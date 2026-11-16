17. november 1989 nám umožnil zbaviť sa ruskej okupácie a komunistického režimu obdivujúceho ruských boľševikov, obnoviť demokraciu a znovu získať miesto medzi slobodnými európskymi národmi. Rokovanie súčasnej slovenskej vlády o spolupráci s putinovským Ruskom presne na výročie nežnej revolúcie nie je možné vidieť inak než ako symbolické popretie hodnôt Novembra, presmerovanie našej krajiny od európskej demokracie ku krvavému agresorovi a tyranovi, ktorému nezáleží na životoch ani vlastných, a tobôž už nie iných ľudí. Bieda a nesloboda dnes v Rusku vládne rovnako ako pred sto rokmi, okrem palácov režimu a oligarchov, kde sú prijímaní kolaborantskí lokaji, ktorí podporia čokoľvek, aj únosy detí. Tam nie je žiadna spolupráca a žiadna budúcnosť pre Slovensko.
Milan Rastislav Štefánik o boľševickom Rusku povedal: „Boľševizmus je popieranie demokratizmu. Boľševizmus kričí a reve; demokracia myslí, počuje a presvedčuje. Boľševizmus sťahuje blížnemu z tela kožuch; demokracia šije plášť pre všetkých, i pre chudobných. Boľševizmus poburuje najnižšie pudy; demokracia apeluje na česť a svedomie. Boľševizmus hádže protivníka do mora, vyťahuje ho zo žalára a ubíja ho; demokracia lieči, prípadne trestá a napravuje. Boľševizmus kupuje duše za výhody a tvorí strany banditov a sektárov; demokracia zaručuje účasť všetkých na výhodách a právach. Boľševizmus je rozklad, bieda a hlad. Demokracia tvorí, je základom normálneho života a blahobytu.”
Nesmieme sa už nikdy a v žiadnom zmysle vrátiť pred november 1989. Kvôli nám, našim deťom a budúcim generáciám. Slovenská diplomacia bola založená a stojí na dedičstve Štefánika a na hodnotách nežnej revolúcie. Na takomto niečom sa nemôže podieľať.