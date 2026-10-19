Zabudnite na nudné kardio! Tento šport pobláznil 38 miliónov ľudí a môže byť vašou tajnou zbraňou pri chudnutí**

Zabudnite na monotónne kardio, počítanie spálených kalórií a tréningy, do ktorých sa musíte nútiť. Svet fitness dobýva padel – dynamický raketový šport, ktorý spája pohyb, súťaživosť a spoločenský život. Prečo mu prepadli milióny ľudí, koľko energie pri ňom spálite a môže byť skutočne účinným nástrojom na chudnutie?
Fitness už nie je len o činkách
Ešte donedávna vyzeral typický plán človeka, ktorý chcel schudnúť alebo zlepšiť kondíciu, pomerne jednoducho: permanentka do fitka, niekoľko silových tréningov a nejaké to kardio navyše. Dnes však čoraz viac ľudí objavuje pohyb, ktorý pripomína skôr stretnutie s priateľmi než klasické cvičenie.
Volá sa padel.
Na kurte sa stretne štvorica ľudí, rozdelí sa do dvoch tímov a začne hra, pri ktorej nechýba smiech, súťaživosť, adrenalín ani poriadna dávka pohybu. A práve v tom spočíva jeho najväčšia sila. Namiesto sledovania času na bežeckom páse sa hráči sústredia na loptičku, taktiku a ďalšiu výmenu.
Padel totiž mení základnú otázku z „koľko ešte musím cvičiť?“ na „kedy si pôjdeme zahrať znova?“
Z nenápadného športu celosvetový fenomén
Padel vznikol v Mexiku, popularitu získal predovšetkým v Španielsku a postupne sa rozšíril do celého sveta.
Podľa údajov Medzinárodnej padelovej federácie (FIP) z júna 2026 ho hrá približne 38 miliónov ľudí v 178 krajinách a územiach. Celosvetovo je k dispozícii približne 85-tisíc kurtov a 27-tisíc klubov.
Čím je taký výnimočný?
Predstavte si kombináciu tenisu a squashu. Hrá sa na menšom kurte s rozmermi 20 × 10 metrov, ktorý je ohraničený sklenenými stenami. Tie sú súčasťou hry, pretože loptička sa od nich môže odrážať. Používajú sa kompaktné rakety bez výpletu a hrá sa prevažne vo štvorhre.
Menší priestor a možnosť využívať odrazy od stien umožňujú aj menej skúseným hráčom zapojiť sa do dlhších výmen. Základy sa dajú zvládnuť relatívne rýchlo, hoci skutočne dobrá technika a taktika si vyžadujú tréning.
A práve nízka vstupná technická náročnosť je jedným z dôvodov, prečo si padel získava ľudí, ktorí predtým žiadny raketový šport nehrali.
Nový spôsob socializácie: namiesto kávy spoločný zápas
Fitness priemysel sa dlhé roky sústreďoval najmä na individuálne výsledky. Koľko kilogramov zdvihneme, koľko kilometrov odbehneme alebo ako sa zmení naše telo.
Padel prináša niečo navyše: sociálny rozmer.
Na hru spravidla potrebujete ďalších troch ľudí. Z tréningu sa tak prirodzene stáva spoločenská aktivita. Priatelia si rezervujú kurt po práci, kolegovia organizujú firemné zápasy a medzi hráčmi vznikajú nové komunity.
Psychologicky to má zaujímavý efekt. Ak cvičíte sami, tréning môžete pomerne jednoducho odložiť. Keď však na vás čakajú ďalší traja hráči, vzniká prirodzený záväzok prísť.
Význam zábavy potvrdzuje aj výskum publikovaný v časopise Sports v roku 2025, ktorý skúmal motiváciu 201 rekreačných hráčov padelu. Zistil, že dôležitú úlohu pri ich motivácii zohrávajú osobný záujem, potešenie z hry a vnímané prínosy.
To môže byť zásadné najmä pre ľudí, ktorí majú problém vydržať pri pravidelnom pohybe.
Najlepšia pohybová aktivita totiž nie je automaticky tá, pri ktorej spálite najviac kalórií. Je to predovšetkým tá, ktorú dokážete robiť dlhodobo.
Koľko kalórií spálite pri padele?
Z pohľadu fitness je padel zaujímavý tým, že kombinuje aeróbnu aktivitu s opakovanými krátkymi intenzívnejšími úsekmi.
Počas zápasu sa striedajú rýchle presuny, výpady, bočné kroky, údery a krátke prestávky. Srdcová frekvencia sa mení podľa intenzity výmen a kondície hráča.
Pri pravidelnom hraní tak môžete rozvíjať vytrvalosť, koordináciu, reakčnú rýchlosť aj schopnosť meniť smer pohybu.
A čo energetický výdaj?
Odborný časopis Aspetar Sports Medicine Journal uvádza orientačný odhad približne 500 kcal za hodinu pre hráča s hmotnosťou 70 kilogramov. Zároveň však upozorňuje, že energetický výdaj pri padele zatiaľ nie je dostatočne preskúmaný.
Skutočné číslo môže byť výrazne odlišné. Závisí od hmotnosti, kondície, hernej úrovne, intenzity zápasu aj prestávok medzi výmenami.
Rekreačný zápas začiatočníkov preto nemusí predstavovať rovnakú fyzickú záťaž ako súboj skúsených hráčov.
Dôležitá je však ešte jedna vec. Pri padele často nevnímate fyzickú námahu ako hlavnú náplň aktivity. Hlavným cieľom je vyhrať výmenu a užiť si hru. Pohyb sa stáva prirodzenou súčasťou zábavy.
Je padel dobrý na chudnutie?
Áno, padel môže byť veľmi užitočným nástrojom pri redukcii telesného tuku. Nie však preto, že by mal nejaký špeciálny mechanizmus spaľovania tukov.
Jeho najväčšou výhodou je schopnosť zvyšovať celkový energetický výdaj spôsobom, ktorý ľudí baví.
Pri chudnutí stále rozhoduje dlhodobo udržateľný kalorický deficit. Ak pravidelne prijímate menej energie, než vydáte, telo začne využívať svoje energetické zásoby.
Padel môže pomôcť tento deficit vytvárať bez toho, aby ste museli tráviť ďalšie hodiny na stacionárnom bicykli či bežeckom páse.
Navyše ponúka ďalšie praktické výhody. Pravidelná hra podporuje pohybovú aktivitu, môže zlepšovať kardiorespiračnú kondíciu a prináša pestrosť do tréningového režimu.
Má to však jeden háčik.
Ak si po každom zápase doprajete energeticky výdatné jedlo a niekoľko alkoholických nápojov ako odmenu, môžete značnú časť vytvoreného energetického deficitu jednoducho vykompenzovať.
Padel teda nenahrádza rozumné stravovanie. Môže ho však výborne dopĺňať.
Dokáže padel nahradiť posilňovňu?
Tu sa dostávame k otázke, ktorú by si mal položiť každý, kto uvažuje o výmene klasického tréningu za nový šport.
Záleží na tom, aký je váš cieľ.
Ak chcete predovšetkým zvýšiť množstvo pohybu, zlepšiť kondíciu a nájsť zábavnú pravidelnú aktivitu, padel môže nahradiť časť vášho doterajšieho kardia.
Ak je však vaším cieľom budovanie svalovej hmoty, maximálnej sily alebo formovanie postavy, samotný padel nebude ideálnym riešením.
Hoci pri ňom pracujú svaly dolných končatín, trupu aj hornej časti tela, neposkytuje dostatočne systematické a progresívne zaťaženie na optimálny rozvoj všetkých svalových skupín.
Silový tréning má preto stále svoje nezastupiteľné miesto.
Svetová zdravotnícka organizácia odporúča dospelým minimálne 150 až 300 minút aeróbnej aktivity strednej intenzity týždenne, prípadne zodpovedajúce množstvo intenzívnejšieho pohybu. Zároveň odporúča aspoň dva dni týždenne venovať posilňovaniu hlavných svalových skupín.
Pre človeka, ktorý chce schudnúť, zachovať svaly a zlepšovať celkovú kondíciu, môže výborne fungovať kombinácia dvoch celotelových silových tréningov a jedného až dvoch padelových zápasov týždenne.
Padel a posilňovňa preto nemusia byť konkurenti. Ich kombinácia môže byť účinnejšia než jednostranné sústredenie sa iba na jednu aktivitu.
Pozor, zábava neznamená nulové riziko
Hoci padel pôsobí prístupne a menej náročne než niektoré iné raketové športy, nie je úplne bez rizika.
Rýchle zmeny smeru, brzdenie, rotácie a opakované údery môžu zaťažovať kolená, členky, ramená aj lakte.
Odborné prehľady zranení pri padele upozorňujú najmä na problémy s lakťami a ramenami, ale aj na poranenia kolien a členkov.
Mnohí začiatočníci navyše podcenia fyzickú náročnosť hry práve preto, že sa pri nej dobre zabávajú.
Pred zápasom je preto vhodné zaradiť dynamické rozcvičenie, postupne zvyšovať hernú záťaž a používať vhodnú športovú obuv, ktorá poskytuje oporu pri bočných pohyboch na danom povrchu kurtu.
Pri existujúcich problémoch s kolenami či členkami je rozumné vhodnosť hry konzultovať s fyzioterapeutom alebo športovým lekárom.
Silový tréning, stabilizačné cvičenia a primeraná regenerácia môžu zároveň pomáhať pripraviť telo na pohybové nároky padelu.
Pre koho je padel ideálny?
Jednou z najväčších výhod padelu je jeho univerzálnosť.
Môže zaujať ľudí, ktorých nebaví tradičné kardio, začiatočníkov hľadajúcich zábavnú formu pohybu aj pravidelných návštevníkov posilňovní, ktorí chcú svoj tréningový týždeň niečím oživiť.
Veľký potenciál má aj medzi ľuďmi so sedavým zamestnaním. Po dni strávenom pred počítačom ponúka nielen fyzickú aktivitu, ale aj zmenu prostredia a kontakt s ostatnými.
Neznamená to však, že je vhodný úplne pre každého. Individuálna kondícia, zdravotné obmedzenia a pohybové schopnosti by mali rozhodovať o intenzite a frekvencii hry.
Na začiatok pritom nepotrebujete drahú profesionálnu výbavu. Mnohé padelové centrá ponúkajú prenájom rakiet a úvodné lekcie, takže si šport môžete najprv jednoducho vyskúšať.
Je padel budúcnosťou fitness?
Padel ukazuje zaujímavý posun v tom, ako dnes ľudia pristupujú k pohybu.
Už nechcú iba efektívne trénovať. Chcú sa pri tom zabávať, stretávať s priateľmi, súťažiť a mať dôvod tešiť sa na ďalšiu športovú aktivitu.
Práve spojenie fyzickej aktivity so spoločenským zážitkom môže byť jedným z dôvodov, prečo tento šport tak rýchlo rastie.
Nemožno však automaticky tvrdiť, že padel spôsobuje odliv ľudí z posilňovní. Pre mnohých je skôr vítaným doplnkom existujúceho tréningu než jeho úplnou náhradou.
A možno práve v tom spočíva budúcnosť moderného fitness. Nie v hľadaní jedného dokonalého tréningu, ale v kombinovaní aktivít, ktoré prinášajú výsledky a zároveň nás skutočne bavia.
Pretože schudnúť môžete aj na bežeckom páse. Budovať svaly môžete s činkami. No nájsť šport, pri ktorom sa tešíte na každú ďalšiu hodinu pohybu, môže byť pre dlhodobú kondíciu rovnako dôležité.
A presne to je dôvod, prečo si padel získava stále viac priaznivcov.