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8. nov 2026 o 14:46
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Čo má spoločné Ľuboš Blaha s teroristickým útokom v Krakove a deviatimi obeťami?

Útočník bol podľa poľských autorít pravicový extrémista, ktorý vraj drukoval Grzegorzovi Braunovi, nuž a ten je kamko v EP s Ľubkom Blahom.Hnedá pliaga sa nezaprie v spájaní s tou červenou a výsledky ich fans sú strašne tragické

Michal Porubän
Michal Porubän Bloger
Čo má spoločné Ľuboš Blaha s teroristickým útokom v Krakove a deviatimi obeťami?
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Včera sa stala ďalšia neospravedlniteľná tragédia. V poľskom Krakove a v bydlisku strelca zhaslo 9 životov. Nenávisť šíriaca od extrému ako je Ľuboš Blaha, Uhrík, Mazurek či Braun sa zachytáva v radoch ich mnohokrát extrémistických fans, narušených nímandov ako magnet. A potom tam klíči, živená nenávistnou rétorikou a čaká, až kým neprídu na rad obete. Ako to bolo včera v Krakove, ako to bolo u nás v Teplárni, ako to bolo v Staškove atď. Zlá EU, milované Rusko, Zlí migranti, no milovaní Indovia či Pakistanci ktorých tu navozil Fico a spol. v tisícoch (za mňa nič proti nim keď pracujú, sú slušní a zaradili sa do spoločnosti). Zlá LGBTI, no milučký prezidentko na prechádzke ruka v ruke s Náhlikom, zlé mimovládky ale v štátnych podnikoch rozkrádajú vládni synáčikovia v miliardách) A tak stále dookola. Nenávisť za politické body.

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Aby sme teda mali kontext čo tomu predchádzalo a ako v tom "ide" Ľubenko Blahovie. Naposledy sa nám Ľuboško Blahovie "pochlapil" keď zhnedol v EP po boku Brauna keď prišli na pozvanie europarlamentu do Bruselu v septembri 2026 viacerí známi predstavitelia ruskej opozície. Poslancom chceli porozprávať o tom, čo sa podľa nich v Rusku naozaj deje a čo od blížiacich sa volieb očakávať.

Skupina poslancov, v ktorej bol aj Ľuboš Blaha zo Smeru, Grzegorz Braun, známy popieraním holokaustu.napokon odporcov Kremľa vykázala z rokovacej miestnosti. Medzi Rusmi, ktorí do Bruselu pricestovali, boli aj známy politik a bývalý poslanec Dumy Dmitrij Gudkov či šéfredaktor ruských nezávislých novín v exile Novaja Gazeta Europe Kirill Martynov.

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Nuž a kamoši (Braun a Blaha) si na Konferenciji Suwerenistów vo Varšave 12. septembra 2026 tiež krásne hrkútali (hmm, žeby o tom koľko už majú extrémististov v košiari a koľko to bude stáť ľudských životov?)

Krv obetí teroristického činu na rukách to nezmyje ani jednému z nich, nikdy a nič. Je to prenesená zodpovednosť a tá ostane naveky. Rovnako ako krv tisícok žien a detí na UA, ktoré vraždí Putin a jeho režim, ktorému tak veľmi drukuje a podporuje ho ĽuboŠ Blaha. Fuj a hnus.

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Ľubenko, tvoje činy a vyjadrenia budem šíriť medzi Poľský a Ukrajinský národ s veľkou radosťou. Dostanú sa do každej domácnosti a do každého oka. Internet a socálne siete sú neskutočné , že Ľubenko, poznáš to?. Rovnako ako tvoja nová domáca adresa, ktorú z verejných zdrojov odhalil redaktor Kysel :) cmuk a páčik

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Podľa môjho názoru nie je otázkou či? , ale kedy? Ťa niekto z Ukrajinských občanov navštívi osobne a porozpráva sa s Tebou .V Bruseli, v Bratislave, v Poľsku či kdekoľvek ťa spozná :)

Náramne sa teším na reportáž po takejto návšteve :)

PS: je mi neskutočne ľúto nevinných obetí, kedže boli chladnokrvne zavraždení rukou človeka, ktorý pravdepodobne adoroval a nasledoval ľudí ako Braun či Blaha.

Michal Porubän

Michal Porubän
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...zrnko piesku s jedinecnou strukturou v mori dalsich miliard inych originálov, ich osudov a pribehov...Som kto som, so vsetkým dobrým aj tým menej, človek čo má rád úsmev...pozitívnu energiu...a verí, že vsetko sa dá ked sa chce.Fandím hokeju, futbalu a dobrému jedlu, používam kritické myslenie a nie, nie som neomylný :) Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

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