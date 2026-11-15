Nechcete niekto podpáliť novú vilku "socialistu" Ľuboša Blahu a zachrániť jeho deti?

Len pár slov na zamyslenie po tom amorálnom hlasovaní v EP, kde sa štvorica Smeráckych krýs (Neveďalová, Blaha, Kaliňák ml. a Laššáková ) postarala o neskonalú hanbu, kedže vedome hlasovali proti proti rezolúcii o návrate tisícok ukrajinských detí, ktorých ruzkí okupanti odtrhli od svojich rodicov, násilne ich endokrinujú a militarizujú.
Optikou tohto zvráteného človeka, ktorého by mal každý morálny a rozumný človek minimálne 4X opľuť keď ho stretne, je na mieste otázka pre všetkých príčetných : Nechcete niekto podpáliť novú vilku Ľuboša Blahu a zachrániť jeho deti? Uniesť ich niekam strašne ďaleko? Nezachránili by ste ich? Logiku podľa Blahu to predsa dáva, či nie?
Hmm, milí ukrajinskí občania, tí , ktorým Vám uniesli ruzkí okupanti deti , pýtajte sa Ľuboša Blahu ako to myslel , stretnete ho v Bratislave, v Bruseli, rád Vás prijme aj u seba na pokec, stačí zadať do googlu :Ľuboš Blaha,vila, Kysel, mezonet.
Хм, дорогі українські громадяни, ті з вас, у кого рузькі окупанти викрали дітей, запитайте Любоша Благу, що він мав на увазі, зустрінете його в Братиславі, у Брюсселі, він радо прийме вас і в себе побалакати, достатньо ввести в гугл: " Ľuboš Blaha, vila, Kysel, mezonet"
PS: toto zamyslenie je pohľad na to ako vnútorne zvrátený musí byť človek ako Blaha, aby hlasoval proti niečomu takému a ešte to tak aj obhajoval. Nie je to výzva na nejakú agresiu, či nebodaj na nejaké násilné konanie, v žiadnom prípade, nie sme predsa ako členovia Ficovej sekty, ktorej vodca vyzýval na násilnostiach proti iným ľuďom a ludia ako Blaha ho v tom podporovali a podporujú.
My chceme mier predsa.