Menej jesť, viac makať? Po štyridsiatke sa táto taktika môže vypomstiť

Ešte donedávna fungoval rovnaký tréning bez problémov. Zrazu je regenerácia pomalšia, spánok horší, výkon kolíše a tuk sa akoby ochotnejšie ukladá okolo brucha. Pre mnohé ženy medzi štyridsiatkou a päťdesiatkou nejde o nedostatok disciplíny. Do hry môže vstupovať perimenopauza. A práve v tomto období môže byť rozumná úprava tréningu jednou z najlepších investícií do zdravia na ďalšie desaťročia.
Perimenopauza je prechodné obdobie pred menopauzou, počas ktorého sa mení činnosť vaječníkov a výraznejšie kolíšu hladiny estrogénu a progesterónu. Najčastejšie sa začína v polovici štyridsiatky, no medzi ženami existujú veľké rozdiely. Menopauza je následne definovaná ako 12 mesiacov bez menštruácie.
Prvým signálom môžu byť nepravidelnejšie cykly. Ďalšie ženy si skôr všimnú návaly tepla, nočné potenie, zhoršenie spánku, únavu, zmeny nálady alebo horšie sústredenie. A niektoré takmer žiadne problémy nemajú. Priebeh je veľmi individuálny.
Práve preto neexistuje ani jeden univerzálny „tréning pre perimenopauzu“.
Existuje však niekoľko priorít, ktoré v tomto období začínajú dávať ešte väčší zmysel.
Keď rovnaký tréning zrazu pôsobí inak
Žena môže celý život pravidelne cvičiť a napriek tomu si okolo štyridsiatky všimnúť, že rovnaký objem tréningu už nezvláda tak ľahko ako pred desiatimi rokmi.
Nemusí to znamenať, že jej „odišiel metabolizmus“.
Menopauzálny prechod sa spája so zmenami telesného zloženia a distribúcie tuku, pričom častejšie pribúda tuk v oblasti brucha. Súčasne do výsledku vstupuje samotné starnutie, množstvo pohybu, energetický príjem, spánok aj ďalšie faktory. Vedci preto upozorňujú, že nie každú zmenu telesnej kompozície možno jednoducho pripísať poklesu estrogénu.
Veľký rozdiel môže urobiť aj spánok. Ak žena niekoľkokrát za noc vstáva pre návaly tepla a ráno ide na tréning nevyspatá, nemožno očakávať rovnakú regeneráciu a výkon ako po ôsmich hodinách kvalitného spánku.
Riešením preto nemusí byť cvičiť viac.
Niekedy treba cvičiť presnejšie.
Silový tréning sa dostáva na prvé miesto
Ak by sme mali vybrať jednu formu tréningu, ktorá by v strednom veku nemala chýbať, bol by to pravidelný silový tréning.
Nie nekonečné série s kilovými činkami zo strachu, že žena bude „príliš svalnatá“. Myslí sa tým skutočný progresívny odporový tréning – drepy alebo ich varianty, tlaky, príťahy, hip hinge pohyby, výpady, cviky na chrbát, ramená a ruky.
Cieľom je postupne udržiavať alebo zvyšovať silu.
Metaanalýzy u postmenopauzálnych žien ukazujú výrazné zlepšenie svalovej sily po odporovom tréningu a priaznivé výsledky sa pozorujú aj pri telesnej kompozícii.
Dôležitý je aj ďalší faktor: kosti.
Počas menopauzálneho prechodu sa kostné zdravie stáva čoraz dôležitejšou témou. Preto majú svoje miesto odporové aj ďalšie zaťažujúce aktivity. NHS pri ochrane kostí počas perimenopauzy a menopauzy odporúča pravidelný silový tréning spolu s aktivitami, pri ktorých telo nesie vlastnú hmotnosť.
Neznamená to však, že každá 45-ročná žena musí okamžite začať dvíhať maximálne váhy.
Ťažší tréning áno. Bezhlavý tréning nie.
Záťaž musí zodpovedať skúsenostiam, technike, zdravotnému stavu a schopnosti regenerovať.
Kardio netreba vyhadzovať
Na sociálnych sieťach sa objavuje aj opačný extrém: tvrdenie, že ženy v perimenopauze by mali prestať behať alebo obmedziť dlhšie kardio, pretože im údajne „zvyšuje kortizol a ukladá tuk“.
Také jednoduché to nie je.
Aeróbna aktivita zostáva dôležitou súčasťou prevencie kardiovaskulárnych a metabolických ochorení. WHO naďalej odporúča dospelým približne 150 až 300 minút stredne intenzívnej aeróbnej aktivity týždenne alebo 75 až 150 minút intenzívnej aktivity a aspoň dva dni posilňovania veľkých svalových skupín.
Rozumná kombinácia preto môže vyzerať napríklad takto:
2–4 silové tréningy týždenne + pravidelná chôdza alebo ľahšie kardio + podľa kondície kratší intenzívnejší tréning.
Nie každá jednotka musí byť HIIT.
A už vôbec nie je potrebné po každom tréningu odchádzať z fitka úplne vyčerpaná.
Regenerácia už nie je dodatok k tréningu
Toto je možno najväčšia zmena v prístupe.
V dvadsiatke dokáže človek často kompenzovať zlý spánok, stres a chaotické stravovanie tým, že jednoducho zatne zuby.
Okolo štyridsiatky môže rovnaká stratégia prestať fungovať.
Ak žena počas perimenopauzy horšie spí, má návaly tepla, vyššiu únavu alebo výraznejšie zmeny nálady, intenzita tréningu môže subjektívne pôsobiť úplne inak. Poruchy spánku patria medzi bežné prejavy menopauzálneho prechodu.
Pre trénera je preto dôležitá schopnosť autoregulácie.
Ak mala klientka naplánovaných päť ťažkých sérií, ale po dvoch prebdených nociach už rozcvičovacia séria pôsobí neobvykle ťažko, znížiť objem nie je zlyhanie.
Je to tréningové rozhodnutie.
O niekoľko dní môže byť situácia úplne opačná a žena zvládne tréning bez problémov.
Váha na displeji nemusí hovoriť celý príbeh
Jedna z najväčších frustrácií prichádza, keď žena cvičí rovnako ako kedysi, ale jej postava sa začína meniť.
Najmä oblasť pásu.
Počas menopauzálneho prechodu sa môže meniť distribúcia telesného tuku smerom k väčšiemu množstvu tuku v oblasti brucha.
Najhoršou reakciou však môže byť kombinácia:
jesť stále menej + pridávať stále viac kardia.
Ak výsledkom bude chronická únava, slabší silový tréning a postupná strata svalovej hmoty, číslo na váhe síce môže klesnúť, ale výsledná telesná kompozícia nemusí byť lepšia.
V tomto období preto dáva ešte väčší zmysel sledovať aj:
• obvod pásu,
• silu a výkon v tréningu,
• svalovú hmotu,
• pravidelnosť pohybu,
• kvalitu spánku,
• celkovú energiu a regeneráciu.
Cieľom nemusí byť vážiť rovnako ako v 25 rokoch. Oveľa dôležitejšie je, z čoho je telo zložené a čo dokáže.
Viac svalov je v tomto období výhoda
Svaly nie sú iba estetický doplnok.
Sú zásobárňou funkčnej kapacity do vyššieho veku.
Preto by žena po štyridsiatke nemala trénovať iba preto, aby spálila čo najviac kalórií počas jednej hodiny vo fitku. Mala by si vytvárať rezervu sily a svalovej hmoty, ktorú bude potrebovať aj o dvadsať či tridsať rokov.
Moderné odporúčania pre silový tréning navyše ukazujú, že na dosiahnutie výsledkov netreba komplikované tréningové systémy. Rozhodujúca je pravidelnosť, dostatočný stimul a postupná progresia.
Z praktického hľadiska to môže znamenať úplne obyčajný tréning:
drepy alebo leg press, rumunský mŕtvy ťah, hip thrust, príťahy na chrbát, tlaky, výpady a niekoľko doplnkových cvikov.
Nič exotické.
Len dobre nastavený program vykonávaný dostatočne dlho.
Nie každý tréning treba prispôsobovať hormónom
Veľkým trendom je aj takzvaný hormonálne optimalizovaný tréning.
Internet vytvára dojem, že žena potrebuje každý týždeň iný spôsob cvičenia podľa hladiny estrogénu, kortizolu a ďalších hormónov.
Realita je podstatne menej dramatická.
Výskum zameraný konkrétne na tréning počas perimenopauzy je stále pomerne obmedzený a zatiaľ nepoznáme jeden optimálny tréningový protokol, ktorý by bol nadradený všetkým ostatným. Systematický prehľad zameraný na obdobie peri- a skorej postmenopauzy upozorňuje práve na nedostatok kvalitných štúdií v tejto skupine žien.
Lepšou stratégiou je preto sledovať konkrétnu ženu, nie kalendár.
Ako spala?
Ako sa cíti?
Ako sa vyvíja jej sila?
Ako toleruje aktuálny tréningový objem?
Podľa toho sa dá záťaž upraviť oveľa presnejšie než podľa univerzálneho instagramového návodu.
Ako môže vyzerať tréningový týždeň
Pre zdravú ženu so skúsenosťami s cvičením môže byť jednou z možností napríklad:
Pondelok: silový tréning celého tela
Utorok: chôdza alebo ľahké kardio
Streda: silový tréning
Štvrtok: voľno alebo aktívna regenerácia
Piatok: silový tréning
Sobota: kardio, turistika, bicykel alebo kratšie intervaly
Nedeľa: voľno
Nie je to „perimenopauzálny tréningový plán“.
Je to normálny, dobre vyvážený tréningový plán, ktorého objem a intenzita sa prispôsobujú aktuálnym možnostiam ženy.
A práve to je pointa.
Tréning pomáha, ale nie je liekom na všetko
Pohyb môže výrazne podporovať zdravie počas menopauzálneho prechodu, ale nie každý problém treba riešiť ďalšou návštevou fitka.
Výrazné krvácanie, nezvyčajné zmeny cyklu, dlhodobá nespavosť, závažné návaly tepla, depresívne príznaky alebo iné problémy patria k lekárovi. Existujú účinné možnosti liečby menopauzálnych symptómov a tréning ich nemá nahrádzať.
Takisto platí, že perimenopauza nie je choroba. Je to prirodzená životná fáza.
To však neznamená, že jej prejavy treba ignorovať.
Po štyridsiatke netreba trénovať menej. Treba trénovať múdrejšie.
Najväčším omylom by bolo povedať ženám, že po štyridsiatke sú krehké a musia sa šetriť.
Práve naopak.
Silový tréning, pravidelný pohyb a dobrá kondícia sú v tomto období mimoriadne hodnotné.
Mení sa skôr hierarchia priorít.
Namiesto snahy pri každom tréningu spáliť čo najviac kalórií sa do popredia dostáva sila. Namiesto bezhlavého pridávania tréningov sa viac sleduje regenerácia. A namiesto boja o číslo na váhe sa oplatí budovať telo, ktoré zostane silné a funkčné aj o desaťročia.
Perimenopauza preto nemusí znamenať koniec výkonnosti vo fitku. Pre množstvo žien je skôr momentom, keď konečne začnú trénovať spôsobom, ktorý má význam nielen pre dnešnú postavu, ale aj pre ich budúce zdravie.