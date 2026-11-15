nedeľa, 15. november, 2026 |  Meniny má Leopold
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
15. nov 2026 o 23:48
Prečítané: 0x

Nechcete niekto podpáliť novú vilku "socialistu" Ľuboša Blahu a zachrániť jeho deti?

Očami amorálneho kremeľského devianta Blahu je dokázané unášanie tisícok detí z UA Rusmi , ich indokrinácia a následná militarizácia "záchranou" pred bombardovaním , ktoré - spustili samotní Rusi.Logika opustila túto skupinu.

Michal Porubän
Michal Porubän Bloger
Nechcete niekto podpáliť novú vilku "socialistu" Ľuboša Blahu a zachrániť jeho deti?
Moralny odpad (Zdroj: Foto: Facebook/SMER - SSD Stará Ľubovňa)
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Len pár slov na zamyslenie po tom amorálnom hlasovaní v EP, kde sa štvorica Smeráckych krýs (Neveďalová, Blaha, Kaliňák ml. a Laššáková ) postarala o neskonalú hanbu, kedže vedome hlasovali proti proti rezolúcii o návrate tisícok ukrajinských detí, ktorých ruzkí okupanti odtrhli od svojich rodicov, násilne ich endokrinujú a militarizujú.

Optikou tohto zvráteného človeka, ktorého by mal každý morálny a rozumný človek minimálne 4X opľuť keď ho stretne, je na mieste otázka pre všetkých príčetných : Nechcete niekto podpáliť novú vilku Ľuboša Blahu a zachrániť jeho deti? Uniesť ich niekam strašne ďaleko? Nezachránili by ste ich? Logiku podľa Blahu to predsa dáva, či nie?

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Hmm, milí ukrajinskí občania, tí , ktorým Vám uniesli ruzkí okupanti deti , pýtajte sa Ľuboša Blahu ako to myslel , stretnete ho v Bratislave, v Bruseli, rád Vás prijme aj u seba na pokec, stačí zadať do googlu :Ľuboš Blaha,vila, Kysel, mezonet.

Хм, дорогі українські громадяни, ті з вас, у кого рузькі окупанти викрали дітей, запитайте Любоша Благу, що він мав на увазі, зустрінете його в Братиславі, у Брюсселі, він радо прийме вас і в себе побалакати, достатньо ввести в гугл: " Ľuboš Blaha, vila, Kysel, mezonet"

PS: toto zamyslenie je pohľad na to ako vnútorne zvrátený musí byť človek ako Blaha, aby hlasoval proti niečomu takému a ešte to tak aj obhajoval. Nie je to výzva na nejakú agresiu, či nebodaj na nejaké násilné konanie, v žiadnom prípade, nie sme predsa ako členovia Ficovej sekty, ktorej vodca vyzýval na násilnostiach proti iným ľuďom a ludia ako Blaha ho v tom podporovali a podporujú.

SkryťVypnúť reklamu

My chceme mier predsa.

Michal Porubän

Michal Porubän
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  74
    •  | 
  • Páči sa:  6 779x

...zrnko piesku s jedinecnou strukturou v mori dalsich miliard inych originálov, ich osudov a pribehov...Som kto som, so vsetkým dobrým aj tým menej, človek čo má rád úsmev...pozitívnu energiu...a verí, že vsetko sa dá ked sa chce.Fandím hokeju, futbalu a dobrému jedlu, používam kritické myslenie a nie, nie som neomylný :) Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Všetky články
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Pavel Macko

Pavel Macko

215 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

91 článkov
Tupou Ceruzou

Tupou Ceruzou

330 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

307 článkov
Juraj Karpiš - Ako na zlato

Juraj Karpiš - Ako na zlato

13 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu