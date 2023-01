Referendum ako výsledok nespokojnosti

To, že po 12 rokoch vlády Smeru Slovensko potrebuje ráznu zmenu, pri voľbách v roku 2020 cítila väčšina. Túžba po zmene priniesla najvyššiu volebnú účasť a výsledky volieb boli nádejou a impulzom posunúť túto krajinu do 21 storočia. Pre politikov to bol silný záväzok, že takto výrazný mandát zodpovedne využijú v prospech občanov a prinesú potrebné reformy. Niektorí dokonca nazývali túto vládu vládou poslednej šance. Ak zlyháme, náš volič sa od nás definitívne odvráti. V tom čase sme žili obdobie mieru, nízkych úrokových sadzieb a ekonomickej konjunktúry. Nikto nepredpokladal náhly spád negatívnych udalostí, ktoré pohli celým svetom. Byť úspešný v časoch, ktoré priniesol Covid, či vojna na Ukrajine si vyžaduje výnimočné vlastnosti a schopnosti najvyšších predstaviteľov. Súdržnosť, tímovosť, pokora, je potrebné mať naozaj lídrov. Nemôžem tvrdiť, že táto Matovičovo – Hegerova vláda nič neurobila. Má za sebou veľa sympatických vecí v oblasti spravodlivosti, boja proti korupcii, ale aj sociálnych vecí a podpory rodiny. Na druhej strane to však bol a ešte stále je jeden veľký chaos. Myslím, že to slovo psychiatria v tomto prípade nie je vôbec nemiestne, ba dokonca by som povedal, že sadne ako „riť na šerbeľ“ . Prepáčte za výraz.

To, čo aktuálne vidíme v spoločnosti, je neskutočná polarizácia a neistota, ktorá je podľa môjho názoru do veľkej miery aj zásluhou tejto vlády. Boj o politickú moc, osobné spory, nevraživosti ani nedali šancu „marketingovo predať“ tie dobré veci v prospech ľudí, ktoré naozaj spravili. A to ma mrzí. Keby som nesledoval a nežil aktuálne pomery a nálady v spoločnosti, povedal by som, že referendum je čisto výsledkom snahy opozície o návrat k moci. Ale, nemyslím si to. Mam pocit z dennodenných rozhovorov, že väčšina obyvateľstva si tu želá predčasné voľby. Stabilitu, predvídateľnosť, rozhodnosť. Možno, to sú tie správne slová.

Asi najlepším príkladom a možno aj poslednou kvapkou bolo schvaľovanie štátneho rozpočtu pre rok 2023. Spôsob, akým sa vláda zahrávala s osudmi ľudí ma sklamal. Chaos s lekármi, všetko na poslednú chvíľu, spôsobilo, že firmy, živnostníci a predovšetkým občania naozaj nevedeli načo sa majú v novom roku pripraviť. Do toho prišiel ešte pád vlády. Žijeme v dobe, kedy počítame každé euro. Potraviny rastú v priemere o 30% a ústavný činitelia tu povyšujú svoje osobné spory a boj o politickú moc nad práva a predvídateľný život obyvateľov - ich voličov.

Výroky typu, že firmy a živnostníci si môžu za vysoké ceny energií sami, lebo sa neozvali sú absolútne nemiestne a priam dvíhajú tlak. Veľa rodinných firiem a živnostníkov v mojom okolí neverilo vlastným očiam keď dostali začiatkom januára zálohové faktúry za elektrinu. Konkrétny príklad bol živnostník, ktorý prenajíma ubytovanie. Hrozí mu, že ak vyplatí zálohové faktúry v plnej výške a k tomu ešte aj daň, tak nie že nemusí zarobiť, môže to rovno zabaliť.

Tých viac ako milión ľudí, čo na referendum prišli a povedali áno, je teda ďalším signálom. Ľudia sú už jednoducho unavení z takéhoto riadenia štátu...