Keď občan Žilinka na čele GP urobí veľkú potrebu nad hrobmi obetí okupácie z roku 1968...FUJ!

"Mt. Everest" morálneho bahna úspešne včerajším vyhlásením atakuje občan Žilinka, zvolený do čela GP SR.

Porovnávať text vzájomnej dobrovoľnej obrannej dohody s USA s medzivládnou dohodou podpísanom pod nátlakom, pod hlavňami zbraní o „dočasnom 23 ročnom pobyte“ sovietskych okupačných vojsk, pričom túto zmluvu z októbra 1968 označovať za výhodnejšiu, je primitívnosť, hrubá neúcta k historickým súvislostiam a najmä....totálne zneuctenie pamiatky obetí tých, ktorí boli v prvých hodinách a dňoch obeťami tejto "priateľskej návštevy".

Aby ste mali pred očami aj ich mená tak čítajte občan Žilinka a rátajte od 1 do 108 (obete v ČSSR). Toto boli ľudské bytosti, ktoré len jednoducho mali svoj názor, a boli primitívne prachsproste zastrelení alebo prejdení tankami, s tým, že najprv sa strieľalo a až potom sa uzatvárala akási zmluva (pod nátlakom).

Napľuli ste svojím "právnickým paškvilom" bez kúska hanby na ich hroby a ešte ste sa tam aj obrazne "verejne vymočil a vykonal veľkú potrebu". FUJ a neskonalá hanba. Na Vás a aj na meno GP ako inštitúcie.

Byť jedným z príbuzných týchto nevinných obetí tak Vám verejne napľujem do tváre za hanobenie ich mena týmto postojom.

Nejdem ani vravieť o ďalších tisíckach, čo v následnej normalizácii, ktorú umožnila tá " podľa Vás perfektná zmluva" prišli o sny, nádeje, skončili vo väzniciach či uránových baniach. Rozbor právnych paškvilov Vášho bezduchého porovnania týchto dvoch zmlúv už dnes rozobral iný bloger, p.Koniar, za čo mu ďakujem https://blog.sme.sk/dusankoniar/politika/o-com-bluzni-zilinka

Viete, občan Žilinka, keďže ste vraj právnik, mali by ste vedieť jednu dôležitú vec, ktorú viem aj ja, aj napriek tomu že právnik nie som. Pár zmlúv som ale tvoril a podpisoval a je tam vždy jedna zaujímavá formulka : "Účastníci zmluvy vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú dobrovoľne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú".

To naozaj nemáte chrbtovej kosti alebo kúsok morálky v sebe občan Žilinka, keď si myslíte, že nejaká zmluva s okupantmi v 68 podpísaná 2 týždne po zavraždení vyššie uvedených 108 občanov bola DOBROVOĽNÁ, VÝHODNÁ a BEZ TIESNE? Takto sa správa jedna strana dohody aj u Vás doma? To aj k Vám keď vtrhne zlodej, zavraždí Vám niekoho z rodiny tak potom podpíšete zmluvu , že môže u Vás ďalej bývať pod jednou strechou 23 rokov? Dobrovoľne...výhodne a bez tiesne pre obe strany? To fakt?

Vy si robíte srandu nielen z nás, čo žijú a učili sa dejepis a historické súvislosti, ale hanobíte aj hroby tých, čo už nežijú, lebo obdobné kreatúry režimu ich dovolili zavraždiť nedobrovoľne a svojvoľne.

Skúste mi dať jednu jedinú obeť obdobnej obrannej zmluvy podpísanej dobrovoľne v ďalších 23 členských krajinách EU s USA za XY rokov? Koľko tam prišlo pred ich podpismi vojakov a tankov, čo prachsprosto strieľali do bezbranných občanov?

Na konci Vašej prokremeľskej eseje ste pridali "svoje motto", ktorého sa vraj pri svojich rozhodnutiach držíte: „Vlastný názor a vôľa človeka sú vlastne jeho česť“.

Tak milý občan Žilinka, česť ste stratili v momente, keď ste sa dopustili tohto zvráteného porovnania a prízemného gesta. Česť ste stratili, keď ste išli do Kremľa pusinkovať sa s GP režimu, ktorý zatvára svojich odporcov len preto, že majú iná názor. Česť ste stratili keď ste X- krát zneužili paragraf 363 pre ľudí, ktorí Vás kompromateriálmi (predpokladám) z prostredia SIS držia tiež za g....... Česť ste stratili, keď ste ako pes utekali pred novinármi a nevedeli odpovedať na kauzu Vietnamec. Česť je niečo pre Vás tak vzdialené, ako naša slnečná sústava od hraníc vesmíru, ktorý sa neustále rozpína. Keby ste boli Ruským agentom nerobíte to inak, a ja si osobne myslím, že vodka, ruble, skorumpovaná SIS, fašisti a Fico-Blahovci sú Vašimi posvätnými kravami už dávno pradávno (vedeli ste že Vás zvolia za GP už dopredu., mali ste to krásne premyslené). Už pred voľbou GB ste si pravdepodobne vyfabrikovali aj všetko okolo Vás a žiaľ aj Vašich blízkych tak, aby ste ako "ANJEL" zasadli na GP stoličku a aby ste sa v "pravý čas" mohli ukázať ako "imperátor...jediný BOH....a záchranca SR"....jedným slovom DIABOL.

Hanbím sa za Vás v mene tých občanov SR a aj ČR , ktorí žiaľ zahynuli počas "perfektnej zmluvy s okupantmi" a hanbím sa aj v mene tých, čo vtedy síce nežili, ale navždy si budú tú potupnú historickú udalosť pamätať.

Ste presne to čo ste chceli byť....gratulujem......"kráľom pre fašistov a náckov, cisár pre bývalých komunistov a ŠTBkov, a hlasná trúba kremeľskej propagandy". Občan bez cti a morálky na čele GP SR.

Historické memento a čierna škvrna o rozlohe Bajkalského jazera.