Nemáte hodinu na fitko? Vedci ukazujú, že stačiť môže aj 5 minút pohybu

Nemáte hodinu na tréning? Možno ju ani nepotrebujete. Nový pohľad na pohyb ukazuje, že niekoľko krátkych dávok cvičenia rozdelených počas dňa môže priniesť prekvapivo veľa benefitov. Neznamená to však, že môžeme definitívne zrušiť permanentku do fitka.
Jedným z najčastejších dôvodov, prečo ľudia necvičia, je nedostatok času. Predstava klasického tréningu totiž často znamená prezliecť sa, ísť do fitka, hodinu cvičiť, osprchovať sa a vrátiť sa späť. Z jednej hodiny pohybu sa veľmi ľahko stane dvojhodinová položka v kalendári.
Fitness svet preto začína čoraz viac pracovať s úplne opačnou myšlienkou. Čo ak namiesto jednej dlhej tréningovej jednotky rozdelíme pohyb na niekoľko malých dávok počas dňa?
Volajú sa exercise snacks, teda vo voľnom preklade „pohybové jednohubky“.
Päť minút, ktoré sa počítajú
Exercise snack nemusí pripomínať tréning, ako si ho bežne predstavujeme. Môže to byť niekoľko minút rýchlej chôdze, vybehnutie po schodoch, séria drepov a výpadov, krátke bicyklovanie alebo jednoduchý kruhový tréning s vlastným telom.
Typickým znakom je krátke trvanie – často približne jednu až päť minút – a opakovanie niekoľkokrát počas dňa.
A nejde iba o ďalší fitness trend zo sociálnych sietí. Systematický prehľad a metaanalýza publikovaná v British Journal of Sports Medicine analyzovala 11 randomizovaných štúdií s fyzicky neaktívnymi ľuďmi. Exercise snacks v nich trvali najviac päť minút a účastníci ich absolvovali minimálne dvakrát denne. Výsledky ukázali zlepšenie kardiorespiračnej kondície a u starších ľudí aj určité zlepšenie svalovej vytrvalosti.
To je zaujímavé predovšetkým preto, že celkový čas venovaný cvičeniu bol v niektorých protokoloch výrazne nižší než pri klasických tréningových odporúčaniach.
Telo nevie, že ste neboli vo fitku
Svaly, srdce ani metabolizmus neriešia, či máte športové oblečenie a stojíte pred zrkadlom v posilňovni. Reagujú na fyziologický stimul.
Ak človek niekoľkokrát denne zvýši tepovú frekvenciu, zapojí veľké svalové skupiny a dostane sa na dostatočne vysokú intenzitu, organizmus dostáva opakovaný signál, že sa musí adaptovať.
Jedna zo známych štúdií napríklad sledovala sedavých mladých ľudí, ktorí trikrát denne intenzívne vyšli niekoľko poschodí po schodoch. Jednotlivé dávky boli od seba vzdialené niekoľko hodín. Už po šiestich týždňoch vedci sledovali zmeny kardiorespiračnej kondície.
Dôležité je však slovo intenzita. Päť minút pomalého presúvania sa po kancelárii a päť minút svižného výstupu po schodoch nie sú pre organizmus rovnakým stimulom.
Zaujímavý efekt nastáva aj pri cukre v krvi
Krátky pohyb má ešte jednu výhodu, ktorú hodinový večerný tréning nemusí úplne vyriešiť – dokáže prerušovať dlhé obdobia sedenia.
A práve tu začína byť koncept ešte zaujímavejší.
Veľká metaanalýza publikovaná v roku 2026 analyzovala desiatky experimentov, v ktorých ľudia počas dlhého sedenia pravidelne vstávali a pohybovali sa. Krátke aktívne prestávky znižovali postprandiálnu glykémiu aj inzulínovú odpoveď, pričom veľmi dobre vychádzala najmä chôdza.
V jednom randomizovanom experimente sa skúšali rôzne kombinácie chôdze a sedenia. Päť minút ľahkej chôdze každých 30 minút prinieslo najvýraznejšie zlepšenie glukózovej odpovede zo sledovaných možností.
Inými slovami: nie je dôležité iba to, koľko sa hýbeme, ale aj to, ako je pohyb rozložený počas dňa.
Môžete si večer hodinu zacvičiť a napriek tomu predtým osem či desať hodín takmer nepretržite sedieť.
Exercise snacks riešia práve túto druhú časť problému.
Môže teda päť minút pohybu poraziť hodinu vo fitku?
Tu prichádza najdôležitejšie „ale“.
Nie je správne tvrdiť, že niekoľko päťminútových tréningov je automaticky lepších než hodinový tréning.
Záleží na cieli.
Ak chce človek predovšetkým zlepšiť celkové zdravie, dostať do života viac pohybu, menej sedieť a trochu zvýšiť kondíciu, exercise snacks môžu byť mimoriadne efektívnym riešením.
Pre človeka, ktorý necvičí vôbec, môže byť realistických päť minút trikrát denne oveľa hodnotnejších než dokonale naplánovaná hodina vo fitku, na ktorú sa nikdy nedostane.
Ak je však cieľom výrazne zvýšiť svalovú hmotu, maximálnu silu alebo systematicky zlepšovať športový výkon, klasický štruktúrovaný tréning má stále svoje miesto. Aj aktuálne prehľady výskumu ukazujú, že dôkazy pre výrazné zvyšovanie svalovej sily pomocou exercise snacks sú podstatne slabšie než dôkazy pre zlepšenie kardiorespiračnej kondície.
Sval potrebuje dostatočný tréningový objem, progresívne zaťaženie a regeneráciu. Päť minút drepov medzi dvoma pracovnými meetingmi tento princíp nezruší.
Možno však porovnávame nesprávne veci
Najväčšou chybou by bolo postaviť proti sebe „exercise snacks verzus fitko“.
Oveľa zaujímavejší model je fitko plus exercise snacks.
Dvakrát či trikrát týždenne môžete absolvovať silový tréning a počas ostatných hodín svojho života zároveň pravidelne prerušovať sedenie krátkou chôdzou, schodmi alebo niekoľkými cvikmi.
Takýto prístup pokrýva dve rozdielne potreby.
Silový tréning poskytuje systematický stimul svalom. Krátke dávky pohybu zvyšujú každodennú aktivitu, prerušujú sedavý režim a môžu podporovať metabolické aj kardiovaskulárne zdravie.
Aj odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie dnes zdôrazňujú, že každý pohyb sa počíta. Dospelým naďalej odporúčajú celkovo 150 až 300 minút stredne intenzívnej aeróbnej aktivity týždenne alebo 75 až 150 minút intenzívnej aktivity a minimálne dva dni posilňovania. Pohyb však už nemusí byť nazbieraný iba v dlhých súvislých blokoch.
Ako môže vyzerať deň s exercise snacks?
Nemusíte si nastavovať šesť tréningov denne. Stačí hľadať momenty, v ktorých sa krátky pohyb prirodzene zmestí do dňa.
Ráno to môže byť päť minút svižnej chôdze. V práci niekoľko výstupov po schodoch namiesto výťahu. Po obede krátka prechádzka. Popoludní pár sérií drepov, výpadov alebo klikov a večer ďalších päť minút svižného pohybu.
Zrazu máte za deň 15 či 20 minút aktivity bez jediného klasického tréningu.
A práve psychologická stránka môže byť jednou z najväčších výhod celého konceptu. Päť minút nepôsobí ako veľký záväzok. Nie je potrebné čakať na ideálny čas, náladu ani motiváciu.
Stačí začať.
Malé dávky, veľký potenciál
Zaujímavé výsledky prinášajú aj údaje o krátkych dávkach intenzívneho pohybu, ktoré vznikajú úplne prirodzene počas bežného života – napríklad rýchlou chôdzou do kopca alebo ponáhľaním sa po schodoch. Veľká observačná štúdia z UK Biobank spájala už niekoľko minút takejto intenzívnej aktivity denne s nižším rizikom predčasného úmrtia. Keďže však išlo o observačné dáta, nemožno z nich automaticky dokazovať príčinu a následok.
Posolstvo exercise snacks preto nie je, že hodinové tréningy sú zbytočné.
Je oveľa jednoduchšie:
Nemusíme čakať na hodinu voľného času, aby mal pohyb význam.
Pre zdravie môže mať cenu aj päť minút. Potom ďalších päť. A neskôr ďalších päť.
Pre človeka, ktorý už pravidelne trénuje, sú exercise snacks výborným doplnkom. Pre človeka, ktorý sa nehýbe takmer vôbec, môžu byť dokonca vstupnou bránou k aktívnejšiemu životu.
A možno práve v tom spočíva ich najväčšia sila. Namiesto otázky „Kedy si dnes nájdem hodinu na tréning?“ si stačí položiť oveľa jednoduchšiu:
„Kde dnes nájdem päť minút na pohyb?“