohybov.
Drep na stoličku je jednoduchý spôsob, ako precvičovať svaly dolných končatín a pohyb, ktorý používame každý deň. Sadnite si kontrolovane na stoličku a následne sa postavte bez zbytočného švihu.
Stoj na jednej nohe preverí vašu rovnováhu. Začnite pri pevnej opore a skúste vydržať približne 20 až 30 sekúnd. Ak potrebujete pridŕžanie, vôbec to neprekáža.
Farmer’s walk, teda farmárska chôdza, spočíva v prenášaní činiek alebo iného primeraného závažia počas chôdze. Posilňuje úchop, trup aj dolné končatiny a učí telo zvládať záťaž v pohybe.
Bird dog je cvičenie na štyroch, pri ktorom striedavo vystierate opačnú ruku a nohu. Jeho cieľom je kontrolovať polohu trupu bez nadmerného prehýbania chrbtice.
Dead bug sa vykonáva v ľahu na chrbte. Pri striedavom spúšťaní opačnej ruky a nohy sa snažíte udržať stabilnú polohu panvy a trupu. Ide o užitočný cvik na rozvoj koordinácie a kontroly stredu tela.
Aj desať až pätnásť minút takto zameraného tréningu niekoľkokrát týždenne môže byť rozumným doplnkom bežného cvičebného programu. Náročnosť by sa mala postupne zvyšovať podľa schopností jednotlivca.
Pri výrazných problémoch s rovnováhou, opakovaných pádoch alebo bolestiach je vhodné tréning prispôsobiť s fyzioterapeutom či kvalifikovaným trénerom.
Najväčší fitness luxus? Byť silný a samostatný aj o dvadsať rokov
Fitness priemysel bude nepochybne aj naďalej propagovať svalnaté postavy, štíhle pásy a pôsobivé športové výkony. Na estetických cieľoch pritom nie je nič zlé.
Problém nastáva až vtedy, keď sa fyzický vzhľad stane jediným meradlom kondície.
Skutočná fyzická zdatnosť totiž zahŕňa oveľa viac než len to, ako vyzeráme v zrkadle.
Je to schopnosť zdvihnúť dieťa, preniesť kufor, zvládnuť dlhý výlet, bez problémov sa postaviť zo zeme alebo si užívať aktívny život aj v pokročilom veku.
Práve preto sa funkčná kapacita, rovnováha a sila stredu tela dostávajú medzi dôležité témy moderného fitness.
Možno je teda čas prestať sa pýtať iba na to, koľko kilogramov dokážeme zdvihnúť. Oveľa zaujímavejšia otázka znie: Ako dobre nám naše telo bude slúžiť o desať, dvadsať či tridsať rokov?
Pretože najlepšia forma nemusí byť tá, ktorá najlepšie vyzerá na fotografii. Môže to byť tá, vďaka ktorej dokážeme naplno žiť.