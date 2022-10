Chudoba valcuje slovenské rodiny

12,3%, alebo v praxi 668 tisíc ľudí na Slovensku, predstavuje hrozivé číslo obyvateľov ovplyvnených príjmovou chudobou.

Príjmová chudoba je pojem, ktorý sa žiaľbohu skloňuje na verejnosti čoraz častejšie. Ide o minimálnu výšku príjmov, ktorá je potrebná na dosiahnutie adekvátnej životnej úrovne. Hranicu medzi štandardným príjmom a chudobou vypočítava Štatistický úrad SR a to na základe presného vzorca. V dnešnom blogu sa však nebudem venovať matematickým vzorcom. Mojim cieľom je skôr poukázať na fakt, že na Slovensku sa zväčšujú sociálne rozdiely, stredná vrstva pomaly upadá a čoraz viac ľudí sa aj vplyvom pandémie, či sledom posledných udalostí dostáva do vrstvy, ktorá je definovaná ako chudoba.

Slovenské Dôchodky

Ste starí, neperspektívni, netvoríte hodnoty. A takto sa k vám aj štát správa. Takto pred časom zaznelo vyjadrenie jedného z koaličných poslancov. Nevládzete platiť vysoké ceny za bývanie? Presťahujte sa!

Toto je cynický prístup štátu k ľudom, ktorí ho pomáhali budovať, vychovali generáciu dnešných platiteľov daní a teraz idu po žobrote.

Slovensko dlhodobo patrí na chvost rebríčka Európskych krajín, čo sa výšky dôchodku týka. K mesiacu september bola priemerná výška starobného dôchodku 517,42 Eur mesačne. Nehovoriac o výškach invalidných či vdoveckých dôchodkov. Večný boj dôchodcov a prosby voči štátu o zlepšenie podmienok pre túto generáciu sú už všeobecne známe.

Štatistický úrad objasnil situáciu

Nízke dôchodky sú hlavnou témou snáď odjakživa. O čom sa však až toľko nehovorí je fakt, že príjmová chudoba postihuje čoraz viac mladých rodín.

Dňa 16.10. bol svetový deň boja proti chudobe. V priebehu dňa mi vyskočilo viacero titulkov, ktorých témou bol práve tento deň. A tak mi napadlo, že sa pozriem na čísla Štatistického úradu Slovenskej republiky. Z nich mi vyšlo, že každý ôsmy občan v tejto krajine žije na hranici chudoby. Najmä v dnešných časoch má tento fakt mimoriadne smutný a hlboký význam. Konkrétne čísla podielu príjmovej chudoby mi takmer vyrazili dych. Nečakal som, že z 12,3% ľudí, ktorí sú príjmovou chudobou ohrození, budú až 36,3% tvoriť rodiny, ktoré majú 3 a viac detí. To je viac ako tretina! Ďalšiu tretinu tvoria rodičia samoživitelia, teda osamelé rodiny, ktorí to majú azda najťažšie. Nie je predsa ani reálne možné, aby človek, ktorý má dieťa, ktoré sa o seba ešte nedokáže samo postarať, mohol chodiť do práce na plný úväzok a zabezpečiť tým seba aj svoje dieťa/deti. A ako má takýto človek vykryť náklady, ktoré presahujú niekedy aj niekoľko násobne jeho celkové príjmy? Čo je v ideálnom prípade spojenie prijímov z práce na maximálne polovičný úväzok, rodinných prídavkov a smiešnej pomoci štátu. Nie sú potom tie reči o prorodinnom štáte len bublina?

Pre úplnú rodinu s dvomi deťmi (2 dospelí + 2 deti do 14 rokov) bola stanovená hranica rizika chudoby na úrovni 890 eur za mesiac. Hranica rizika chudoby sa mení každý rok a je odvodená od celkových príjmov obyvateľov. Má rôzne hodnoty podľa počtu a veku osôb žijúcich v domácnosti. A teraz nech mi niekto kompetentný vysvetlí, ako môže v dnešnej dobe žiť štvorčlenná rodina z 890 Eur mesačne tak, aby mala vykryté všetky výdavky vrátane bývania, energií, jedla, pomôcok do školy a podobne a to bez toho, aby sa nejakým spôsobom zadĺžila. Áno, hovorí sa že všetko sa dá, len treba chcieť, ale nie je reálne, aby takáto rodina mohla viesť plnohodnotný život bez toho aby nehladovala, alebo v zime nekúrila, alebo s tým, aby rodičia zabezpečili svojim deťom všetko potrebné. Akú perspektívu potom majú dotknuté deti? Veľa z nich ani nedokončí školu a idú pracovať, len aby pomohli svojej rodine. Toto je oblasť, v ktorej by mal zakročiť štát. Deťom je potrebné vytvoriť priestor pre rast, rozvoj, realizáciu a vzdelávanie a nie donútiť ich aby sa čím skôr podieľali na rodinnom prijme. Aj napriek takýmto číslam adresnú a konkrétnu pomoc práve viacpočetným a osamelým rodinám nevidno. Deti by naozaj nemali byť zodpovedné za sociálnu situáciu svojich rodičov. Štát túto problematiku dlhodobo zanedbáva a v médiách potom počuť o vandalizme, asociálnom správaní, alkoholizme mladistvých či podobne. Nečudo, keď takýto mladí ľudia nemajú podporu a situácia ich niekedy donúti spraviť veci, ktoré by pravdepodobne nestali, ak by žili v lepších podmienkach.

Percentá budú rásť, nový fenomén energetickej chudoby

Dôsledky sledu posledných udalostí nielen na Slovensku, ale celkovo vo svete, sa ešte len začnú ukazovať. Napríklad pandémia si vyžiadala takmer zastavenie svetovej ekonomiky. Ďalej tu máme vojnu na Ukrajine, astronomické percentá inflácie, najhoršiu dostupnosť bývania za posledných 12 rokov, vysoké úroky na pôžičkách a hypotékach a teraz prišiel posledný klinec v podobe energetickej krízy. To je vec, ktorú asi najviac pocítia rodiny a ľudia zasiahnutí príjmovou chudobou. Ak doteraz 4 či 5 členná rodina nedokázala platiť svoje záväzky, čo sa stane, keď od budúceho roku vyskočia účty za plyn či elektrinu, čo i len o sľubovaných 20 eur? 5 členná rodina s príjmom 3000 eur to až tak nepocíti, ale 5 členná rodina s troma deťmi na hranici príjmovej chudoby, ktorá má mesačný príjem 1015 euro, tá teda áno. Takisto osamelá rodina s príjmom na hranici chudoby 550 euro. Otázkou ostáva, či títo ľudia budú môcť ďalej svietiť, či v zime kúriť. Hranica príjmu určujúceho chudobu bude kvôli nedostupnosti energií rásť. To zavádza úplne nový pojem zvaný energetická chudoba.

Riešenie je adresná a cielená pomoc

Pomáhať rodinám všetkými desiatimi. Každá jedna to v dnešnej dobe potrebuje. Ako som už naznačil, nie je šťastné dať rodine s troma deťmi, ktorá je na hranici chudoby s príjmom 1015 euro a rodine, ktorá ma napríklad 3000 eur, rovnakú sumu. Deti z rodín ohrozených príjmovou chudobou si zaslúžia viac solidarity. Ak im pridáme 200-300 eur, aj tak tie peniaze pôjdu len naspäť do systému za účty na energie, pomôcky pre deti, jedlo atď. Ľudovo povedané, časť z peňazí poskytnutých týmto rodinám napumpuje späť do ekonomiky. Rodiny v príjmovej chudobe predsa nepôjdu míňať tieto peniaze na nákupy do Rakúska, alebo na dovolenky. Zabezpečia si len základné ľudské potreby. Tie im vedia zabezpečiť aspoň ako taký štandard a lepšiu budúcnosť. Tak im prosím skúsme pomôcť tak, aby ich percento na budúci rok nebolo také vysoké. Takisto sa popasujme s fenoménom energetickej chudoby. Nápad s energošekmi má už nejakú históriu aj v minulosti. A môže fungovať ak bude správne nastavený. A dostanú ho najmä naozaj tí, ktorí to potrebujú. Pretože, čísla a štatistiky nepustia.