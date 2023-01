Energetická chudoba – „heat or eat“

Kúriť alebo jesť? Aj takto by sa dal definovať pojem energetická chudoba. Ide o neželaný stav, kedy musia ohrozené domácnosti čeliť výberu medzi jedlom a energiami. To, čo by nemal zvažovať žiadny človek, sa však mohlo stať realitou roku 2023 v omnoho väčšom počte domácností ako tomu bolo doteraz.

Domácnosť sa považuje za energeticky chudobnú, ak vynakladá viac ako 10% svojich príjmov na energie a zároveň ak jej po úhrade nákladov na energie zostane menej než 1,5 násobok životného minima (234,42 eur), čo v prepočte predstavuje 351,63 eur.

Jedny z hlavných faktorov, ktoré prispeli k samotnému vzniku pojmu energetická chudoba sú nízke príjmy, nedostačujúce, alebo žiadne zateplenie obydlí, nízka energetická efektívnosť a v neposlednom rade vysoké výdavky na bývanie a energie. Tie podľa Štatistického úradu SR za mesiac november tvoria až 26,8% všetkých výdavkov domácností. Samozrejme, pandémia Covidu 19 a dnes vojna na Ukrajine vystrelila ceny energií na úrovne, ktoré sme si pár rokov dozadu nevedeli predstaviť.Najviac ohrozené skupiny sú opäť raz rodičia samoživitelia, viacpočetné rodiny a samozrejme dôchodcovia. Predstavme si, že pri priemernom dôchodku 516 eur, ide až 138 eur z peňaženiek dôchodcov na bývanie a energie.

Jediným riešením bolo zastropovanie cien energií

Na cenu energií ako na položku v pravidelných mesačných výdavkoch sme si už tak nejak zvykli. Dlhodobo sa tieto ceny držali na zhruba na podobnej úrovni a už sme to brali viac-menej ako samozrejmosť. Avšak situácia vo svete sa vyhrotila a to malo naozaj negatívny vplyv, nielen na vývoj cien spomínaných energií, ale aj potravín, surovín a v podstate všetkého. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý má na starosti prispôsobenie cien energií nastavil kvôli dianiu na trhu ceny tak, že sa z toho človeku zatočí hlava.

Aby tu ľudia naozaj budúci rok nevyšli do ulíc a pojem energetická chudoba sa nestal realitou, vláda nastavila strop na ceny elektriny, plynu a tepla. Cena elektriny sa pre domácnosti nemá zvýšiť vôbec, cena plynu o 15% a ceny tepla maximálne v priemere o 15%. Slovenské elektrárne v budúcom roku dodajú domácnostiam silovú elektrinu za 61,2 eura za megawatthodinu v objeme zhruba 6 terawatthodín. Elektrina vyrobená v jadrových elektrárňach sa však k domácnostiam dostane cez takzvaného agenta, ktorým sa stal Slovenský plynárenský priemysel. Cena elektriny pre podnikateľov bude zastropovaná na úrovni 199 eur (bez DPH) za megawatthodinu. Pri plyne to bude suma 99 eur (bez DPH) za megawatthodinu. Pri presiahnutí cenového stropu štát firmám preplatí 80 % výdavkov.

Jedno z najvýhodnejších riešení v EÚ, treba ale šetriť !

Toto všetko je naozaj výrazná a unikátna pomoc na pomery V4 a Európskej únie. Určite je to správne riešenie, vláda však išla naozaj na hranu výdavkov a aj populizmu 😊. Kto to ale zaplatí? Veľkú časť na poslednú chvíľu schválený štátny rozpočet. Je jasné, že tento balík energetickej pomoci je obrovský a to vo výške 5 miliárd EUR. Možno si pomôžem slovami českého ministra financií Stanjuru, keď ohlasoval českú cestu zastropovania cien elektriny a plynu pre domácnosti, ktorá je nastavená násobne vyššie vyššie ako tá Slovenská. Povedal, že to bolo maximum, čo si český štátny rozpočet mohol dovoliť.

Preto je toto "výrazné a unikátne" slovenské riešenie tak trochu zradné, pretože nás vôbec nenúti šetriť. A to je možno aj odkaz do nového roka, ktorý sa očakáva byť ekonomicky veľmi náročný nielen pre Európu, ale pre celý svet. Prichádza globálna recesia a v týchto časoch je potrebné šetriť a obracať každé euro. Aj keď sa nám ceny energií „príliš“ nezmenia, je potrebné dávať pozor na spotrebu elektriny, plynu a tepla. Cenový strop na takýchto úrovniach je dlhodobo neudržateľný a raz skončí. Je dôležité, aby sa pojem energetická chudoba dotkol čo najmenej rodín, domácností, seniorov a vlastne nás všetkých.