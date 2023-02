Výroba hliníka na Slovensku končí

Reč je o fabrike Slovalco v Žiari nad Hronom. Smutné očakávania sa naplnili a vyzerá to tak, že európskemu trhu bude nadobro vládnuť lacný a neekologický dovezený hliník z Číny, poprípade z Ruska. Veď aj tak sa už v našej krajine toho veľa okrem áut nevyrába, tak načo podporovať aj to posledné domáce čo máme...

Hlinikáreň Slovalco sa tak nejak na svoj koniec pomaly pripravovala. V polovici júla minulého roku som písal článok s názvom Slovalco – „too big to fail“. Názov tohto článku tak trochu ilustroval moje očakávania, že štát pomôže zachovať viac ako 2000 pracovných miest a nakoniec výrobu hliníka na Slovensku zachráni. Žiaľ, prišlo obdobie, kedy fabrika prešla z pôvodných 226 elektrolýznych pecí na posledných 10. Náklady na elektrinu, na ktorej je výroba hliníka týmto ekologickým procesom závislá sa totiž začali šplhať na sumy, ktoré bez pomoci nebola fabrika schopná utiahnuť z vlastných zdrojov.

Pritom ešte 14. júna 2022 sa minister hospodárstva Richard Sulík pýšil spusteným novej pretavovacej pece, ktorá mala slúžiť na spracovanie hliníkového odpadu. Tá síce ostáva v prevádzke, avšak nezabráni hromadnému prepúšťaniu.

Začiatkom januára tak prišlo o prácu takmer 500 interných zamestnancov a príde viac ako 2000 externých, ktorí boli viazaní na fabriku cez rôzne dodávateľské, či exportné spoločnosti.

Kto môže za ukončenie činnosti?

Je jednoduché ukazovať prstom, ale vinník určite nebude len jeden. Výsledok odráža jednak pravdepodobne zlý manažment, ktorý nepočítal s takouto situáciou a nevytvoril dostatočné rezervy na prípadnú krízu, avšak nemalým percentom sa na tom podieľa aj vláda.

Podľa Slovalca sú hlavnými vinníkmi Igor Matovič ako bývalí minister financií a ministerstvo životného prostredia. Tí totiž mali k dispozícii možnosť, ktorou sa dalo zatvoreniu zabrániť, no vyzerá to tak, že sa na to viac menej vykašlali. Riešením bolo a teoreticky ešte stále môže byť novela zákona 414/2012 Zákona o obchodovaní s emisnými kvótami. V prípade prijatia tejto novely by bolo možné vyplácať energeticky náročným firmám väčšie kompenzácie na pokrytie nákladov za elektrinu z enviromentálnych zdrojov, ktoré nám poskytla EÚ a ktoré pravdepodobne ostanú aj tak nevyčerpané. Opäť raz riešenia pripravované neskoro a na poslednú chvíľu a paradoxne nepodpora návrhu zákona vlastného koaličného poslanca , ktorý by pomohol situácií, len zbytočne rozčúlila ľudí, ktorí očakávali záchranu podniku s 70 ročnou tradíciou výroby hliníka.

Výroba hliníka na Slovensku môže prežiť

Slovalco sa vyjadrilo, že v prípade podpory vlády by bolo schopné opäť spustiť prevádzku do niekoľkých týždňov. Linku budú udržiavať v takom stave, aby sa neznehodnotila. V továrni teda ostane pár zamestnancov, ktorí sa o to budú starať. Reštart by však stál odhadmi niečo okolo 100 miliónov eur. Otázkou teda ostáva, či budú vo vláde ochotní vyčleniť takúto sumu, keď doteraz neboli schopní ani prijať novelu, ktorá by tomuto fiasku zabránila. Zahrávať sa s mierou nezamestnanosti, ktorá je mimoriadne dôležitý ekonomický indikátor vzhľadom na očakávaný ťažký ekonomický rok 2023 je nezodpovedné. Na konci dňa sa to týka nás všetkých a našich rodinných rozpočtov.