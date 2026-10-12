Kupujete proteínové výrobky v domnení, že sú zdravé? Pravda, ktorú vám výrobcovia na obale nepovedia!

Proteínové jogurty, pudingy, tyčinky, pečivo, cestoviny, čokolády či dokonca voda. Bielkoviny sa stali jedným z najväčších trendov vo výžive a výrobcovia potravín naň reagujú záplavou nových produktov. Znamená však nápis „HIGH PROTEIN“ automaticky zdravšiu potravinu? A oplatí sa za tieto výrobky priplácať? Pozreli sme sa na to, čo skutočne hovoria vedecké poznatky a na čo by sme si mali dávať pozor pri nakupovaní.
Proteín sa stal novým symbolom zdravého životného štýlu
Ešte pred niekoľkými rokmi sa proteínové výrobky spájali predovšetkým s kulturistami, športovcami a návštevníkmi fitness centier. Dnes ich nájdeme prakticky v každom supermarkete. Bielkoviny sa postupne presunuli zo sveta športovej výživy do bežných domácností.
Podľa prieskumu spoločnosti Innova Market Insights z roku 2026 sa približne polovica európskych spotrebiteľov aktívne snaží zaradiť do svojho jedálnička viac bielkovín.
Za týmto trendom stojí niekoľko faktorov. Sociálne siete popularizujú silový tréning, ľudia sa viac zaujímajú o zloženie tela a namiesto samotného chudnutia čoraz častejšie riešia aj zachovanie svalovej hmoty. K rastúcemu záujmu prispieva tiež popularita liekov na znižovanie hmotnosti, pri ktorých je zachovanie svalstva dôležitou témou.
Potravinársky priemysel túto príležitosť rýchlo využil. Pridanie bielkovín alebo zvýraznenie ich prirodzeného obsahu dokáže z obyčajného výrobku vytvoriť produkt, ktorý zákazník vníma ako hodnotnejší.
A práve tu vzniká problém. Vyšší obsah bielkovín totiž automaticky neznamená, že je potravina zdravšia, kvalitnejšia alebo vhodnejšia na chudnutie.
Bielkoviny sú dôležité. Ale koľko ich skutočne potrebujeme?
Bielkoviny patria medzi základné živiny. Organizmus ich potrebuje na budovanie a obnovu tkanív, tvorbu enzýmov, hormónov, správne fungovanie imunitného systému a udržiavanie svalovej hmoty.
Ich význam rastie najmä pri pravidelnom silovom tréningu, v období redukcie telesného tuku a vo vyššom veku, keď prirodzene dochádza k úbytku svalstva.
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) uvádza referenčný príjem pre dospelých približne 0,83 gramu bielkovín na kilogram telesnej hmotnosti denne. Ide však o populačnú referenčnú hodnotu, nie o optimálnu dávku pre každého športovca.
Pri pravidelne trénujúcich ľuďoch sa zvyčajne odporúča približne 1,4 až 2 gramy na kilogram hmotnosti denne. Výskumy naznačujú, že pri silovom tréningu sa prínos pre rast svalovej hmoty u mnohých zdravých dospelých výrazne nezvyšuje nad približne 1,6 gramu na kilogram, hoci individuálne potreby sa líšia.
Pre lepšiu predstavu: zdravý človek s hmotnosťou 75 kilogramov potrebuje podľa základnej referenčnej hodnoty približne 62 gramov bielkovín denne. Ak pravidelne silovo trénuje, vhodný príjem môže predstavovať približne 105 až 150 gramov.
To však neznamená, že každý človek musí okamžite zvýšiť príjem na 150 gramov. Potreba závisí od pohybovej aktivity, veku, zdravotného stavu a konkrétneho cieľa.
Viac proteínu nie je automaticky lepšie. Dôležité je prijať primerané množstvo a zabezpečiť kvalitnú, pestrú stravu.
Pozor na nápis HIGH PROTEIN. Môže znamenať menej, než si myslíte
Veľké nápisy na obaloch dokážu vyvolať dojem, že kupujeme výnimočne výživný produkt. Marketing však často pracuje s tým, čo si zákazník pod označením „proteínový“ predstavuje.
V Európskej únii platia pravidlá, podľa ktorých môže výrobca použiť označenie „zdroj bielkovín“, ak z bielkovín pochádza aspoň 12 % energetickej hodnoty produktu. Pri označení „vysoký obsah bielkovín“ alebo „high protein“ je hranica 20 %.
To je dôležitý detail. Nehovoríme totiž o tom, že výrobok musí obsahovať 20 gramov bielkovín. Hovoríme o podiele energie pochádzajúcej z bielkovín.
Výrobok tak môže zákonné podmienky na označenie „high protein“ spĺňať, a napriek tomu obsahovať v jednej porcii pomerne málo bielkovín.
Preto sa pri výbere neoplatí pozerať iba na prednú stranu obalu. Oveľa dôležitejšia je tabuľka výživových hodnôt.
Ktoré proteínové produkty skutočne dávajú zmysel?
Proteínové jogurty, skyry a tvarohové výrobky
Patria medzi praktické možnosti, ako zvýšiť príjem bielkovín. Kvalitný skyr, tvaroh alebo vysokoproteínový jogurt môže poskytnúť významné množstvo bielkovín pri relatívne nízkej energetickej hodnote.
Ich výhodou je jednoduchá konzumácia, dobrá sýtiaca schopnosť a možnosť kombinovania s ovocím či ovsenými vločkami.
Pozor však na ochutené verzie. Niektoré obsahujú viac pridaného cukru alebo sú energeticky výrazne bohatšie než neochutené alternatívy.
A ešte jeden detail: mnohé bežné tvarohy a skyry sú prirodzene bohaté na bielkoviny aj bez toho, aby mali na obale obrovský nápis PROTEIN.
Proteínové prášky
Srvátkový proteín patrí medzi dobre preskúmané doplnky športovej výživy. Je praktický, poskytuje kvalitné bielkoviny a môže pomôcť pokryť dennú potrebu, ak ju človek nedokáže pohodlne dosiahnuť bežnou stravou.
Nie je však nevyhnutný na budovanie svalov. Ak prijímame dostatok bielkovín z potravín, ďalší proteínový nápoj nám automaticky neprinesie lepšie výsledky.
Pri výbere sa najčastejšie stretávame so srvátkovým koncentrátom a izolátom.
Koncentrát býva cenovo dostupnejší a väčšine ľudí úplne postačuje. Izolát má spravidla vyšší podiel bielkovín a menej laktózy, preto môže byť vhodnejší pri jej horšej tolerancii. Nie je však automaticky účinnejší na rast svalov.
Zmysel majú aj kvalitné rastlinné proteíny, napríklad zo sóje alebo vhodne kombinované z hrachu a ryže.
Proteínové pudingy
Môžu byť rozumnou alternatívou ku klasickým sladkým dezertom, najmä ak obsahujú dostatok bielkovín a primerané množstvo energie.
Dôležité je však porovnávať konkrétne výrobky. Proteínový puding nie je nevyhnutne lepší než obyčajný tvaroh s kakaom a ovocím.
Proteínové tyčinky
Ich najväčšou výhodou je pohodlie. Na cestách, v práci alebo medzi stretnutiami môže byť tyčinka obsahujúca 15 až 20 gramov kvalitných bielkovín praktickým riešením.
Treba si však uvedomiť, že niektoré tyčinky sa svojou energetickou hodnotou blížia klasickým sladkostiam.
To samo osebe nie je problém. Problém nastáva vtedy, keď tyčinku konzumujeme navyše len preto, že ju považujeme za zdravú.
Ktoré produkty sú skôr marketingovým ťahom?
Proteínové sušienky, čokolády a sladkosti
Pridané bielkoviny z obyčajnej sladkosti automaticky neurobia nutrične hodnotnú potravinu.
Ak výrobok obsahuje iba o niekoľko gramov bielkovín viac než klasická verzia, ale zároveň má podobné množstvo kalórií, nasýtených tukov a cukru, jeho skutočná výhoda môže byť minimálna.
Nemusíme sa im vyhýbať. Len by sme ich mali vnímať predovšetkým ako sladkosť, nie ako plnohodnotné bielkovinové jedlo.
Proteínové čipsy a slané snacky
Vyšší podiel bielkovín môže byť plusom, no stále môže ísť o energeticky bohatý výrobok s vysokým obsahom soli.
Proteínové čipsy môžu byť v niektorých prípadoch výhodnejšie než klasické, ale nemali by sme si ich zamieňať za kvalitný zdroj výživy.
Proteínová voda a proteínová káva
Tieto produkty nie sú automaticky zbytočné. Ak obsahujú zmysluplné množstvo kvalitných bielkovín, môžu byť praktické pre ľudí, ktorým nevyhovujú klasické proteínové nápoje.
Často však platíme pomerne vysokú cenu za pohodlie, príchuť a atraktívny obal.
Pri proteínovej vode je navyše dôležité zistiť, aký druh bielkovín obsahuje. Nie všetky majú rovnakú výživovú hodnotu pre svaly.
Proteínové pečivo a cestoviny
Tu záleží na konkrétnom výrobku. Cestoviny zo strukovín môžu prirodzene ponúkať viac bielkovín aj vlákniny, čo je rozumná výživová výhoda.
Pri proteínovom pečive však treba sledovať aj tuky, energetickú hodnotu a celkové zloženie. Vyšší obsah semien či pridaných bielkovín môže byť prínosom, no neznamená automaticky menej kalórií.
Nie každá bielkovina je rovnako kvalitná
Pri proteínových výrobkoch nejde iba o počet gramov. Dôležitý je aj aminokyselinový profil, teda zastúpenie jednotlivých aminokyselín.
Pre rast a regeneráciu svalov sú kľúčové esenciálne aminokyseliny, ktoré si telo nedokáže vytvoriť samo. Významnú úlohu zohráva najmä leucín.
Srvátkové, mliečne, vaječné či sójové bielkoviny poskytujú všetky esenciálne aminokyseliny. Pri rastlinných produktoch môže byť vhodné kombinovať rôzne zdroje.
Osobitnú pozornosť si zaslúži kolagén. Ten je síce tiež bielkovinou, ale nemá kompletný profil esenciálnych aminokyselín a nie je rovnocennou náhradou srvátkového proteínu pri podpore rastu svalov.
Ak teda výrobca uvádza vysoký obsah proteínu, ktorý pochádza prevažne z kolagénu, nemusí ísť o ideálny produkt pre človeka, ktorý chce budovať svalovú hmotu.
Kolagén môže mať iné špecifické využitie, no nie je vhodné zamieňať všetky typy bielkovín za rovnaké.
Päť vecí, ktoré si treba všimnúť na etikete
Pred vložením proteínového výrobku do nákupného košíka sa oplatí skontrolovať päť údajov:
1. Množstvo bielkovín: Koľko gramov dostaneme v 100 gramoch výrobku a v jednej reálnej porcii? Rozdiel môže byť zásadný.
2. Energetická hodnota: Koľko kalórií získame spolu s bielkovinami? Pri chudnutí je to rovnako dôležité ako obsah proteínu.
3. Zdroj bielkovín: Ide o srvátku, mliečne bielkoviny, sóju, hrach alebo kolagén? Jednotlivé zdroje nemusia mať rovnakú kvalitu.
4. Cukor, tuky, soľ a sladidlá: Hodnoťme celé zloženie. Najmä vyššie dávky niektorých cukrových alkoholov, napríklad maltitolu, môžu citlivým ľuďom spôsobovať nadúvanie alebo hnačku.
5. Cena za skutočné množstvo bielkovín: Namiesto ceny za balenie porovnávajme, koľko zaplatíme napríklad za 20 gramov bielkovín. Niekedy zistíme, že obyčajný skyr alebo tvaroh vychádza výrazne výhodnejšie.
Dokážeme vďaka proteínovým výrobkom schudnúť?
Bielkoviny majú pri redukcii hmotnosti svoje miesto. Pomáhajú udržiavať svalovú hmotu, podporujú pocit sýtosti a ich trávenie si vyžaduje viac energie než trávenie tukov.
Nič z toho však neznamená, že proteínové potraviny automaticky spôsobujú chudnutie.
Ak si k bežnému jedálničku pridáme každý deň proteínovú tyčinku, puding a nápoj bez toho, aby sme upravili celkový energetický príjem, môžeme sa namiesto chudnutia dočkať priberania.
Pri redukcii tuku je rozhodujúca dlhodobá energetická bilancia, vhodný príjem bielkovín a ideálne aj pravidelný silový tréning.
Proteín nie je spaľovač tuku. Je to živina, ktorá nám môže pomôcť chudnúť kvalitnejšie, teda s menšou stratou svalovej hmoty.
Môže byť priveľa proteínu problém?
U zdravých aktívnych dospelých sa bežne odporúčané vyššie príjmy bielkovín nepovažujú za škodlivé. To však neznamená, že čím viac ich zjeme, tým viac benefitov získame.
Nadbytočné proteínové výrobky môžu zbytočne navyšovať energetický príjem, vytláčať zo stravy zeleninu, ovocie, celozrnné obilniny a ďalšie dôležité zdroje vlákniny či mikronutrientov.
Osobitná opatrnosť je potrebná pri ochoreniach obličiek. Ľudia s chronickým ochorením obličiek by nemali vysokobielkovinové diéty zavádzať bez individuálneho odporúčania lekára alebo klinického nutričného terapeuta.
Najlepšie bielkoviny nemusia mať na obale napísané PROTEIN
V záplave moderných funkčných potravín často zabúdame na úplne obyčajné suroviny.
Vajcia, tvaroh, skyr, cottage cheese, mäso, ryby, tofu, sójové výrobky či strukoviny dokážu poskytnúť kvalitné bielkoviny bez potreby špeciálneho marketingu.
Mnohé z týchto potravín zároveň dodávajú vitamíny, minerálne látky a ďalšie dôležité živiny, ktoré pri vysoko spracovaných proteínových snackoch nemusia byť zastúpené v rovnakom množstve.
Proteínové výrobky teda môžu byť užitočným doplnkom moderného jedálnička. Nemali by sa však stať jeho základom iba preto, že vyzerajú športovo, moderne alebo zdravo.
Záver: Nekupujme proteínový nápis, ale skutočnú výživovú hodnotu
Súčasný proteínový trend má dve stránky. Na jednej prináša väčšie povedomie o význame bielkovín, čo je pozitívne. Na druhej vytvára priestor na predaj drahších výrobkov, ktorých výživový prínos nemusí zodpovedať ich cene.
Neexistuje dôvod odmietať všetky proteínové výrobky. Rovnako však neexistuje dôvod kupovať ich automaticky.
Pri výbere by sme si mali položiť jednoduchú otázku: Čo mi tento výrobok skutočne prinesie oproti bežnej potravine?
Ak poskytuje kvalitné bielkoviny, šetrí čas, vyhovuje našim potrebám a má rozumnú cenu, jeho kúpa môže dávať zmysel.
Ak však platíme dvojnásobok len za nápis HIGH PROTEIN na obale bežnej sladkosti, mali by sme sa zamyslieť.
Pretože zdravý jedálniček sa nezačína v regáli s proteínovými tyčinkami. Začína sa pochopením toho, čo naše telo skutočne potrebuje.