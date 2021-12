Trochu (kontroverznej) očkovacej matematiky

Trochu hrubej matematiky. Ak to vláda schváli, tak povedzme, že 500 Eur namotivuje 200 000 seniorov, ktorí by sa inak nedali očkovať a zvyšní do buď už toho išli, alebo sa ešte len dajú zaočkovať. Dajme tomu, že finálny stav bude milión zaočkovaných seniorov.

To znamená že 200 000 zaočkovaných bude stáť pol miliardy. Reálne tak 2500 Eur na hlavu. Povedzme, že vďaka vakcinácií z týchto 200 000 vďaka vakcíne nezomrie 5000 - pravdepodobne tých čo sú na tom zdravotne horšie a žili ďalších cca 10 rokov v primere.

Čiže desať rokov (slabšej kvality) života seniora má pre nás hodnotu 100 000 Eur. Z čoho mi vychádza, že ťažko choré dieťa, ktoré by chcelo " zázračnú vakcínu" myslím tým liečbu, ktorá možno existuje by mohlo mať nárok na 600 000 Eur ak sa dožije 70. No ak by malo kvalitu života radikálne lepšiu a mali bu sme to zohladniť koeficientom. To som dal extrémny príklad. Máme tu ľudí, ktorým by oveľa menej peňazí zmenilo život.

Nezohľadnil som preplnenosť nemocníc, funkčné zdravotníctvo má samozrejme veľkú hodnotu. Ak tento príspevok bude kľúčový, v tom prípade kľudne dajme aj viac - rád by som však videl logiku a to aké sú očakávania, nech si to aspoň teda vieme vyhodnotiť. Zároveň sa mohlo kľudne začať s nižším príspevkom a potom ho navýšiť a nie sa takto si sumu vycucať z prsta.

Keď už ideme do drahej incentívy, bolo by na mieste ju poriadne domyslieť.